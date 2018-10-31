 В Украине планируют убрать "Книги отзывов и предложений", Госпродпотребслужба просит предоставить потребителям альтернативу

Представители бизнеса и Госпродпотребслужбы подняли вопрос своевременности отмены в Украине "Книги отзывов и предложений", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы. По мнению предпринимателей, указанный документ в современных условиях устарел и обременителен для бизнеса, а защиты прав потребителей не гарантирует.

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Владимир Лапа, в свою очередь, отметил, что Госпродпотребслужба имеет определенные замечания к проекту правительственного постановления "О внесении изменений в Порядок осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров", которая, собственно, предлагает отменить обязательное наличие в уголке потребителя "Книги отзывов и предложений".

По убеждению Госпродпотребслужбы, "Книга отзывов и предложений" сегодня остается одним из механизмов отстаивания потребителями своих прав и интересов перед недобросовестными субъектами хозяйствования сферы торгового обслуживания, а также одним из путей урегулирования спорной ситуации между потребителем и предприятием без обращения потребителя к органам контроля или суда.

Запись в "Книге отзывов и предложений" является почти единственной возможностью для органов защиты потребителей зафиксировать факт отсутствия реагирования бизнеса на требования потребителя и, как следствие, отказ потребителю со стороны предприятия в реализации его законных прав.

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Кроме того, как отметил Владимир Лапа, отмена Книги приведет к ограничению права потребителя в обращении к субъекту хозяйствования, в частности потребителей пожилого возраста, у которых отсутствуют возможности или навыки оставить обращение за помощью онлайн-ресурсов.

"По нашему мнению, такой инструмент, как "Книга отзывов и предложений", действительно морально устарел, однако его отмены без предоставления адекватной альтернативной формы реагирования нецелесообразно", - заявил глава Госпродпотребслужбы.

Участники встречи также поднимали вопрос о необходимости совершенствования действующего законодательства о защите прав потребителей. В этом контексте представителей СУП проинформировали о деятельности, которая сейчас ведется в данном направлении. В частности, отмечено, что Министерство экономического развития и торговли Украины начинает работать над новой редакцией Закона "О защите прав потребителей", в которой будет урегулирован ряд спорных или устаревших норм. Так, будет дано определение ряду процессов и понятий, усовершенствован механизм предоставления гарантии на товар, урегулирована деятельность субъектов электронной коммерции и тому подобное. Представителям СУП также предложено принять участие в выработке законопроекта в рамках соответствующей рабочей группы при Минэкономразвития.

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По результатам встречи достигнута договоренность продолжать конструктивный диалог между бизнесом, Госпродпотребслужбой и Минэкономразвития.