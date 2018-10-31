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 Киевские новости, Общество
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Все про:акция (1819) КГГА (2108) Киев (16689) протест (4331) транспорт (1239)

 Акция протеста в Киеве: заблокировано движение ряда автобусных маршрутов, на место направлена полиция, - КГГА. СПИСОК

После перекрытия протестующими Харьковского шоссе, временно заблокировано движение ряда автобусных маршрутов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С начала движения (5:20) перекрыто движение автотранспорта митингующими на Харьковском шоссе - "Мега Сити" в обоих направлениях. Заблокировано движение автобусных маршрутов №№ 42, 51, 45, 63, 115", - сказано в сообщении.

На место направлена полиция города. Работа автобусов маршрутов №№ 45, 51, 63 организовано:

- автобус № 45 от Дарницкого пл. ст. м. "Дарница";
- автобус № 42 - до ул. Шептицкого;
- автобус № 51 ст. м. "Лыбидская";
- автобус № 63 до ст .м. "Лесная";
- автобусы маршрута № 115 до Контрактовой пл.

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А также с ул. Привокзальной автобусный маршрут № 45 - до просп. Григоренко, автобусный маршрут № 51 - ст. м. "Красный хутор", маршрут № 63 - ул. Привокзальная - ст. м. "Красный хутор".

Источник: https://censor.net.ua/n3094262
 
 
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По какому поводу акция, и сколько платят?
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походу это несчастные жильцы тех двух домов
которым пепа с ахметкой вчера свет отключил
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Тобі яка різниця заробітчанин , кинеш все і приїдеш на акцію ?
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mavr14 - в поддержку требований МВФ - просят не разбивать повышение услуг ЖКХ на 3 этапа, а сразу поднять все в один шаг...

И не платят никому - протестующие сами отсылают деньги в фонд БПП что бы еще больше ускорить реформы...
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Идиоты, акция против власти, а блокируют дороги для киевлян.....в чем смысл?
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У них электричество отключили за задолженность.
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да да..и Майдан всем сильно мешал..правда, соя..?
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Что бы из-за действий власти страдало как можно больше людей, и от страха потери рейтинга власть шевелилась.
Очень действенный метод.
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Свет включат молниеносно если перекрыть мост не только сверху, но и снизу
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я б цих долбо_бів палками б розганяв...
спочатку купили хати подєшовке у войцехи, потім не платили за комунальні, а тепер цілому мікрорайону дорогу перекрили....до чого тут прості люди які не можуть проїхати на роботу?

а дтек забюлокувати очечки грають???
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Ну то сходи розжени може тобі там мізки вправлять .
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