 У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв, есть погибший

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах РФ.

"Пострадавший скончался при оказании помощи", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что погибший - не сотрудник управления, его личность устанавливается.

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Причина взрыва устанавливается.

Телеграм-канал Daily War без ссылки на источник опубликовал фото с места происшествия.