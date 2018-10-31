 Россия должна прекратить милитаризацию Крыма, - постпред Великобритании при ООН Пирс

С такой позицией выступила во время открытого заседания СБ ООН во вторник постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем Россию отказаться от дестабилизирующих переводов боевых систем и живой силы на полуостров, поддержав региональную стабильность", - сказала Пирс.

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Кроме этого, она раскритиковала построение моста через Керченский пролив, назвав его "откровенным нарушением суверенитета Украины".

"Систематические преследования и задержания Россией как украинских, так и кораблей третьих стран, что происходит в Азовском море с апреля, является еще одной попыткой дестабилизации Украины и её экономики", - отметила дипломат.

Пирс также выразила беспокойство из-за российских кибератак, направленных на финансовый, энергетический и правительственный сектор Украины.

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