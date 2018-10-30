 На Днепропетровщине задержана группа, укравшая 260 тонн угля из товарных поездов, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следствие установило, что подозреваемые совершали кражи, когда товарные поезда останавливались на станциях Днепропетровской области. Злоумышленники знали, на каких путях стоят вагоны с углем, поэтому заранее подыскивали соучастников, координировали их деятельность и обеспечивали необходимым инструментом. Когда часть угля из вагона была разгружена, его вывозили для дальнейшего хранения и продажи.

Всего преступники похитили более 260 тонн угля и нанесли железной дороги убытков на 336 тыс. гривен.

Смотрите: Киевлянин, укравший более 60 лифтовых катушек, получил 3,5 года, - полиция Киева. ФОТО

По факту кражи группой лиц в крупном размере открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

27 октября в порядке ст. 208 УПК следователи задержали пятерых человек. В ходе обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли 2 гранаты РГД-5 и Ф-1, травматический пистолет "Форт", 2 охотничьих ружья, 10 сабель и 32 охотничьих ножа.

Оружие направлено экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного хранения оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четырех мужчин, совершавших кражи из грузовых вагонов, задержали в Одесской области. ВИДЕО

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.