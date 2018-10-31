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 Политика Украины
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 Россия использует Совбез ООН для ведения дезинформационной кампании в отношении Украины, - Ельченко

Главной задачей делегации Российской Федерации в Совете безопасности ООН является использование этой авторитетной международной площадки для ведения дезинформационной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение во время открытого заседания СБ ООН во вторник высказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Из российского заявления стало очевидно, что российская делегация прежде всего озабочена тем, как использовать площадку Совбеза для ведения дезинформационной кампании в отношении Украины и для обвинения правительства Украины во всем, что происходит на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказал Ельченко.

По его убеждению, это связано с "отчаянным стремлением избежать ответственности за враждебные, хорошо задокументированы действия России против Украины: военную агрессию, оккупацию и попытку незаконной аннексии украинской территории".

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"Это поведение заскорузлого и не кающегося преступника, решительно настроенного выставить на посмешище систему правосудия", - отметил украинский постпред.

"Хочу выразить глубокое разочарование относительно позиции российской стороны, одержимой саботажем всех искренних попыток найти мирное решение конфликта и вернуть мир охваченным войной регионам Украины", - подытожил Ельченко.

Как сообщалось, во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3094257
 
 
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ну так и вы используйте и ведите.. а то только бла-бла-бла и пускание слез, чтоб пожалели... хотя.. а оно вам надо?
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Могли бы рашку на год оштрафовать - лишить права голоса в Совбезе
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ООН должно признать Мокшу(РФ) стороной конфликта и лишить права голоса в Совбезе.
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Маас ква стоїть на брехні і сама є брехня.
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Вот интересно как совковый дипломат Ельченко, которого лично Янукович назначил послом в Мацкву, общается в кулуарах со своими друзьями кацапскими коллегами? Они вместе жрали шампанское на приемах в честь Хуйла и кацапских праздников, проводили совместную прокацапскую политику, которую вел марионетка кремля Янукович...Неужели он им сейчас дули даёт и защищает украинские интересы?
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НІ У КОГО ВЖЕ НЕМА СУМНІВІВ ЩО фєдєрастія -агресивна ж.камуняцька потвора яка в передсмертних судомах намагається взбаламутити фащистське-ж.камунчцьке та крімінальне лайно в УСЬОМУ СВІТІ. У ВСЬОГО СВІТА ОЧІ ВЖЕ ВІДКРИЛИСЯ!! Росія використовує Радбез ООН для ведення дезінформаційної кампанії щодо України, - Єльченко - Цензор.НЕТ 2283 Нажаль українці чекали цього більше ТРЬОХ !!! років
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия использует Совбез ООН для ведения дезинформационной кампании в отношении Украины, - Ельченко
 
 
 
 
 
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