 Враг за сутки осуществил 21 обстрел, двое украинских воинов получили ранения, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 21 раз прицельно открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 6 раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из 82-мм минометов враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Песков, Ломакино и Луганского. Опорные пункты украинских войск возле последнего оккупанты также накрывали огнем из 120-мм минометов. По позициям возле этого населенного пункта на Светлодарском направлении противник трижды применил тяжелое вооружение.

Вследствие обстрелов, 30 октября, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также читайте: Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле оккупированного Луганска

Вместе с тем отмечается, что вечером, после 17:00, почти все свои огневые усилия враг сконцентрировал на Приазовье. Подразделения украинских сил действовали адекватно обстановке, при необходимости велся огонь из дежурных средств.

По данным разведки, за прошедшие сутки трое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще двое - ранены.

"Сегодня зафиксировано два вражеских обстрела. По позициям Объединенных сил из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов огонь велся вблизи Лебединского. Потерь не допущено", - сообщили в пресс-центре ОС.