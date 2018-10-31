 Россия использует Совбез ООН для ведения дезинформационной кампании в отношении Украины, - Ельченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение во время открытого заседания СБ ООН во вторник высказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Из российского заявления стало очевидно, что российская делегация прежде всего озабочена тем, как использовать площадку Совбеза для ведения дезинформационной кампании в отношении Украины и для обвинения правительства Украины во всем, что происходит на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказал Ельченко.

По его убеждению, это связано с "отчаянным стремлением избежать ответственности за враждебные, хорошо задокументированы действия России против Украины: военную агрессию, оккупацию и попытку незаконной аннексии украинской территории".

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"Это поведение заскорузлого и не кающегося преступника, решительно настроенного выставить на посмешище систему правосудия", - отметил украинский постпред.

"Хочу выразить глубокое разочарование относительно позиции российской стороны, одержимой саботажем всех искренних попыток найти мирное решение конфликта и вернуть мир охваченным войной регионам Украины", - подытожил Ельченко.

Как сообщалось, во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины.