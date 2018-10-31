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 Политика Украины
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 Постпред России Небензя на Совбезе ООН снова повторил, что "выборы" на Донбассе "носят муниципальный характер", а РФ "не относится к Минским соглашениям"

Так называемые выборы на оккупированных территориях востока Украины проводятся для того, чтобы заполнить "вакуум власти" после убитого там лидера сепаратистов Александра Захарченко.

Об этом открыто заявил на заседании СБ ООН во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Намеченные на 11 ноября выборы глав республик и депутатов народных советов вызваны необходимостью восполнить вакуум власти после убийства Захарченко", - заявил официальный представитель РФ.

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Он тут же обвинил украинскую сторону в организации "теракта", во время которого был убит боевик.

Кроме того, Небензя в своем заявлении попытался "легитимизировать" выборы на оккупированных территориях. Он отметил, что запланированные голосования "не имеют никакого отношения к Минскому комплексу мер" и имеют лишь муниципальный характер, несмотря на осуждение со стороны большинства членов Совета Безопасности ООН.

Российский постпред также повторил давние пропагандистские штампы Кремля в отношении Украины о "блокаде со стороны Киева" и "постоянных угрозах применения силы" от украинского руководства, а также о том, что Киев якобы не соблюдает договоренностей о прекращении огня и уклоняется от выполнения политических обязательств в рамках Минска.

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В то же время, Небензя снял с РФ всякую ответственность за необходимость выполнения Минских соглашений, подчеркнув, что "все пункты комплекса мер относятся к Украине и ополченцам, ни один - к России".

Небензя также обвинил ЕС и США в том, что Минские договоренности не выполняются, пожаловавшись параллельно, что Россия за это "расплачивается" западными санкциями, направленными против нее.

Источник: https://censor.net.ua/n3094253
 
 
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небензя это реинкарнация дохлого мордовского чуркобеса - сожителя с члененым под кинокамеру?
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А за что же тогда расия под санкциями, если она "не относится к минским соглашениям", а, Небензя?
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В его словах правды столько же, сколько волос на его кумполе.
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Василий, Постпред России Небензя на Совбезе ООН снова повторил, что "выборы" на Донбассе "носят муниципальный характер", а РФ "не относится к Минским соглашениям" - Цензор.НЕТ 3337 дурик, ты зачем у Кобздоха парик не взял!!
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Ага, к нам едут россияне убивать украинцев за деньги и к этому никто не имеет отношения.
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А чего в Минск для встречи с Меркель, Оландом и Порошенко, путин лично прилетал?
Чего путин, из мемуаров Олланда, кричал на Порошенко в Минске - "Я вас раздавлю!" именно в тот момент когда российские войска штурмовали, а точнее уничтожали, ровняли с землей, город Дебальцево вместе с находившимися там жителями и ВСУ?
Над оккупированными территориями Украины (Крым, части донецкой и луганских областей) регулярно разведывательные дроны ВВС США летают, они уже давно знают и количество российских войск там и их расположение, какая там техника, ее количество, ее местоположение, когда ротация, когда и где заходят колоны живой силы и техники из РФ. Естественно делятся информацией с украинским генеральным штабом, что позволяет реагировать на перемещение россиян на линии фронта и знать где готовят удар.
Поэтому и перебрасывают в Европу технику, людей. Все это знают. Только россияне думают, что вокруг все идиоты и верят в их бред.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПостпред России Небензя на Совбезе ООН снова повторил, что "выборы" на Донбассе "носят муниципальный характер", а РФ "не относится к Минским соглашениям"
 
 
 
 
 
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