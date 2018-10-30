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Все про:НАТО (6066) учения (1918) Столтенберг (605)

 Ситуация с безопасностью в настоящее время более непредсказуема, чем во времена холодной войны, - Столтенберг

Цель нынешних крупнейших военных учений НАТО Trident Juncture-18 - предупредить потенциального агрессора о готовности обороняться.

Об этом, объясняя сущность нынешних военных маневров, заявил председатель Североатлантического союза Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Между тем, что происходит сейчас и временами холодной войны есть большая разница, говорит глава НАТО.

"Тогда было два военных блока - "Варшавский договор" и ​​НАТО. Были сотни тысяч войск, готовых к действиям, вдоль восточных и западных границ Европы. На континенте были десятки тысяч ядерных вооружений. Сейчас у нас очень хорошая ситуация", - пояснил Столтенберг.

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В то же время, сегодняшняя ситуация значительно более непредсказуема, говорит он.

"Сейчас сложно спрогнозировать, что может случиться, и у нас меньше договоренностей относительно того, какие, собственно, правила игры. Сейчас также вызов большего использования гибридных тактик, кибератак, вмешательств в чужие политические процессы и, конечно, риск террористических атак. Поэтому ситуация безопасности сейчас очень отличается от времен холодной войны, и НАТО должно адаптироваться, чтобы на это реагировать", - пояснил глава Североатлантического альянса.

Напомним, 25 октября в Норвегии начались крупнейшие военные учения НАТО с момента окончания холодной войны. В них принимают участие сухопутные войска, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. Всего к учениям подключат более 45 тыс. военнослужащих, 130 военных самолетов, 70 кораблей, а также около 10 тыс. единиц техники.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094248
 
   
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А тем временем авианесущий крейсер принял бой с превосходящими силами - плавучим доком и двумя кранами. В результате враг (плавучий док) затонул на глубине 30 метров, а краны выведены из строя и не подлежат ремонту. К сожалению, без потерь не обошлось: пробоина в палубе, 3 раненых матроса и один пропавший безвести.
Хорошо, что расийские пенсионеры, врачи и учителя готовы оплатить последствия морской баталии.
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типа вас оставить с перемогой один на один ?
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Лучше почитайте про акцию в ядерно-космической сверхдержаве:
"Подари дрова".
Ситуація з безпекою в даний час більш непередбачувана, ніж за часів холодної війни, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6603
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В Кронштадте горит оружейный склад. Опять муженко и полторак б\к налево тырят.
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Ранее вопрос о строительстве стены на границе с Россией неоднократно поднимался в узбекской истории.
Ситуація з безпекою в даний час більш непередбачувана, ніж за часів холодної війни, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2736
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСитуация с безопасностью в настоящее время более непредсказуема, чем во времена холодной войны, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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