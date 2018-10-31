 РФ переселила в оккупированный Крым 108 тысяч россиян для изменения демографического состава населения, - Ельченко

За четыре года аннексии украинского Крыма Россия переместила на полуостров более 100 тысяч своих граждан, сообщил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель Украины Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Таки действия страны-оккупанта направлены на изменение демографического состава Крыма, считает он.

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"В течение периода 2014-2017 годов 108 000 человек перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика по изменению демографического состава региона?", - цитирует посла издание.

По словам Ельченко, Россия также продолжает нарушать права крымских татар и игнорировать приказ Международного суда ООН о мерах в рамках иска Украины к РФ по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В частности, он обязывает страну-оккупанта воздерживаться от ограничений на возможность крымским татарам хранить свои представительные органы, в том числе Меджлис крымскотатарского народа. И требует гарантировать доступность образования на украинском языке.

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"Несмотря на четкий смысл этого приказа, целый год прошел, а Россия продолжает сохранять свой запрет на Меджлис, а количество студентов, которые учатся на украинском языке, уменьшилось с более чем 13 000 в 2013-2014 академическом году до 172 в 2017-2018 академическом году. Уделите внимание и подумайте об этих цифрах - более 13 000 и 172. Вот это разница", - подчеркнул Ельченко.