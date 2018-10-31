 Результаты заседания СБ ООН совершенно очевидно показали продолжающуюся международную изоляцию РФ, - Порошенко

Об этом написал на своей facebook-странице президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе, отказаться от поставки оружия и техники на оккупированную территорию и прекратить обструкцию Минских договоренностей. Крым должен быть деоккупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива неприемлема. В то же время, Москва должна отказаться от проведения фейковых "местных выборов" на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и являются очередным примером российской подрывной деятельности", - заявил он.
Также глава государства высказал благодарность международным партнерам и руководству Секретариата ООН "за твердую солидарность с Украиной и призыв усилить гуманитарную помощь для смягчения последствий российской разрушительного агрессии".
"Результаты заседания СБ ООН со всей очевидностью показали продолжающуюся международную изоляцию Москвы, которая демонстрирует вызывающее поведение и упорное нежелание слышать вполне легитимные призывы международного сообщества", - резюмировал Порошенко.
Напомним, 30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой для вооруженной агрессии со стороны РФ, а восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к этому "избирательному процессу".
Про це йдеться на порталі використання публічних коштів e-data, передає "Радіо Свобода".
Зазначається, що кошти сплатили згідно з урядовою постановою "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти". Але більше деталей транзакції не розкриваються.
Кошти сплатили через державний "Укрексімбанк" і додатково банку сплатили комісію у сумі 2,2 мільйона гривень.
#odessa
Кто автор - пока не нашёл.
Но жму руку и благодарю за слог и мысли....
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Мой дед в сорок пятом дошел до Берлина,
Отец мой с Донбасса, и русская - мать.
Рожден я в Союзе... И вдруг - Украина!
И нужно учиться ее понимать...
Всё было другим - потому интересным,
Мне слог и порядок здесь был незнаком.
Слова изучал я по сказкам и песням,
И мова мне стала вторым языком!
Поля колосились - и житом, и рожью,
Над ними, как прапор, цвела синева.
Мне пели Полтава, Донецк, Запорожье,
И Львов, и Хмельницкий дарили слова.
Хохлы с москалями тут жили едино -
Такой нам порядок был Господом дан.
И стало однажды, что в смуты годину
Мы против бандита пошли на Майдан.
Мы жгли и ломали, а после - чинили,
Мы стали с колен подниматься, как раз…
Но вдруг нас и предали, и очернили -
Назвали рашисты фашистами нас!
И взяв эту ложь оправданием странным,
Россия - мой корень, опора и дух,
Не дав зарастить нам кровавые раны ,
Предательски в спину ударила вдруг,
Куски отрывая - без анестезии!
И вот, презирая изменников рать,
Я, русский по крови... Я... против России,
Что хочет Краину мою разорвать!
Меня называют фашистом с экрана,
И я - за Россию быть должен, скажи?
Я против - не русских, но против тирана,
Речей его сладких и мерзостной лжи!
За то, что хотели свободы и правды,
Мы стали врагами России? Ну вот,
Надеюсь, теперь вы действительно рады:
Я - русобандера, мутант-патриот!
Зашлите нам клоунов новую стаю -
Оправдывать нужно кровавый навет!
Я двадцать три года по-русски читаю,
И только «спасибі!» я слышал в ответ,
Но вам-то виднее, что русский в опале,
Что Пушкина сборники жгут на костре.
Вот только не мы на Россию напали:
Россия свинью подложила сестре!
Но каждый из тех,кто заваривал кашу-
Скорей закатайте обратно губу,
И вон с Украины! А «вежливость» вашу
Засуньте себе вместе с газом в трубу!!
Ах, Путлер, ты думал - получишь на блюдце
Козачий наш край в этой подлой борьбе?
Но русские!!!! русские!!!!, знай!!! - не сдаются!!!
И мы не сдадим Украину тебе!!! ...