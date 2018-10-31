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Все про:Китай (966) пропаганда (2072) Россия (70923) США (14342) Палладино (1)

 США выделили 40 млн долларов на борьбу с российской и китайской пропагандой

Правительство США выделило $40 млн Центру глобального взаимодействия на поддержку инициатив по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель американского госдепартамента Роберт Палладино.

"Это финансирование будет поддерживать различные усилия по противодействию российской, иранской и китайской дезинформации и пропаганде, направленной на зарубежную аудиторию", - сказал Р.Палладино на брифинге во вторник.

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Он уточнил, что работа будет включать внедрение технологий для "раннего предупреждения об иностранной дезинформации, анализ зарубежной аудитории, наиболее восприимчивой к дезинформации и развитие партнерских отношений с влиятельными местными социальными медиа для производства контента, направленного на важную целевую аудиторию".

Источник: https://censor.net.ua/n3094259
 
   
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рогаті та китаці-прямі конкуренти Штатів, з ними треба майже битись за інфу.... вони гидкі і прагнуть володінням над усім світом... та куй їм, за їх прагнення!!!!
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невже є ще сумніви в тому що в світі йде ВІЙНА ДЕМОКРАТІЇ проти фашизма- нацизма-сіонізма та рашизма??? США виділили 40 млн доларів на боротьбу з російською та китайською пропагандою - Цензор.НЕТ 7807
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Дайте мне как борцу против ускоглазых и лишнехромосомных пару процентов )))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША выделили 40 млн долларов на борьбу с российской и китайской пропагандой
 
 
 
 
 
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