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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (20567) Россия (70905) Совбез ООН (650) Донбасс (17268)

 Россия пыталась организовать выступление представителя "ЦИК ЛНР" на Совбезе ООН

Совет Безопасности ООН, который собрался во вторник на открытые слушания по ситуации на оккупированных территориях Донбасса, отклонил предложение РФ заслушать представительницу "ЦИК ЛНР" Елену Кравченко.

Голосование по этому вопросу состоялось в начале заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Один голос – "за", семь – "против", семь – воздержались. Таким образом, предложение пригласить госпожу Кравченко не было принято, поскольку не получило необходимого количества голосов", - отметил председательствующий на заседании постпред Боливии при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН во вторник проведет открытое заседание по ситуации в Украине

Перед голосованием представитель России Василий Небензя заявил, что Кравченко должна была представить "полную картину" о состоянии дел в Украине, и что заседания на самом деле собрано не для рассмотрения ситуации на оккупированных территориях Донбасса, а для "обсуждения будущих выборов" в непризнанных формированиях "ДНР/ЛНР" на востоке Украины.

В то же время представитель Швеции от имени группы инициаторов заседания (Швеции, Нидерландов, Польши, Великобритании, США и Франции) отметил, что выступление представителя незаконных формирований "создаст опасный прецедент" для работы Совета Безопасности ООН. Кроме того, он назвал незаконными запланированные выборы на оккупированных территориях на востоке Украины.

Также читайте: Вопрос преследования оккупантами активистов "Крымской солидарности" будет поднят на Совбезе ООН, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3094243
 
   
 Топ комментарии
 
ООН? Серьезно? А никто не задался вопросом - а с какого перепуга раша приперла на заседание непонятно кого? Чтобы всему миру показать как она не при чем на Донбассе? Что "ихтамнет"? И ООН и это проглотит? Тогда вам грош цена.
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Пишут, Кузя продолжает фашистско-бандерить.
Его поставили ремонтироваться, так краном рабочих подавило.
Эх, жаль у них 1 Кузя!
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Пишут, Кузя продолжает фашистско-бандерить.
Его поставили ремонтироваться, так краном рабочих подавило.
Эх, жаль у них 1 Кузя!
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Общался с английскими друзьями - они любят послушать про события на "дамбасе" 😂
Дело в том, что "дамбас" - созвучно с английским словом "тупица"!
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по не проверенным данным пердящий кузя таки зажмурил одного кацапа при затоплении дока.
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На боевом счету «Адмирала Кузи» уже два потопленных истребителя и один крупнейший в мире, плавучий док !!!!
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А у моряков принято рисовать звездочки на ватер-линии по этому поводу?
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три.. три потопленных самолета: 2 - су-27 и 1 миг-29..
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Будем считать что не последние. Это «Кузя» мстит мокшанам за то, что козломордые его угнали. Кстати, капитан-манкурт, который его подло украл у Украины, застрелился.
Будем надеяться, что у «Кузи»«є час і натхнення», и дальше топить и разорять мокшанских ублюдков.

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У Кузі величезна пробоіна 4 * 5 м після того як на нього впав кран.
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Так, что «Адмирал Кузнецов», тайный жидобандеровец на задании !
Топит рашкинские самолеты и доки !!!

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Короче, «Адмирал Кузя» для рашки, это типа крейсера «Авроры» для росимперии, который ее и разорит, и похоронит !

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МИД наверно должен сделать запрос в посольства США. Пусть там ловят агента рашки
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возможно ей расеянскии паспорт, то могла и получить - нет в базе данных среди рассеиских преступников а при проверки проверяли именно расеянскую базу а не Украинскую.
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Почему не была заслушана министр культуры ЛНР?
Росія намагалася організувати виступ представника "ЦВК ЛНР" на Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 7958
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ну не сама ж она придумала ехать, в самом деле....
оформили как гражданку Рашки и поехала.
Кстати, где гарантия, что у неё не нормальный украинский паспорт?
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вопрос не в визе. А в том, что и кто ей позволил без намордника посещать другую страну?
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Российские "дипломаты" провезли ее скорей всего по дипломатическому паспорту.
Возят с собой своих пешек что бы потом рос быдлу по телевизору крутить в эфирах своих пропагандистских передач.
"гражданская война" такая гражданская.
Росія намагалася організувати виступ представника "ЦВК ЛНР" на Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 7950
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представники ОРДЛО спокійно розгулюють Європою, відкрито демонструють свою символіку на футбольних матчах тощо, відкривають представництва як то у Марселі, яке навіть французський суд не закрив. Банери ОРДЛО на матчах у Римі, скандал з цього приводу в УЕФА, численні світлини в інтернеті, наприклад як якась сєпарша їде у потязі Європою, а на рюкзаці в неї символіка ОРДЛО. Більш того, сєпари спокійно почуваються в самій Україні. Що тоді чекати від світу у цьому випадку? Звичайно вона отримала візу як громадянка України, може ще й за закорд. біометричним паспортом.
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Ее небензя в чемодане провез, пересыпав кокаином. Назад, опасаясь шмона, повезут частями.
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ООН? Серьезно? А никто не задался вопросом - а с какого перепуга раша приперла на заседание непонятно кого? Чтобы всему миру показать как она не при чем на Донбассе? Что "ихтамнет"? И ООН и это проглотит? Тогда вам грош цена.
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Хорошо бы. Но, к сожалению, эта организация показала свою неэффективность, беспомощность и слабость, когда рашка напала на Украину. Выводы были не сделаны, меры не приняты, в итоге - Сирия. А когда был обстрелян возле Алеппо гуманитарный конвой "Красного Креста" , в результате которого 18 из 31 грузовиков были уничтожены, а повстанцы не раз подвергались химическим атакам, ООН выразила очередную "крайнюю озабоченность".
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дык, чтоб два раза не вставать, вы, русские свиньи, уже и Ичкерию проведите.
Не?
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печально у лаптеногих всё...уже своих клоунов хотят притянуть аж в СБ ООН - других аргументов не осталось... Россия пыталась организовать выступление представителя "ЦИК ЛНР" на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 8763
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Цікаво те, що взагалі поставили питання про виступ невідомо кого🤔
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так кацапи ж в очевидь озвучили на порядок денний, відхилили. Ніхто ж не знає, що у того представника мордора на умі, що він у наступну мить бовкне. "З голосу" запропонував, його послали.
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тролили... тому то і створили у США відповідний департамент
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И вообще я бы поостерегся его впускать, а то у них кругом ковры, а он в стойле воспитан. Россия пыталась организовать выступление представителя "ЦИК ЛНР" на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 3460
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Оффициальный ЦЫК ЛНР, где "подщитуют голоса"? Россия пыталась организовать выступление представителя "ЦИК ЛНР" на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 5123
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Вона про це не говорила. Нехай подасть в міжнародний суд на Радбез ООН.
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как хто? народы дамбаса бамбаса и накрысма обижаются. онижыскален встали.
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это рузкие луди из дамбаса бамбасского?
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они то украинцы, то рюзьге, в зависимости от обстоятельств.
совковое быдло родства не помнящее, без национальности. а так да, рюзьге чИлавек. )

Росія намагалася організувати виступ представника "ЦВК ЛНР" на Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 9183
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Раися пыталась... Попытайтесь тихо сдохнуть, твари
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Хорошее предложение! Это именно то что они сейчас и делают..
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Они все делают с большим пшиком: то взрываются, то тонут, то вязнут в собственном скульптурном навозном творчестве.
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Фсюду старается рашка найти какие то лазейки, что бы пропихнуть свои бредовые идейки. Но известно, что капля камень точит. Где силой, где деньгами, где подложенной бабой , любым способом лезет.
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После обычных парашных уродов в Совбезе ООН и Глист с Соплёй на первый взгляд за людей сойдут.
Росія намагалася організувати виступ представника "ЦВК ЛНР" на Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 363
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обосРаха уже своих подопечных коллаборантов и манкуртов в ООН таскает?
а почему вы, твари, гиви с моторылой и печенных бурятов, борцов с "хунтой", не волокли раньше в ООН? похоже, таки совсем рехнулись уёбки рашистские.
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Чтобы развеять мифы пропаганды, нужно объяснять простые вещи: Путин не поднял Россию с колен, а поставил ее раком. От него, а не от НАТО, исходит угроза войны
Анатомия пропаганды....

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развеивайте и далее.. только в своем украинском медиапространстве, ибо только в нем вам и поверят.
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у дядюшки Ляо надо спрашивать..........
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и у кадырова..
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кацапсинка, сдохнет, сдохнет, не изволь сомневаться. )
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Дудаев сказал, когда солнце встанет в Украине
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А Ленин и Сталин сказал что солнце взойдет в России.
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это следующие клиенты паРаши на выступление в ООН?
услышьте бамбас!

Росія намагалася організувати виступ представника "ЦВК ЛНР" на Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 7777
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чому жодної жінки, де гендерна рівність?
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Интересно, а чего это аж 7 воздержавшихся . . .
Ну ладно, Китай - он традиционно так голосует, чтобы типа не против россии, но и не за коллективный Запад. Но ещё 6 стран . . .
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В современной конфигурации ООН рашка-неподсудна.Она-постоянный член совбеза.Право вето.Представляете,если бы где-то "на районе" авторитет только своим голосом блокировал любые посягательства на его деятельность.Поэтому очень печально,но международный орган-фуфло.Ну,порадуемся малому...Явную клоунаду они прям отвергли.Красавцы!
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