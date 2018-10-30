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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Результаты боевых действий 24-го батальона "Айдар" за 7 месяцев 2018 года. ФОТОрепортаж

Воины 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" продемонстрировали трофеи, полученные в результате семи месяцев боев на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Бойцы "Айдара докладывают: "За 7 месяцев 2018 года в ООС бойцы "24 ОШБ Айдар" уничтожили и повредили до 23 единиц бронированной и колесной техники, 4 омсбр 2 ак вс рф (а именно 14 сб "призрак", 1 мб и 2 мб, разведывательная рота.) понесли потери в живой силе численностью до 150 человек, в это количество потерь также попали спецназ ГРУ и орб 2 ак (23.08.18).

Также отдельно хочется передать привет орб 2 ак, Спасибо за Mavic). Сепарня, ждите скоро - очень быстро вернемся назад, вас качественно убивать дальше".

Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 01
Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 02
Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 03
Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 04
Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 05Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 06

Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 07
Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 08
Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 09
Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 10

Трофейный тепловизор

Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 11


Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 12

Фляга и каска российского наемника 

Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 13
Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 14
Результаты боевых действий 24-го батальона Айдар за 7 месяцев 2018 года 15

Трофейные пулеметы ПКМ

Источник: https://censor.net.ua/n3094240
 
 
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Гарна робота! Дякую від себе та онуків! Слава Украіні! Айдару слава! Смерть ворогам!
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найс парни!на перегной кацапо-фашистов!
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Гарна робота! Дякую від себе та онуків! Слава Украіні! Айдару слава! Смерть ворогам!
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Хорошо, но МАЛОваты будет! Не останавливаться!!!
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Как раз только скинул денежку волонтёрам. Молодцы!
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швидше б закинчувалося те росийське вторгнення
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рано и или поздно нарыв, в который стягивается оружие, жопочленцы и отморозки со всей россии лопнет.... и этот момент можно будет считать началом конца россии. Будет жесткое мочилово, сотни 200 в день будут возвращаться в россию, довольно быстро начнут задаваться интересные вопросы, воинские части по россии начнут свое самоопределение и с техникой и оружием начнут автономии, и все это на фоне страшного мочилова... В Украине, на территории, не охваченной войной, отсутствие воли и желания чиновников всех мастей отказаться от своей болезни набивать карманы в пользу спасения страны, отсутствие судов на стороне правды и народа откроет второй фронт. Судьи и депутаты будут отстреливаться первыми вместе с семьями. Украина выстоит, а россия падет... она обречена! С нами правда,мы защищаем свою страну и свою государственность! Слава Украине!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРезультаты боевых действий 24-го батальона "Айдар" за 7 месяцев 2018 года. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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