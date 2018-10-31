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 Политика Украины
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 Дело "Украина против России" по Крыму уже готово к рассмотрению: слушание состоится 27 февраля, - судья ЕСПЧ Юдковская

Должны быть проведены два слушания по делу.

Судья Европейского суда по правам человека от Украины Анна Юдковская сообщила о дате рассмотрения первого межгосударственного дела по жалобе Украины против РФ и спрогнозировала период принятия решения по нему. Об этом она заявила "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Дело "Украина против России" о массовых нарушениях плав человека в Крыму в период аннексии уже готово к рассмотрению. По словам судьи, должно быть проведено два слушания по делу. Лишь одно из них будет открытым; его дата уже определена.

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"Слушание состоится 27 февраля 2019 г.", - сообщила судья.

"Процедура такова: ЕСПЧ проводит коммуникацию с правительствами обоих государств, после этого происходит рассмотрение дела, это - первые слушания. Далее Большая палата формирует предварительный вывод - есть нарушение или нет. Идет процесс подготовки решения, и Большая палата собирается на вторые слушания, где уже рассматривает проект самого решения и голосует окончательно", - рассказала Юдковская.

По практике ЕСПЧ, между первым слушанием и принятием решения суда проходит примерно год. Судья считает, что данное дело не станет исключением.

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"Можно рассчитывать, что и по крымскому делу "Украина против России" за год будет решение суда, по крайней мере, по ее приемлемости и по существу. А вот вопрос компенсации, с высокой вероятностью, будет отложен", - рассказала она.

"Крымское дело" касается событий, предшествовавших оккупации, а также непосредственно после оккупации - предполагаемых нарушений прав человека в Крыму. Украина обвиняет Россию в нарушении ключевых прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека - право на жизнь, нормы о запрете пыток, незаконного лишения свободы, похищения людей, нарушения свободы слова и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/n3094279
 
   
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Ти можеш швидше? Чи тільки язиком пруткий?
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лаптеносные как правило не признают решения международных судов
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Так не судитися? Чи що ви хотіли сказати чи порадити?
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А коли будуть судові процеси про віджаті кацапами активи, власність, шельф Чорного моря та анексовані території???
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ТЫ ШО?!! Справа "Україна проти Росії" щодо Криму вже готова до розгляду: слухання відбудеться 27 лютого, - суддя ЄСПЛ Юдківська - Цензор.НЕТ 9207
низзя! а то путен нападёть!
(Лолиту могут уволить...)
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Для имиджа неплохо, практическая эффективность как суда, так и будущих решений - ноль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело "Украина против России" по Крыму уже готово к рассмотрению: слушание состоится 27 февраля, - судья ЕСПЧ Юдковская
 
 
 
 
 
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