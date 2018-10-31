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 Общество, За рубежом
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Все про:болезнь (459) инфекции (123) ООН (2610) гуманитарная помощь (774) Мюллер Урсула (1)

 В следующем году более 3,5 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи, - ООН

В следующем году более 3,5 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи, а сложная ситуация на временно оккупированных территориях приводит к значительному росту распространенности там инфекционных болезней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время своего выступления на Совете безопасности заявила заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

"Риски инфекционных болезней растут из-за недостатка воды, масштабных повреждений лечебных учреждений, недостаточного доступа к здравоохранению и крайне низкого уровеня иммунизации", - сказала Мюллер.

По ее словам, в следующем году более 3,5 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи и защиты.

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"Однако, финансирование гуманитарных планов действий на протяжении последних лет постоянно сокращалось. Нынешний план гуманитарного реагирования, на воплощение которого необходимо было 187 млн долл., профинансирован всего на 32%. Этого недостаточно. Без адекватных средств поставлять продукты питания, воду и средства гигиены, а также обеспечивать охрану здоровья и оказывать другую спасительную помощь невозможно", - подчеркнула дипломат.

Учитывая это, она призвала доноров увеличить поддержку, "особенно учитывая скорое приближение суровой украинской зимы".

Как сообщалось, во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3094260
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
Вдумайтесь - это почти 10% населения....
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Для начала прочитай статью ВНИМАТЕЛЬНО , а потом вдумывайся.
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В Сахалинской области на России получила огласку жуткая история о том, как несколько россиян 8 раз переехали медведя своим джипом.
Издевательское видео было опубликовано на YouTube.

Как отмечает "Lenta.ru"из размещенного в Сети видео становится понятно, что люди, которые издевались над медведем, приехали на двух автомобилях. На джипе они переехали животное и прижали его к земле. С другого автомобиля велась съемка.
Всего, судя по комментариям к видео, в машинах находились два мужчины и женщина. Один из мужчин просил дать ему нож, чтобы убить животное. Второй предлагал изнасиловать медведя.
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Вся суть путинского ватника: издеваться, изнасиловать и убить.
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С каких это пор путинская паРаша стала европейской страной?
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Ну считают всю страну вместе с Крымом и Бамбассом. Вот и выходит что русский мир портит нам статистику!
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І жодного слова про те, що за гуманітарну ситуацію на окупованій території відповідальність несе ОКУПАНТ.
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Ну это юридически оформить надо а даже у нас верховная рада не приняла данный закон!
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По-перше не треба брехати, як мокшанський сірко. Усе давно оформлене й міжнародно визнане. У тому числі ПАРЄ, ЄС і ООН. Навіть Міжнародний суд ООН справи розглядає.
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подозреваю, что помощи потребуется значительно большему количество народа и не только на оккупированных территориях..
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Не подозревай. Я не знаю ни одного нормального (не наркома не алкоголика) человека которому по соседству со мной нужна гуманитарная помощь!
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Помои из столовки фабрики Карла Маркса...
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Не 3 миллиона, а 15. Ни гуманитарную помощь, а субсидии. Шатуны панимаеш Наступного року понад 3,5 млн осіб в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги, - ООН - Цензор.НЕТ 6102
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Ну тогда у тебя есть время поинтересоваться из каких источников в бюджете берутся деньги на т.н. субсидии и в чьих жирных мошнах они потом оседают Наступного року понад 3,5 млн осіб в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги, - ООН - Цензор.НЕТ 5704
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Нехай не звиздять. Сепарам везе гуманітарку Гудок, хуйло та Червоний хрест, чим дамбасня дуже задоволена. Прапор їм в руки і барабан на шию.
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"Вы всё ещё не свалили из Украины??? Тогда мы идем к вам!" И они пришли. Пять дней назад, впервые увидел не джипак ОБСЕ, в Мариуполе, а джипак ООН. О, как! Правда, на сводках штаба ООС- это никак не отразилось.
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Все просто. Из ОБСЕ кацапов вытурили, а с ООН - нет. Надо же их как-то впихнуть в мырумырный офшорный план? Вот через ООН и всунули
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ следующем году более 3,5 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи, - ООН
 
 
 
 
 
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