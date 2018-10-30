 Восемь стран ЕС призвали Россию остановить проведение незаконных "выборов" на оккупированном Донбассе

Соответствующее заявление от имени восьми стран - членов Евросоюза перед началом заседания Совета безопасности ООН зачитала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

К заявлению присоединились Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия. Британский дипломат заявила, что это заявление демонстрирует последовательность позиции ЕС относительно Украины.

"Мы как государства - члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.

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"Мы осуждаем незаконные так называемые выборы, запланированные на 11 ноября на неподконтрольных правительству территориях в так называемых Луганской народной республике и Донецкой народной республике. Если они состоятся, эти незаконные выборы будут противоречить обязательствам, сделанным в соответствии с Минскими соглашениями и нарушат украинское законодательство", - отмечается в заявлении.

"Мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы выступить против этих незаконных выборов, которые могут способствовать только подрыву усилий, направленных на достижение мира в регионе. Мы настоятельно призываем сепаратистов отказаться от планов проведения выборов и призываем Россию использовать ее значительное влияние с целью остановить проведение этих так называемых выборов", - добавили авторы заявлении.

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Напоминаем, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.