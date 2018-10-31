 У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв, есть погибший

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах РФ.
"Пострадавший скончался при оказании помощи", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что погибший - не сотрудник управления, его личность устанавливается.
Причина взрыва устанавливается.
Телеграм-канал Daily War без ссылки на источник опубликовал фото с места происшествия.
Керч, Архангельськ... де далі, ставимо ставки.
- Але, это КГБ?
- КГБ сгорело.
Через некоторое время опять:
- Это КГБ?
- Да говорят же вам - КГБ сгорело.
Потом снова:
- Это КГБ?
- Да сколько можно повторять - сгорело КГБ!!!
- А может мне приятно слышать!
🤣