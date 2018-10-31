 РФ поставляет своим наемникам на Донбассе оружие через Азовское море, - Ельченко

Об этом заявил во время открытого заседания СБ ООН во вторник постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия использует Азовское море как дополнительный канал для обеспечения своих сил на Донбассе оружием с оккупированной территории Крыма", - подчеркнул представитель Украины.
По его словам, РФ не отказалась от идеи создания Крымского коридора.
"Кроме того, угроза морского нападения из Азовского направлении в случае крупномасштабного военного противостояния остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", - заявил Ельченко.
Представитель Украины акцентировал, что Азовское море превратилось в еще один театр боевых действий России против Украины, в том числе в экономическом и торговом измерениях.
"В последние шесть месяцев РФ остановила более 200 судов, которые направлялись в украинские порты Мариуполя и Бердянска. Как было подтверждено СММ ОБСЕ, эти перерывы в коммерческом судоходстве предопределили экономические и торговые перебои, что привело к коммерческим потерям для портов, где работают тысячи людей", - подчеркнул украинский дипломат.
Такие действия России "противоречат ее обязательствам по Конвенции ООН о морском праве и нарушают навигационные права Украины, а также государств, под флагами которых были остановлены эти суда". В то же время, подчеркнул он, суда, направлявшиеся в российские порты в Азовском море, не были остановлены подобным способом.
Кроме того, Ельченко отметил и барьеры для международной навигации, которые создает незаконно возведенный Россией мост через Керченский пролив. Высота моста над морем составляет всего 35 метров, и под ним могут пройти суда с осадкой менее 33 метров и длиной менее 160 метров.
"В результате, суда Panamax и много судов Handymax теперь не могут проходить через Керченский пролив. Это серьезно повлияло на трафик к портам Украины", - отметил постпред Украины при ООН.
или для бешенной собаки три круга - не растояние
Дмитрий Быков
Горький Сахаров и нечужой ему Сенцов
Когда Сахарова сослали в Горький, многим казалось, что такое сочетание имен собственных - ирония чекистов, но это была скорей ирония судьбы.
Так повелось, что Сахаров для российских вождей, да и для российских обывателей, у которых с этими вождями немало общего, довольно горек; его не поддерживала значительная часть коллег, а простым гражданам было непонятно, какого рожна ему, академику, надо. На съезде народных депутатов, в сравнительно свободные времена, его захлопывали. Когда в его честь назвали проспект, это не изменило отношения к нему. Даже те, кто его чтит, его не читают и идей его не разделяют. Трудно найти в советской истории более одинокого и непонятого диссидента. Неудивительно, что и премия его имени, присуждаемая Европейским парламентом, не вызывает тут особенно теплых чувств. А уж ее присуждение Олегу Сенцову, кажется, компрометирует в глазах большинства и его, и премию. Ведь Сенцов - не академик, творческие его достижения не столь значительны, голодовку он прекратил (как и Сахаров, под угрозой насильственного кормления), боролся за собственное освобождение, а не за права человека в целом… разве нет?
Нет. Во-первых, Сенцов боролся за права всех украинских политзаключенных, находящихся в России, и за полный обмен всех на всех. Во-вторых, его творческие достижения - не только фильмы, но и роман, и рассказы - свидетельствуют о таланте и остроумии. В-третьих - и это главное, - премия Сахарова ведь присуждается не за научные и художественные достижения. Она присуждается за готовность к смерти, и эту готовность Сенцов продемонстрировал. А еще она присуждается за то, что человек, которому ничто не угрожало, который просто не желал мириться с происходящим, взял и не согласился с «русской весной» и заслужил обвинение в терроризме, хотя и базируется оно на более чем зыбких доказательствах, добытых вдобавок под пыткой. То есть с Сахаровым его роднит то, что убеждения были для него важнее личной безопасности. И сколько бы отдельные граждане ни оскорблялись, говоря, что террористу вручают правозащитную премию, - этим гражданам следовало бы помнить, что Сенцов никого не убил и не собирался. А вот те, кто обвиняет его в убийстве, многократно засветились в качестве лжецов и манипуляторов общественным мнением. Впрочем, с точки зрения этих манипуляторов, потенциальным убийцей и террористом является любой, кому его собственные убеждения и принципы дороже жизни. Особенно опасны такие люди с точки зрения тех, у кого вместо души давно уже слизь, а вместо совести - телевизор.
Вот почему так всполошились все тролляки, когда сообщеили о передаче Украине американских "списанных" катеров.
В ДНР - оружие, из ДНР - наркота.
Бартер.