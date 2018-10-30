 Российская агрессия в Азовском море нарушает суверенитет Украины, - представитель США на Совбезе ООН

Об этом заявил во время заседания СБ ООН во вторник заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу к украинским портам, является нарушением суверенитета и территориальной целостности, подрывает международное право", - подчеркнул американский дипломат.
Он отметил, что это мешает как процессу переговоров в Нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.
Кроме того, Коэн заявил, что выборы, которые Россия хочет устроить на оккупированных территориях Донбасса, препятствуют имплементации Минских договоренностей.
Представитель США подчеркнул, что выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ. "Запланированные выборы не соответствуют этим требованиям", - подчеркнул он.
"Минские соглашения призывают к разоружению незаконно вооруженных формирований. Россия использует эти так называемые "выборы" для достижения собственных целей", - добавил американский дипломат.
Коэн также заявил, что Соединенные Штаты "вновь осуждают дестабилизирющие действия РФ в Украине. Мы объявили о том, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты до полного выполнения Минских договоренностей".
Напоминаем, во вторник в Нью-Йорке проходит открытое заседание СБ ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины.
Лучше много разных санкций!
Вспомните Рейгана!!!
Успехов ей.
Но рашку решил фсбшник возглавить,
Протухшие глазки и много амбиций,
Родился он крысой, а мнит себя птицей.
И тонкие губы от бешенства водит,
Что козни и подлость уже не проходят.