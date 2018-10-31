 Кабмин в среду намерен утвердить военно-медицинскую доктрину

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующие пункты содержится в повестке заседания правительства.
Кабмин, в частности, намерен утвердить критерии оценки степени рисков хоздеятельности и утвердить периодичность плановых проверок в сфере образования, интеллектуальной собственности, электронных доверительных услуг, криптографической защиты информации, рыбного хозяйства, строительства, мореходства.
Повестка дня заседания правительства содержит также законопроект с изменениями в миграционное законодательство. Предлагаемый к рассмотрению проект закона, в частности,, предполагает усиление ответственности за нарушения требований законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, о чем свидетельствуют материалы, которыми располагает агентство.
- Ватсон, основатель Партии Регионов ничего не возвращал: он просто всё сохранил и приумножил. А вот амнезия народа Украины вызывает беспокойство.
Действующая система фактически дает украинцам "условное полное освобождение" от уплаты налогов и акцизов при ввозе нерастаможенных авто, заявила OBOZREVATEL глава профильного комитета, нардеп от БПП Нина Южанина. Машины оформляют на литовские фирмы, а украинским водителям выдают генеральные доверенности.
Принятые за основу законопроекты (№8488 и №8487) не только ужесточат штрафы и контроль, но и обяжут при ввозе машины вносить денежную гарантию. "Перемещение гражданами Украины в таможенном режиме транзита без финансовой гарантии (денежного залога в виде таможенных платежей) в дальнейшем будет невозможным", - заявила депутат.
следующая будет военно-газовая
потом военно-пенсионная и военно-образовательная
все кто против - кремлёвские пасипаки!