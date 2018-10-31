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 Политика Украины
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 Россия готовится разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие, - Ельченко

Страна-агрессор не отказалась от идеи получить сухопутный коридор в Крым, утверждает постпред Украины при ООН.

Российская Федерация продолжает готовить в оккупированном Крыму военную инфраструктуру для размещения ядерного оружия.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Дипломат заявил, что Россия использует Азовское море как дополнительный канал для поставки оружия своим силам на Донбассе из оккупированной территории Крыма.

"Согласно нашей информации, Россия не отказалась от идеи получить наземный коридор в Крым. Более того, угроза морского нападения по направлению Азовского моря в случае широкомасштабной военной конфронтации остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", – отметил Ельченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ поставляет своим наемникам на Донбассе оружие через Азовское море, - Ельченко

"В оккупированном Крыму активная милитаризация продолжается в полную силу. Россия больше чем вдвое усилила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия включая переоснащение советских хранилищ для ядерных боеприпасов", – заявил посол.

Как ранее стало известно, РФ переселила в оккупированный Крым 108 тысяч россиян для изменения демографического состава населения.

Также на Цензор.НЕТ: "Выборы" на территории ОРДЛО могут стать отправной точкой для новой вооруженной агрессии России, - Ельченко на Совбезе ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3094287
 
 
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Та Джамилев уже год назад, пол года назад трындел шо завезли 8 атомных бомб.
Вы там хоть договаривайтесь.
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Трындите вы, а у него есть основания утверждать такое. Наример, он отметил, что сейчас на объекте, который недалеко от Феодосии в лесу Кизилташ, где раньше было ядерное хранилище, тройное кольцо усиленной охраны с видеонаблюдением, а люди ходят со счетчиками Гейгера (детекторами радиоактивного излучения - ред.) для измерения радиоактивного фона. https://news.liga.net/politics/news/v-krymu-est-yadernoe-orujie-djemilev-soslalsya-na-istochnik-v-rf
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Представлять Украину в ООН бывший министр кремлёвского ставленника Януковича Порошенко назначил бывшего посла кремлёвского ставленника Януковича в РФ Ельченко. Хоть бы ЕС и Штаты этого не узнали. Засмеют же
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Конечно, они знают об этом, потому что Ельченко в этой должности с 9 декабря 2015 года. До сих пор не смеются.
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ну было такое хранилище в кызылташе. Ну и толку с этого хранидлища? там торпеды и ракеты с ядреными бонбами русня прятала.

Я вообще не понимаю что за тон такой у ельченки. Почему он на его торговых партньоров напраслину напраслит? Онижыдети по версии его шыкаладного хозяина. И даже адиннарот с ними.
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Не в тему конечно но для души и настроения.
Один день календаря 30 октября 2018 года:
- Утонул один из самых крупных в мире плавучих доков, в котором стоял авианосец Кузя. Вместе с доком, упали и затонули два башенных крана, один - на Кузю.
- Загорелся автозавод ЗИЛ.
- В Москве загорелась столичная гостиница Останкино.
- Загорелась и пылает нефтебаза в Сургуте, где вспыхнули несколько резервуаров по тысяче тонн нефти в каждом.
- Пожар на оружейном складе в Кронштадте - базе балтийского флота.

БАЛУЕШЬ ГОСПОДИ. Россия готовится разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие, - Ельченко - Цензор.НЕТ 3683
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і що це жасть кримчанам? Хана курорту капець, залізна завіса санкційна. Совок там зупинив будівництво атомної станції у Криму у Щьолково, так бумеранг пуйла все ж таки дістав Крим.
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ха..."Кацапы готовятся разместить ядерное оружие в Крыму?!"....Да оно уже там еще с зимы!!!! Росія готується розмістити в окупованому Криму ядерну зброю, - Єльченко - Цензор.НЕТ 6382
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Мабуть настав час для рашистських окупантів розміщувати на території Криму нові бігборди - "Что дальше? Да хоть ядерние боеголовки с неба! МІЬ в родной ГОВЕНИ! Вместе с Хуйлом в РАЙ!"😕😕😕
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия готовится разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие, - Ельченко
 
 
 
 
 
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