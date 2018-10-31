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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16689) Метрополитен (559) минирование (713)

 Станция метро "Льва Толстого" в Киеве возобновила свою работу. Взрывоопасных предметов не обнаружено (обновлено)

Станцию метро "Льва Толстого" открыли после анонимного звонка о минировании, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

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Позже в КП "Киевский метрополитен сообщили, что в настоящее время станция метро "Льва Толстого" возобновила свою работу после проверки.

"Станция "Льва Толстого" и пересадка открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Станция метро Льва Толстого в Киеве возобновила свою работу. Взрывоопасных предметов не обнаружено 01

Станция метро Льва Толстого в Киеве возобновила свою работу. Взрывоопасных предметов не обнаружено 02

Напомним, вчера вечером также было анонимное сообщение о минировании этой станции. Взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.

Источник: https://censor.net.ua/n3094286
 
 
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Пусть станцию "Львовская площадь" заминируют.
Может, быстрее достроят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтанция метро "Льва Толстого" в Киеве возобновила свою работу. Взрывоопасных предметов не обнаружено (обновлено)
 
 
 
 
 
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