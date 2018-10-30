 "Выборы" на территории ОРДЛО могут стать отправной точкой для новой вооруженной агрессии России, - Ельченко на Совбезе ООН

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть признаки того, что эти так называемые выборы могут стать новой отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии", - сказал Ельченко на заседании Совета безопасности ООН во вторник.

Представитель Украины напомнил, что местные выборы на территории Донецкой и Луганской областей должны проходить только согласно украинскому законодательству.

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Он также рассказал о продолжающихся нарушениях Россией конвенции ООН по морскому праву в Азовском море.

"За последние 6 месяцев Россия остановила более 200 судов, которые следовали в порты Мариуполя и Бердянска", - сообщил украинский дипломат.

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