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 Политика Украины
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 Россия должна прекратить милитаризацию Крыма, - постпред Великобритании при ООН Пирс

Российской Федерации стоит отказаться от милитаризации незаконно оккупированного Крыма.

С такой позицией выступила во время открытого заседания СБ ООН во вторник постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем Россию отказаться от дестабилизирующих переводов боевых систем и живой силы на полуостров, поддержав региональную стабильность", - сказала Пирс.

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Кроме этого, она раскритиковала построение моста через Керченский пролив, назвав его "откровенным нарушением суверенитета Украины".

"Систематические преследования и задержания Россией как украинских, так и кораблей третьих стран, что происходит в Азовском море с апреля, является еще одной попыткой дестабилизации Украины и её экономики", - отметила дипломат.

Пирс также выразила беспокойство из-за российских кибератак, направленных на финансовый, энергетический и правительственный сектор Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094268
 
   
 Топ комментарии
 
щось слова "має піти з окупованих територій" поступово перетворюються на слова "має припинити мілітаризацію"....(((нездорова тенденція...
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Россия должна прекратить милитаризацию Крыма! Люди должны перестать трахаться! Собачки и котики должны перестать кушать! Рыбки должны перестать плавать!............
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Мы призываем Россию отказаться от дестабилизирующих переводов боевых систем и живой силы на полуостров...

Призвали лисицу цыплят не воровать.
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Россия должна прекратить милитаризацию Крыма! Люди должны перестать трахаться! Собачки и котики должны перестать кушать! Рыбки должны перестать плавать!............
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рашка должна сдрыстнуть с Крыма, об этом должна заявлять Великобритания, как гарант суверинитета и территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму.
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Правильно. Но они же на данный момент не заявляют об этом!
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"об этом должна заявлять Великобритания" и заявляет - есть разница?
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Призыв сродни - люди, не пейте воду, в ней рыбы трахаются.....
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Та нехай везуть туди той металобрухт, колись згодиться.
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Мы призываем Россию отказаться от дестабилизирующих переводов боевых систем и живой силы на полуостров...

Призвали лисицу цыплят не воровать.
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щось слова "має піти з окупованих територій" поступово перетворюються на слова "має припинити мілітаризацію"....(((нездорова тенденція...
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Такие смешные эти великобританцы. В Крыму Россия занимается самым любимым делом, роет окопы и огрызается на весь мир.
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пробачаюсь. ...тенденция уже видимо ощутима и заключается все в одном, - политики у нас как куры, смотрят только себе под ноги и их движения можно с легкостью просчитать. после прихода к власти евро реформаторов, как впрочем и в тот раз(2005г.) у многих возникает вопрос, - о це така Европа? та пишла вона... в следствии чего к власти приходят путинские прихвостни, которых необходимо в конце каденции гнать силой т.к. они точно как и еврореформаторы по большей части занимаются популизмом и воровством с казны. то есть, если выиграют выборы пропутинцы то нас ждет очередной Майдан. как известно они наглые манипуляторы и фальсификаторы которые пойдут тем же путем, что и ранее, - фальсификации и админ. ресурс в спайке с большими деньгами. их парадигма известна и они все действуют как по шаблону и самое главное, что изменить это невозможно. иными словами заблудились мы в трех соснах и водят нас вокруг них чиновники всех уровней, так сказать, - новая аристократия, каста небожителей. пока по тв будут показывать клоунов, - ,.ни о чем,, мы будем нищими, голыми и босыми. это уже очевидно, это как в союзе на съезде партии Хрущев заявил, что в 80 году настанет коммунизм. и вот пришел долгожданный 80й год и все 250 млн. крепостных страны советов вдруг поняли, - 60 лет паскуды пудрили нам мозги и никакого коммунизма, а только упадок и разочарование... и будет это продолжаться пока не вымрут советские люди у которых в результате чудовищного эксперимента над их душами отсутствуют человеческое достоинство и ответственность, а вместо них у них Страх который на генном уровне сделал из людей скотов готовых на все ради барского счастья.
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