 Россия пыталась организовать выступление представителя "ЦИК ЛНР" на Совбезе ООН

Голосование по этому вопросу состоялось в начале заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Один голос – "за", семь – "против", семь – воздержались. Таким образом, предложение пригласить госпожу Кравченко не было принято, поскольку не получило необходимого количества голосов", - отметил председательствующий на заседании постпред Боливии при ООН.
Перед голосованием представитель России Василий Небензя заявил, что Кравченко должна была представить "полную картину" о состоянии дел в Украине, и что заседания на самом деле собрано не для рассмотрения ситуации на оккупированных территориях Донбасса, а для "обсуждения будущих выборов" в непризнанных формированиях "ДНР/ЛНР" на востоке Украины.
В то же время представитель Швеции от имени группы инициаторов заседания (Швеции, Нидерландов, Польши, Великобритании, США и Франции) отметил, что выступление представителя незаконных формирований "создаст опасный прецедент" для работы Совета Безопасности ООН. Кроме того, он назвал незаконными запланированные выборы на оккупированных территориях на востоке Украины.
Его поставили ремонтироваться, так краном рабочих подавило.
Эх, жаль у них 1 Кузя!
Дело в том, что "дамбас" - созвучно с английским словом "тупица"!
Будем надеяться, что у «Кузи»«є час і натхнення», и дальше топить и разорять мокшанских ублюдков.
Топит рашкинские самолеты и доки !!!
оформили как гражданку Рашки и поехала.
Кстати, где гарантия, что у неё не нормальный украинский паспорт?
Возят с собой своих пешек что бы потом рос быдлу по телевизору крутить в эфирах своих пропагандистских передач.
"гражданская война" такая гражданская.
Не?
совковое быдло родства не помнящее, без национальности. а так да, рюзьге чИлавек. )
а почему вы, твари, гиви с моторылой и печенных бурятов, борцов с "хунтой", не волокли раньше в ООН? похоже, таки совсем рехнулись уёбки рашистские.
Анатомия пропаганды....
услышьте бамбас!
Так мороз по коже.
Слабонервных просят не смотреть.
Ну ладно, Китай - он традиционно так голосует, чтобы типа не против россии, но и не за коллективный Запад. Но ещё 6 стран . . .
Упыря ждут в мавзолее.