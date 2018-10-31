 Страсбургский суд может признать, что Россия контролировала Крым еще до захвата, - судья ЕСПЧ Юдковская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью судьи Анны Юдковской "Европейской правде".

Она отметила, что жалоба по Крыму касается событий, предшествовавших оккупации, а также событий после нее – предполагаемых нарушений прав человека в Крыму, то есть на территории, которую контролирует Россия, и где этот контроль признается самой Россией.

"Там говорится и о нарушении прав крымских татар, и о многих других ситуациях, в которых Украина считает, что должна встать на защиту нарушаемых РФ прав граждан. Это, в частности, решения российских судов о признании Меджлиса экстремистской организацией и многие другие действия российских властей, которые сегодня контролируют Крым", - пояснила Юдковская, добавив, что в жалобе "есть другие существенные нарушения прав человека, совершенные – как утверждает Украина – через эффективный контроль РФ на полуострове даже в конце февраля и в начале марта 2014 года".

.Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело "Украина против России" по Крыму уже готово к рассмотрению: слушание состоится 27 февраля, - судья ЕСПЧ Юдковская

Судья отметила, что в жалобе "речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес России".

"Это и ст. 2 Конвенции о праве на жизнь, и ст. 3 о запрете пыток, и ст. 5 о незаконном лишении свободы. Там были похищения активистов, были нарушения свободы слова, когда журналистов арестовывали и отбирали у них оборудования и материалы, и куча другого", - пояснила она.

Украина обвиняет Россию также в преследовании национальных меньшинств, включая закрытие Меджлиса.

Несмотря на то, что Совет Европы считает Крым украинским, виновным в нарушении прав человека на полуострове признается государство, которое контролирует его, поэтому ЕСПЧ должен установить, когда Россия взяла на себя ответственность за системные нарушения прав человека в Крыму. По словам судьи, Украина утверждает, что РФ контролировала Крым еще в феврале 2014 года.

"Также в этой жалобе - эпизоды, которые, собственно, привели к самой аннексии", - рассказала Юдковская.

"Ключевой вопрос - контролировала ли Россия Крым еще до момента аннексии, то есть до 27 марта 2014 года", - пояснила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преследование оккупантами крымскотатарских правозащитников связано с их выступлениями в ОБСЕ, – адвокат Гемеджи