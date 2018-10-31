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 Политика Украины, За рубежом
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 Донбасс остается одной из самых заминированных территорий мира, - ООН

В 2018 году на минах на Донбассе подорвались более 100 мирных жителей, заявила заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер.

Зона конфликта на востоке Украины остается одной из самых заминированных территорий мира, заявила на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 30 октября заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООН.

Урсула Мюллер сообщила, что зона конфликта на востоке Украины остается одной из самых заминированных территорий мира: в этом году на минах подорвались более 100 мирных жителей.

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Она также напомнила членам Совета о том, что Восточная Украина разделена "линией соприкосновения" протяженностью в 457 километров. Ежемесячно мирные жители пересекают ее миллион раз, подвергаясь опасности попасть под обстрел или под пули снайперов и подорваться на минах.

В своем выступлении заместитель Генсека Розмари Дикарло сообщила о том, что за последние шесть недель на востоке Украины участились случаи нарушения режима перемирия, а число жертв стало расти.

"Только в сентябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало, что в результате конфликта погибло 20 человек", - отметила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094269
 
 
 Топ комментарии
 
и где же столько всего набрали (в шахтах что ли?) что на рекорд мировой пошли
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Конь в кокошнике, навоза хватит на сегодня? Куда ни глять, а там ты с ним
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Коли буде мирне життя, то мінування буде не потрібне, а поки є агресія росії міни необхідні. Найгірше це замінований розум тих, хто обирав януковича. "Спасибо жителям Донбаса за президента п...са".
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А можно подорвать все эти мины одномоментно вместе с этой территорией?
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В данном случае это очевидно. А лично я читаю дамбас именно кацапией
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сьогодні міжнародний День Реформації- вітання...

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Донбасс остается одной из самых заминированных территорий мира, - ООН - Цензор.НЕТ 20
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Там де пробігає сфальшований Кола Бельди з'являється сморід "русского міра".
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Конь в кокошнике, навоза хватит на сегодня? Куда ни глять, а там ты с ним
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Коли буде мирне життя, то мінування буде не потрібне, а поки є агресія росії міни необхідні. Найгірше це замінований розум тих, хто обирав януковича. "Спасибо жителям Донбаса за президента п...са".
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и где же столько всего набрали (в шахтах что ли?) что на рекорд мировой пошли
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"Багатостраждальному народу" дуже погано жилося при бЄндеравцах: гвалтували мовою, відбирали харчі для всієї України, з під палки гнали на роботу в шахти та заводи, дітей насильно пхали у ВУЗи і т.д... То лі січас: гаварим на русском язикє (читай на фєнє), время МАсковскАе, заводи вивезли в братскую Рассію, шахти закриті(здебільшого), дітей у ВУЗи або в Україну, або в росію(чи куди там?) і т.д.
Зато без бАндеравцев!!! А міни.... то таке. Ось такий гіркий гумор.
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При Украине Донбасс был самой угледобывающей территорией в мире
При России Донбасс стал самой заминированной территорией в мире
Так давайте вместе покричим: РИ-ФИ-РЕ-НДУМ!
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А всі: візи введіть кацам, а тут... Міни дєточки не візи - працюють мовчки. Ше б кепепшники замінували.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДонбасс остается одной из самых заминированных территорий мира, - ООН
 
 
 
 
 
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