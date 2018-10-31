 Херсонский суд отдал удобрения из ворованного у "Нафтогаза" сырья американцу Сэму Кислину, который оспаривает конфискацию $1,5 млрд Януковича

Об этом свидетельствует постановление Херсонского городского суда от 4 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.
Суд указал, что 3202 тонн карбамида марки Б принадлежит компании "Trans Commodities New York Inc". Арест на карбамид был наложен 1 июня по ходатайству следователя Херсонского отдела полиции. Производство было начато по заявлению представителя ООО "Всеукраинская Энерго Компания" (ООО "ВЕК"), который пожаловался на неустановленных лиц, которые мошенническим путем пытались вывезти карбамид с территории ХМТП. Суд пришел к выводу, что по состоянию на 01.06.2018 собственником арестованного карбамида был не "ВЕК", а "Trans Commodities New York Inc".
Так, по данным постановления, 26 апреля фирма "ВЕК" продала карбамид ООО "Рембудавиа". 28 апреля карбамид был перевезен морем из Одессы в Херсонский морской торговый порт (перевозчик - ООО "Сапсан Траншип"). Вместе с тем, суд указывает, что еще 25 апреля "Рембудавиа" заключил с компанией "Trans Commodities New York Inc" договор купли-продажи карбамида, а 31.05.2018 стороны подписали акт приема-передачи. Владельцем "Trans Commodities New York Inc." является бывший одессит Сэм Кислин, который в 1970-х годах уехал в США.
Как сообщало "Слідство.Інфо", в ноябре 2016 года компания "Trans Commodities" заявила, что купила кипрскую компанию "Opalcore Ltd" – это одна из кипрских компаний, со счетов которых Краматорский суд в 2017 году конфисковал "$1,5 миллиарда Януковича". Продавцом "Opalcore" была британская фирма "Exbridge Properties L.P.", связанная с компаниями, которые, по версии украинских следователей, относятся к группе компаний беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова. Кислин заявлял, что будет судиться за средства, конфискованные со счетов "Opalcore".
Отметим, что этот же карбамид был в июне арестован еще раз. Однако неизвестно, до сих пор ли арест действителен.
7 июня Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры арестовал несколько больший объем в 3227 тонн карбамида, который на тот момент принадлежал ООО "ВЕК" и фактически находился на баржах "СНКВ-05" и "СНКВ-04".
По данным ГПУ, фирма "ВЕК" совместно с ООО "Газоторговая Компания", ПАО "Одесский припортовый завод" и ПАО "Одессагаз" в 2017-2018 годах незаконно завладели природным газом из единой газотранспортной системы Украины на сумму свыше 500 млн грн. Присвоенный в апреле 2018 года природный газ был переработан "Одесским припортовым заводом" в карбамид. Арестованный в Херсоне карбамид является частью произведенной партии.
Как известно, в 2017 году "Одесский припортовый завод" провел конкурс, на котором выбрали частную компанию, которая будет поставлять на завод газ в обмен на готовое сырье. Победителем стало ООО "ВЕК", которое ранее торговлей газом не занималось и получило соответствующую лицензию за три месяца до конкурса.
Учредителем компании с 2010 по август 2018 гг был Вадим Колесников – сын бизнесмена с Луганщины Виталия Колесникова. Фирма находилась в одном офисе с инвестиционной компанией "Concorde Capital" Игоря Мазепы. Ранее журналисты узнали, что ООО "ВЕК" использовала номера телефонов, которые ранее принадлежали ПАО "Энергосеть" Дмитрия Крючкова.
Дмитрий Крючков – фигурант расследования Национального антикоррупционного бюро о присвоении 346 миллионов гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. А сам он объявлен в розыск. Ранее глава Национальной комиссии по регулированию энергетики Дмитрий Вовк отмечал, что к Дмитрию Крючкову и его брату Леониду благосклонно относился близкий друг президента Игорь Кононенко. "Он говорил, что Крючковы из "энергосети" - неплохие менеджеры", - уточнял Вовк.
Сам Кононенко отрицает свою причастность к "Энергосети" и "ВЕК". Нынешним учредителем ООО" ВЕК " значится Галина Семеряжко из Рубежного Луганской области. Из этого города родом и Виталий Колесников.
Ворам не нужно никакого прощения от лохов. лохов просто "имеют"!!!
Нет, я не о повышении цены на газ. Поскольку вы его молча проглотили, эта троица, не откладывая дело в долгий ящик, придумала новую схему, как стать еще богаче за счет того, что все вы станете еще беднее.
Внимательно следите за руками, я сейчас объясню вам, как вас всех в очередной раз собираются поиметь олигархи, которым вы все почему-то безропотно платите, сколько они скажут.
Сейчас в Украине в области энергетики действует некоторое подобие кастрированного рынка. Производители электроэнергии предлагают державному предприятию "Энергорынок" закупить у них электричество, а оно обязано выбирать в первую очередь предложения с наименьшей ценой. Другими словами, какая ТЭС дала наименьшую цену угля, у той и закупается электричество.
Но на прошлой неделе министр энергетики и угольной промышленности Насалик внес на утверждение Кабмина проект распоряжения, согласно которому ДП "Энергорынок" обязан закупать в первую очередь не ту электроэнергию, которая меньше стоит, а ту, уголь для которой добыт на шахтах бизнес-партнеров Порошенко - Ахметова и Кононенко.
Независимо от цены угля, которую те предлагают. То есть если Ахметов с Кононенко задерут цены на свой уголь в 10 или даже в 100 раз по сравнению с другими поставщиками, то ДП "Энергорынок" обязано будет закупить электроэнергию именно у них, а не у тех, кто предлагает ее дешевле.
На бумаге это все изложено чуть более завуалированно. Там говорится, что якобы для того, чтобы не закупать импортный уголь, нужно предоставить такие вот преференции ТЭС, работающим на украинском угле марки Г, а другие ТЭС нужно мотивировать переходить на этот уголь.
Только вот 85% угля марки Г добывается в Украине на шахтах Ахметова, еще 6% этого угля добывается на шахтах подручного Кононенко по фамилии Кропачев, а оставшиеся 9% угля этой марки добывается на государственных шахтах, работающих под присмотром смотрящих от того же Кононенко.
Стоит еще добавить, что 85% ТЭС, работающих на угле марки Г, принадлежат Ахметову, а остальные ТЭС, чтобы иметь возможность продать электроэнергию, будут вынуждены покупать уголь либо у него, либо у Кононенко - и по той цене, которую они заломят.
Вот такой "свободный рынок".
Не хочешь покупать уголь у Ахметова? Тогда покупай у Кононенко. Не хочешь у Кононенко? Всегда есть еще один поставщик - Ахметов. А если ты не согласен, то работаешь на Путина и "расшатываешь Украину".
Какое это имеет отношение к вашим кошелькам? Да очень простое!
Вам просто поднимут цены на электроэнергию, обосновывая это тем, что "себестоимость электроэнергии подорожала и не покрывается теми тарифами, которые платит население".
Подорожают все товары, поскольку цена электричества заложена в себестоимость всех товаров и всех торговых наценок в магазинах. Сиротки-миллиардеры никак не нажрутся и вы все обязаны им помочь.