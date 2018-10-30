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 За рубежом
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 Российская агрессия в Азовском море нарушает суверенитет Украины, - представитель США на Совбезе ООН

Соединенные Штаты считают нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины агрессивные действия России в Азовском море.

Об этом заявил во время заседания СБ ООН во вторник заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу к украинским портам, является нарушением суверенитета и территориальной целостности, подрывает международное право", - подчеркнул американский дипломат.

Он отметил, что это мешает как процессу переговоров в Нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.

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Кроме того, Коэн заявил, что выборы, которые Россия хочет устроить на оккупированных территориях Донбасса, препятствуют имплементации Минских договоренностей.

Представитель США подчеркнул, что выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ. "Запланированные выборы не соответствуют этим требованиям", - подчеркнул он.

"Минские соглашения призывают к разоружению незаконно вооруженных формирований. Россия использует эти так называемые "выборы" для достижения собственных целей", - добавил американский дипломат.

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Коэн также заявил, что Соединенные Штаты "вновь осуждают дестабилизирющие действия РФ в Украине. Мы объявили о том, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты до полного выполнения Минских договоренностей".

Напоминаем, во вторник в Нью-Йорке проходит открытое заседание СБ ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3094244
 
   
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ключеві слова.... санкції не будуть зняті Российская агрессия в Азовском море нарушает суверенитет Украины, - представитель США на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 1237
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Після проведення "виборів" введуть ще більше санкцій.
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Больше "полезных" санкций для паРашки...хороших и разных.... Российская агрессия в Азовском море нарушает суверенитет Украины, - представитель США на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 3577
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ключеві слова.... санкції не будуть зняті Российская агрессия в Азовском море нарушает суверенитет Украины, - представитель США на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 1237
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Санкції ООН расєї за ці хатєлки путіна-----------------------"Минские соглашения призывают к разоружению незаконно вооруженных формирований. Россия использует эти так называемые "выборы" для достижения собственных целей", - добавил американский дипломат.Источник: https://censor.net.ua/n3094244
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Після проведення "виборів" введуть ще більше санкцій.
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конечно и в добавок никто не признает.
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чую, к Рождеству будет большой сюрприз рассеяние и её быдлу.
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тому то і зробили 25 грудня вихідним днем)
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неа до этого, до 25.12., выходные или точнее праздничные есть праздничные - редко кто работает
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Бесполезно это говорить! Раше это всё пофиг!
Лучше много разных санкций!
Вспомните Рейгана!!!
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не стоит менять процедуру, куда интересней - предупредил и смотришь на пыляющую вата и потом на и огонь добовляется.
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Больше "полезных" санкций для паРашки...хороших и разных....
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Рашка решила набыковать себе новых санкций.
Успехов ей.
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похож на Лукашенка, неееаа? тока зачем усьі сбрил?
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Родился убогий, какой-то плюгавый,
Но рашку решил фсбшник возглавить,
Протухшие глазки и много амбиций,
Родился он крысой, а мнит себя птицей.
И тонкие губы от бешенства водит,
Что козни и подлость уже не проходят.
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Коэн... Коэны и Левиты еще те ребята. Если у нас будет такое лобби, то жириновский придет к )(уйлу с табакеркой.
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Только проснулись? А Крым это не нарушение суверенитета?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийская агрессия в Азовском море нарушает суверенитет Украины, - представитель США на Совбезе ООН
 
 
 
 
 
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