 Сегодня в Норвегии стартует активная фаза крупнейших со времен холодной войны учений НАТО Trident Juncture-2018

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно данным НАТО, активная фаза учений будут проходить в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики, в районе Датских проливов на Балтике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. Всего них принимает участие около 50 тыс. военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тыс. единиц боевой техники из всех 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.
Войска альянса будут отрабатывать защиту страны-члена НАТО от нападения условного противника. Согласно сценарию активной фазы учений, в Норвегию вторгаются вражеские войска, вымышленной страны "Муринус" (в переводе с латыни - паук), и она инициирует статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.
Роль нападающей стороны будут играть "северные", а защищающейся стороны - "южные". В этих целях части и подразделения участников разделены на две равнозначные группировки войск. Силы "северных" будут состоять из норвежской бригады "Норд" и по одной бригаде из Канады и Швеции, также экспедиционного батальона морской пехоты США, который осуществит высадку на побережье Норвегии. В состав силы "южных" войдут германская, итальянская и британская бригады.
Военно-морские силы "северных" будут представлены кораблями ВМС Канады, Дании, Норвегии, Польши, Великобритании и США. В частности, в них задействованы авианосная ударная группа ВМС США во главе с томным авианосцем "Гарри Трумэн" и амфибийно-десантная корабельная группа.
"Южные" будут располагать двумя постоянными военно-морскими группа НАТО - SNMG1 и SNMG2, постоянной группой минных тральщиков НАТО SNMCMG1 и голландской корабельной амфибийной группой. В состав ВМС "южных" входят корабли и морская пехота из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции и Швеции.
Авиация будет работать с четырех аэродромов в Норвегии и с базы Рованиеми в Финляндии и Каллах в Швеции. Он будет оказывать поддержку сухопутным войскам в районе полевых учений, а также военно-морским силам у побережья Норвегии. Морские силы будут действовать в Норвежском море вдоль норвежского побережья, а также в Северном море и в районе Датских проливов.
Учебные действия будет проходить в два этапа. С 31 октября по 3 ноября "северные" при поддержке десанта морских пехотинцев атакуют силы "южных". С 4 по 7 ноября "южные" перехватят инициативу и контратакуют "северных".
В учениях будет также задействована норвежская национальная гвардия, которая будет изображать роль народного ополчения.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что альянс проводит учения Trident Juncture открыто и прозрачно, а также использует Совет Россия-НАТО для того, чтобы информировать Россию о них.
"Мы открыты в том, что мы делаем. Эти учения были запланированы давно, и мы используем Совет Россия-НАТО, чтобы информировать Россию о ходе учений", - сказал он.
"Мы пригласили наблюдателей из других стран, которые могут следить за учениями, могут общаться с солдатами... и они также будут проинформированы о сценарии учений. НАТО всегда приглашает наблюдателей на свои учения. Россия со времен холодной войны ни разу не приглашала наблюдателей", - отметил Й.Столтенберг, добавив, что учения НАТО носят исключительно оборонительный характер.
Ранее в октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия приняли приглашение наблюдать за учениями Trident Juncture и направили туда своих представителей.
Я смотрю, вас уже много на всех ветках. Украинцами обиженные или натура такая гнилая?
Об этом говорится в тексте обвинения специального прокурора Роберта Мюллера, фрагменты которого получили журналисты. Конечной целью разработанной Манафортом по заказу тогдашней украинской власти технологии было лишить лидера "Батьківщини" поддержки со стороны Администрации Барака Обамы.
Напомним, именно дискредитация Юлии Тимошенко, как показало следствие, была едва ли не основной задачей Пола Манафорта во время его последнего периода работы на Партию регионов и Виктора Януковича.
На унижение лидера "Батьківщини" потратили сотни миллионов долларов. На эти деньги подкупались западные политики, создавались фиктивные сайты, псевдоаналитические центры. Они производили фейки в отношении Тимошенко, которые потом тиражировали тысячами заказных публикаций - как в Украине, так и за рубежом.
Судебное разбирательство в США также разоблачило факты сотрудничества команды Пола Манафорта с Петром Порошенко. Которого не раз обвиняли в использовании против своего главного конкурента грязных технологий, разработанных Манафортом для Януковича.
муриАнус...звучало бы сильнее, но тогда б уже точно указывало на сцаря (без интриги)
Если получится за время учений пару кацапских литачков или подлодок "они сами себя сбили/утопили", то мы будем рады.