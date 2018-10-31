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 За рубежом
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 Агрессия РФ против Украины - источник опасности для всей Европы, - посол Польши в ООН Вронецкая

Российская вооруженная агрессия на востоке Украины, которая регулярно подпитывается оружием, техникой и личным составом с РФ, угрожает безопасности всего Европейского региона.

Об этом заявила во время заседания СБ ООН постпред Польши при ООН Йоанна Вронецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская агрессия против Украины остается источником опасности во всем регионе", - заявила представитель Польши.

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В этой связи она привела данные из отчетов Наблюдательного миссии ОБСЕ, которые свидетельствуют, что "Россия постоянно усиливает свое военное присутствие на Донбассе". Польский представитель подчеркнула, что конвои грузовиков с РФ пересекают неконтролируемые участки российско-украинской границы днем ​​и ночью.

Она подчеркнула, что военные действия на Донбассе не является "внутренним этническим" конфликтом, как пишет об этом российская пропаганда. "Это межгосударственный конфликт, инициированный Россией, который систематически подпитывается РФ с целью дестабилизации Украины", - заявила дипломат.

Польский представитель напомнила, что одна из целей созванного во вторник заседания в СБ ООН заключалась в том, чтобы осудить так называемые выборы на оккупированных территориях Донбасса. "Это противоречит духу и букве Минских договоренностей", - подчеркнула она.

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При этом, представитель Польши назвала намерении проведения незаконных выборов "откатом в усилиях Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы, а также демонстрацией неуважения к международным нормам и подрыв усилий по достижению мира на востоке Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3094250
 
   
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Украинец с Воронежской республики

https://www.youtube.com/watch?v=wWLGRN0nfYE
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Польшу пуйло хрен купит...
А на венгров денег хватило. Забыли ребята Будапешт 56...
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расскажи как тебя жаба задавила про непродых с будапешта.. и кем ты в итоге стал.
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Евреи разбомбили иранский военный конвой с оружием для шиитской "хезболы". Российские С-300 не смогил помешать бомбежке 😂😂😂😂😂
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАгрессия РФ против Украины - источник опасности для всей Европы, - посол Польши в ООН Вронецкая
 
 
 
 
 
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