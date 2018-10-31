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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10704) Военная доктрина (28)

 Кабмин в среду намерен утвердить военно-медицинскую доктрину

Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 31 октября, намерен утвердить военно-медицинскую доктрину, а также периодичность плановых проверок в ряде сфер хозяйственной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующие пункты содержится в повестке заседания правительства.

Кабмин, в частности, намерен утвердить критерии оценки степени рисков хоздеятельности и утвердить периодичность плановых проверок в сфере образования, интеллектуальной собственности, электронных доверительных услуг, криптографической защиты информации, рыбного хозяйства, строительства, мореходства.

Повестка дня заседания правительства содержит также законопроект с изменениями в миграционное законодательство. Предлагаемый к рассмотрению проект закона, в частности,, предполагает усиление ответственности за нарушения требований законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, о чем свидетельствуют материалы, которыми располагает агентство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пересмотр военной доктрины может остановить процесс вступления в НАТО, - Фриз об инициативе Тимошенко создать "военный кабинет"

Источник: https://censor.net.ua/n3094276
 
 
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- Холмс, украинцы думали, что новая власть вернет Крым и Донбасс, а она вернула Партию Регионов.
- Ватсон, основатель Партии Регионов ничего не возвращал: он просто всё сохранил и приумножил. А вот амнезия народа Украины вызывает беспокойство.
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Кабмін у середу має намір затвердити військово-медичну доктрину - Цензор.НЕТ 2550
следующая будет военно-газовая
потом военно-пенсионная и военно-образовательная
все кто против - кремлёвские пасипаки!
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Данная доктрина позволяет умершвлять московитов на Донбассе негуманньім способом...
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- Холмс, украинцы думали, что новая власть вернет Крым и Донбасс, а она вернула Партию Регионов.
- Ватсон, основатель Партии Регионов ничего не возвращал: он просто всё сохранил и приумножил. А вот амнезия народа Украины вызывает беспокойство.
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Украинцев на "еврономерах" обяжут вносить гарантии

Действующая система фактически дает украинцам "условное полное освобождение" от уплаты налогов и акцизов при ввозе нерастаможенных авто, заявила OBOZREVATEL глава профильного комитета, нардеп от БПП Нина Южанина. Машины оформляют на литовские фирмы, а украинским водителям выдают генеральные доверенности.
Принятые за основу законопроекты (№8488 и №8487) не только ужесточат штрафы и контроль, но и обяжут при ввозе машины вносить денежную гарантию. "Перемещение гражданами Украины в таможенном режиме транзита без финансовой гарантии (денежного залога в виде таможенных платежей) в дальнейшем будет невозможным", - заявила депутат.
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Кабмін у середу має намір затвердити військово-медичну доктрину - Цензор.НЕТ 2550
следующая будет военно-газовая
потом военно-пенсионная и военно-образовательная
все кто против - кремлёвские пасипаки!
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Медицинскую доктрину нам уже утвердили, что ни к врачу не попасть, ни неотложку вызвать. Теперь еще утвердят военно-медицинскую доктрину
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин в среду намерен утвердить военно-медицинскую доктрину
 
 
 
 
 
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