 В следующем году более 3,5 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи, - ООН

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время своего выступления на Совете безопасности заявила заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

"Риски инфекционных болезней растут из-за недостатка воды, масштабных повреждений лечебных учреждений, недостаточного доступа к здравоохранению и крайне низкого уровеня иммунизации", - сказала Мюллер.

По ее словам, в следующем году более 3,5 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи и защиты.

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"Однако, финансирование гуманитарных планов действий на протяжении последних лет постоянно сокращалось. Нынешний план гуманитарного реагирования, на воплощение которого необходимо было 187 млн долл., профинансирован всего на 32%. Этого недостаточно. Без адекватных средств поставлять продукты питания, воду и средства гигиены, а также обеспечивать охрану здоровья и оказывать другую спасительную помощь невозможно", - подчеркнула дипломат.

Учитывая это, она призвала доноров увеличить поддержку, "особенно учитывая скорое приближение суровой украинской зимы".

Как сообщалось, во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины.