 Проведение выборов на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям, - замгенсека ООН Дикарло

Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"ООН по прежнему призывает стороны незамедлительно соблюдать режим прекращения огня и проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить гражданское население в районах, которые страдают от конфликта... ООН также отслеживает доклады об увеличении эскалации в районе Азовского моря, что усиливает напряженность. Мы призываем избегать эскалации", - сказала она на заседании Совбеза ООН во вторник.
Она также добавила, что ООН призывает к достижению прогресса в выполнении Минских соглашений, как единственного инструмента по разрешению конфликта на Донбассе.
Замгенсека ООН проинформировала, что последние недели продолжается подготовка к незаконным выборам на оккупированных территориях, запланированных на 11 ноября.
"Предупреждаю, что любые меры, принимаемые вне Конституции и законов будут противоречить Минским соглашениям", - подчеркнула Дикарло.
осторожно выступили гана и казахстан,остальные прямым текстом - донбасс украина,выборы не лигитимны
сейчас педерация выступает
шо не знал ? вон твои предки :
на Украине большая часть населения русские,а язык претесняется,так же как и венгерский!!!