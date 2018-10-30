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 "Выборы" на территории ОРДЛО могут стать отправной точкой для новой вооруженной агрессии России, - Ельченко на Совбезе ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой для вооруженной агрессии со стороны РФ.

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть признаки того, что эти так называемые выборы могут стать новой отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии", - сказал Ельченко на заседании Совета безопасности ООН во вторник.

Представитель Украины напомнил, что местные выборы на территории Донецкой и Луганской областей должны проходить только согласно украинскому законодательству.

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Он также рассказал о продолжающихся нарушениях Россией конвенции ООН по морскому праву в Азовском море.

"За последние 6 месяцев Россия остановила более 200 судов, которые следовали в порты Мариуполя и Бердянска", - сообщил украинский дипломат.

Также читайте: Российская агрессия в Азовском море нарушает суверенитет Украины, - представитель США на Совбезе ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3094249
 
 
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