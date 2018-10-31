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 В еду крымских татар-мусульман, удерживаемых в СИЗО Симферополя, добавляют свинину, - адвокат

В еду крымских татар-мусульман, которых удерживают в СИЗО Симферополя оккупированного Россией Крыма, добавляют свинину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Маммет Мамбетов сообщил на странице в Facebook.

30 октября адвокат Маммет Мамбетов посетил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Исмаилова в СИЗО Симферополя.

"Есть жалобы на условия содержания, тем не менее мой доверитель чувствует себя хорошо. Рустем, как и другие заключенные СИЗО Симферополя, сообщает, что уже неделю в пищу снова добавляют свинину. Конечно, защита не оставит это без внимания, соответствующие жалобы уже подготовили. Рустем бодр, готов и дальше бороться за свои права, а обвинения в свой адрес расценивает как борьбу с Исламом", - отметил Мамбетов.

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В еду крымских татар-мусульман, удерживаемых в СИЗО Симферополя, добавляют свинину, - адвокат 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094290
 
   
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Это хорошо, и это правильно что татары понимают их прессования русней как наезды на правоверных. Следующий этап это провозглашение Джихада. И наказание неверных мордовских свинособак.
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Странно, роосия уже наполовину мусульманская страна, рамзанчику еще не добавляют?
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Наши пенсионеры о свинине могут только мечтать....
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Свинина вредна для пенсионеров, разве что соленое свежее сало, а вообще конечно смешно, особенно для сельских пенсионеров, сидят и мечтают о том что хрюкает в сарае.
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Ну не знаю.. Почему мусульманам должны быть поблажки? А если кто то объявит себя последователем Макаронного Бога и будет выставлять свои условия - его будут слушать? Я против рашистов, если что.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ еду крымских татар-мусульман, удерживаемых в СИЗО Симферополя, добавляют свинину, - адвокат
 
 
 
 
 
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