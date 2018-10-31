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 Политика Украины, За рубежом
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 Главная цель Путина в Украине - "замороженный конфликт", - Олланд

Президент России Владимир Путин больше всего стремится превратить войну в Украине в "замороженный конфликт", чтобы контролировать эту территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступая на конференции в университете города Монс в Бельгии.

"Желание Владимира Путина заключается в том, чтобы все конфликты, которые были им созданы, перешли в стадию "замороженных". В Грузии, Молдове, а теперь еще и в Украине. Его цель - не допустить того, чтобы украинская власть имела контроль над своей территорией, вплоть до границ с Россией, включая Крым", - пояснил бывший французский лидер. Он также выразил уверенность, что "частичная вина и самой Украины" заключается в том, что "борьба с коррупцией в Украине продолжается так долго, а также в нереализации Минских соглашений".

На вопрос студентов, является ли хорошим "нормандский формат", Олланд ответил утвердительно.

"Я провел много часов в телефонных разговорах с Меркель, Путиным и Порошенко. Я не знаю точно, что эти консультации дали, но думаю, что они дали хотя бы одну вещь: велся диалог. А когда идет разговор, прекращаются убийства одних другими. Это и является и тогдашней, и нынешней выгодой нормандского формата", - считает бывший лидер Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вас раздавлю!", – кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах

Он пояснил, что "когда поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе продолжали свое наступление, была насущная необходимость: добиться прекращения огня, после чего отвести тяжелое и легкое вооружение". "В Минске тогда игра велась между Владимиром Путиным, Петром Порошенко с одной стороны, и мной и Ангелой Меркель, которые были там для достижения цели прекратить огонь. Путин хотел, чтобы режим тишины был задействован как можно позже, а Порошенко - как можно скорее. В конце активная фаза войны была остановлена, но это не значит, что после Минска была приостановлена гибель военнослужащих", - указал Олланд.

В начале октября Президент Украины Петр Порошенко отметил бывшего президента Франции Франсуа Олланда одной из высших государственных наград Украины - орденом Свободы - "за выдающийся личный вклад в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также в дело противодействия развертывания агрессии на Донбассе и деоккупации Крыма".

Экс-президент Франции также был отмечен за его инициативу вместе с канцлером Германии создать "нормандский формат", который открыл путь к дипломатическим переговорам для достижения мира на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3094281
 
 
 Топ комментарии
 
Замороженный конфликт это только полуцель, главное что в этом состоянии никто Украину в НАТО не возьмет а это главная цель.
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Головна мета пуйла в Україні - мати компрадорсько-прокацапську владу, яка під виглядом патріотів обкрадає Україну, катастрофічно погіршує стан життя її громадян, розвалює економіку та знецінює гривню.
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ну звісно, радше язиком як віялом про вже загальновідомі речі, ніж один раз ефективно вирубити кацапам SWIFT.
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Замороженный конфликт это только полуцель, главное что в этом состоянии никто Украину в НАТО не возьмет а это главная цель.
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Головна ціль - проросійський маріонеточний режим в Україні.
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Грузія майже вирішила цю проблему хоч Осетія та Абхазія окуповани рашкою, це не завалить Грузії вступити у НАТО, вирішить і Україна, головне щоб популісти не змінили курс у 2019.
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С такой бандой воров у власти нас никогда ни в какое НАТО не возьмут,и в Евросоюз тоже.Туда берут более-менее цивилизованных.
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главная цель путина в Украине - Украина!
(по кускам, истекающая кровью, обворованная манкуртами и оболганная иудами)
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Головна мета пуйла в Україні - мати компрадорсько-прокацапську владу, яка під виглядом патріотів обкрадає Україну, катастрофічно погіршує стан життя її громадян, розвалює економіку та знецінює гривню.
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замороженный-это ваша цель, а хуйла-горячий...
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Швидше за все помилка Петра в тому, що він почав з Нормандського формату.

Потрібно було починати з Будапештського формату, тих хто підписав і надавав гарантії Україні.
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рашка підписала Будапештсьуий меморанду і насрала на нього бо то туалетний папірець почитайте його там нема жодних гарантій для України крім консультативних.
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Прозорлив и догадлив, чертяка Олланд. Не по годам прозорлив и догадлив. Главная цель Путина в Украине - "замороженный конфликт", - Олланд - Цензор.НЕТ 1110
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Если всё читать лень- можно только первые буквы. Головна мета Путіна в Україні - "заморожений конфлікт", - Олланд - Цензор.НЕТ 2874
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"частичная вина и самой Украины" заключается в том, что "борьба с коррупцией в Украине продолжается так долго, а также в нереализации Минских соглашений".
Комментарии излишни.
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Без перемоги над корупцією і баригами, перемогти паРашуне вийде.
Хто очолює корупцію і головний барига в Україні - добре відомо.......
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Борцуны и зрадоботы , а кто создавал эту корупцию в Украине и рисовал схемы на протяжении 26-и лет с лихуем , не ваши
нынешние рабодатели ? Неужели трудно понять , что победить корупцию , цпвилованным путём в любой стране за несколько лет , просто не реально , если не вешать этих сволочей на фонарных столбах !
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Петро́ Олексі́йович Пороше́нко (нар. 26 вересня 1965, Болград, УРСР) - український політик, державний діяч, п'ятий Президент України7 червня 2014 року).
В минулому народний депутат III, IV, V та VII скликань, працював міністром закордонних справ (2009-2010),міністром економічного розвитку та торгівлі (березень - грудень 2012), членом Ради НБУ (2007-2014).
1998 року Порошенко став членом партії СДПУ(о), її тоді ж очолив Віктор Медведчук

. Очолював парламентські комітети з питань бюджету (2002-2005) та фінансів (2006-2007)

та й справді...хто ж її створював?!!))))
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Удивляюсь нашим СМИ. Что нельзя поднять архивы за 2014 год и показать всему миру выступления окурка, который обещает нам устроить замороженный конфликт по типу палестинского??
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борьба с коррупцией в Украине продолжается так долго Источник: https://censor.net.ua/n3094281

Оценка работы СБУ. Про что много писалось и говорилось

Еще момент - с одной стороны было хуйло, с другой Порошенко, а мы с Ангелой занимали третью сторону))))
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Это не новость,что российская МАФИЯ имеет "филиал" в Украине.....-Где "ТОТ" ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ,-который сможет по живому - отрезать "МАФИОЗНОЕ НАЧАЛО" ???
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А над Путиным никого нет. Никто его не контролирует, указаний не даёт, сам всё решает - эдакий плохиш мирового уровня.
Если не будет такого агрессора, как Россия, тогда не нужен и блок NATO, и поэтому такого агрессора будут откармливать и заказывать ему "замороженные" конфликты.
Просто поинтересуйтесь динамикой торгово-экономических отношений между Россией и обеспокоенными странами - членами этого блока. Одних только германских фирм в России работает около 3000. Об этом говорил их торговый представитель в России, какой-то Филипински.
А этот лягушатник, или Волкер, или другой политик из стран с высоким уровнем озабоченности и обеспокоенности - просто врут, как и тролли на форумах.
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Кто "при ВЛАСТИ" в Украине...- создаёт "СВОЙ КЛАН"
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Мафиозный - с КРИМИНАЛИТЕТА - и пишет УКРАИНЦАМ ЗАКОНЫ
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Цены Европейские- доходы "Африканские"- где "такое" может БЫТЬ???
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Ошибаешься, уважаемый Олланд. Главная цель Хуйла - это расчленение Украины и гражданская война. Для этого он своего кума до выборов в Украине подтянул. Хуйлу нужна минимум половина Украины и горячий, гражданский конфликт, а не замороженный.
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Кто поддержит Медведчука??7- Спросите - виселица ему или Президенство? - у НАРОДА
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Порошенко...- спасибо "тебе" ,- что УТРО настало и Солце взошло....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавная цель Путина в Украине - "замороженный конфликт", - Олланд
 
 
 
 
 
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