EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  3703  24
Все про:взрыв (4139) Россия (70923) ФСБ (1281)

 У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв, есть погибший

Возле здания УФСБ по Архангельской области в Архангельске произошел взрыв, погиб один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах РФ.

"Пострадавший скончался при оказании помощи", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что погибший - не сотрудник управления, его личность устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое мужчин забросали здание ФСБ яйцами, их задержали, - Интерфакс

Причина взрыва устанавливается.

Телеграм-канал Daily War без ссылки на источник опубликовал фото с места происшествия.У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв, есть погибший 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094265
 
   
 Топ комментарии
 
ох уж эта убойная кацапская медицина ......."Пострадавший скончался при оказании помощи"
 показать весь комментарий
 
Звонок по телефону:
- Але, это КГБ?
- КГБ сгорело.
Через некоторое время опять:
- Это КГБ?
- Да говорят же вам - КГБ сгорело.
Потом снова:
- Это КГБ?
- Да сколько можно повторять - сгорело КГБ!!!
- А может мне приятно слышать!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ось такі вони суворі кацапські одиночні пікети...
 показать весь комментарий
 
 
Скоро вибори. Запасаємось попкорном, та чекаємо.
Керч, Архангельськ... де далі, ставимо ставки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А у соседа корова сдохла...
 показать весь комментарий
 
ох уж эта убойная кацапская медицина ......."Пострадавший скончался при оказании помощи"
 показать весь комментарий
 
 
Еще бы написали "в результате оказания помощи"
 показать весь комментарий
 
 
А загиблий феесбешник думав лише тихо бзднути. Але... не розрахував "силу рюзскага духа"..😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
мало, канєшно, дохлих свинособак, але й це добре, як на восьму ранку😎
 показать весь комментарий
 
 
Шкода , що загинув не працівник гебешного фашистського управління !
 показать весь комментарий
 
 
В це ще невідомо так воно чи не так. "Джерело" ж заявило, що особа лише встановлюється..😏
 показать весь комментарий
 
 
Звонок по телефону:
- Але, это КГБ?
- КГБ сгорело.
Через некоторое время опять:
- Это КГБ?
- Да говорят же вам - КГБ сгорело.
Потом снова:
- Это КГБ?
- Да сколько можно повторять - сгорело КГБ!!!
- А может мне приятно слышать!
 показать весь комментарий
 
 
Може хтось хотів помститись, зачепивши з собою якогось упиря рогатого....?
 показать весь комментарий
 
Что нашли на месте взрыва? Визитку Яроша или горячий украинский след в китайских сланцах?
 показать весь комментарий
 
Просто поморы офигевают от россиян Калантарянов, Кадыровых и Шойгу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв, есть погибший
 
 
 
 
 
 вверх