EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  502  21
Материалы по теме:
Все про:выборы (20567) ООН (2610) минские соглашения (2481) Дикарло Розмари (1)

 Проведение выборов на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям, - замгенсека ООН Дикарло

ООН призывает стороны конфликта на Донбассе соблюдать режим прекращения огня и выполнять Минские соглашения.

Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ООН по прежнему призывает стороны незамедлительно соблюдать режим прекращения огня и проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить гражданское население в районах, которые страдают от конфликта... ООН также отслеживает доклады об увеличении эскалации в районе Азовского моря, что усиливает напряженность. Мы призываем избегать эскалации", - сказала она на заседании Совбеза ООН во вторник.

Она также добавила, что ООН призывает к достижению прогресса в выполнении Минских соглашений, как единственного инструмента по разрешению конфликта на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции с России не могут быть сняты из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских договоренностей, - глава МИД Австрии Кнайсль

Замгенсека ООН проинформировала, что последние недели продолжается подготовка к незаконным выборам на оккупированных территориях, запланированных на 11 ноября.

"Предупреждаю, что любые меры, принимаемые вне Конституции и законов будут противоречить Минским соглашениям", - подчеркнула Дикарло.

Также читайте: В преддверии "выборов" террористы под руководством ФСБ РФ учатся подавлять массовые беспорядки, в т.ч. с применением российских снайперских групп, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3094239
 
 
 Топ комментарии
 
Просто НЕ ОБРАЩАЙТЕ НА ЭТО ВНИМАНИЕ!!! Пусть хоть 100 раз в день проводят какие то выборы - какая разница?? Это - Зона Отчуждения и все что там происходит под дудку оккупанта типа выборов - не имеет никакого значения. Пока территория не освобождена - зверюшки вольны резвиться как хотят!! Хуйло видит что вас бесят эти выборы - оно и радо стараться! Не делайте им радость - не замечайте эту клоунаду -- *выборы*!!
 показать весь комментарий
 
Навпаки треба звертати на це увагу і вимагати нових санкцій.
 показать весь комментарий
 
так тебе с етим вопросом на лэнта.сру , там свиньи .
шо не знал ? вон твои предки :
Проведение выборов на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям, - замгенсека ООН Дикарло - Цензор.НЕТ 3786
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Просто НЕ ОБРАЩАЙТЕ НА ЭТО ВНИМАНИЕ!!! Пусть хоть 100 раз в день проводят какие то выборы - какая разница?? Это - Зона Отчуждения и все что там происходит под дудку оккупанта типа выборов - не имеет никакого значения. Пока территория не освобождена - зверюшки вольны резвиться как хотят!! Хуйло видит что вас бесят эти выборы - оно и радо стараться! Не делайте им радость - не замечайте эту клоунаду -- *выборы*!!
 показать весь комментарий
 
 
Навпаки треба звертати на це увагу і вимагати нових санкцій.
 показать весь комментарий
 
 
А Украина когда санкции нормальные введет?
 показать весь комментарий
 
Мінські угоди мертві, а вибори в ордло показують неможливість їх виконувати. Але захід при введені санкцій проти росії на них спирається. Тому треба продовжувати про це говорити та наплягати на більш суттевих санкціях.
 показать весь комментарий
 
 
смотрю наживо заедание
осторожно выступили гана и казахстан,остальные прямым текстом - донбасс украина,выборы не лигитимны
сейчас педерация выступает
 показать весь комментарий
 
 
нет. оно просто мордовский удмуртъ. и это на всегда.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ви не Фархад, то про мене з вами розмова не відбудеться.
 показать весь комментарий
 
кацапы пытались дать слово представителю дыры,но за только 1 голос
 показать весь комментарий
 
 
Рф хотіла запросити щоб сьогодні представники лднири виступили у совбезі ООН, 1 голос за це рф, 7 проти та 7 утрималися. Навіть Казахстан не підтримав.
 показать весь комментарий
 
 
так тебе с етим вопросом на лэнта.сру , там свиньи .
шо не знал ? вон твои предки :
Проведение выборов на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям, - замгенсека ООН Дикарло - Цензор.НЕТ 3786
 показать весь комментарий
 
 
от кацапы и вскрылись,дословно -
на Украине большая часть населения русские,а язык претесняется,так же как и венгерский!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПроведение выборов на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям, - замгенсека ООН Дикарло
 
 
 
 
 
 вверх