 "Выборы" на территории ОРДЛО могут стать отправной точкой для новой вооруженной агрессии России, - Ельченко на Совбезе ООН

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Есть признаки того, что эти так называемые выборы могут стать новой отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии", - сказал Ельченко на заседании Совета безопасности ООН во вторник.
Представитель Украины напомнил, что местные выборы на территории Донецкой и Луганской областей должны проходить только согласно украинскому законодательству.
Он также рассказал о продолжающихся нарушениях Россией конвенции ООН по морскому праву в Азовском море.
"За последние 6 месяцев Россия остановила более 200 судов, которые следовали в порты Мариуполя и Бердянска", - сообщил украинский дипломат.