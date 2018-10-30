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 На Днепропетровщине задержана группа, укравшая 260 тонн угля из товарных поездов, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области за кражу угля из товарных составов задержаны 5 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Днепропетровщине задержана группа, укравшая 260 тонн угля из товарных поездов, - Нацполиция 01

Следствие установило, что подозреваемые совершали кражи, когда товарные поезда останавливались на станциях Днепропетровской области. Злоумышленники знали, на каких путях стоят вагоны с углем, поэтому заранее подыскивали соучастников, координировали их деятельность и обеспечивали необходимым инструментом. Когда часть угля из вагона была разгружена, его вывозили для дальнейшего хранения и продажи.

Всего преступники похитили более 260 тонн угля и нанесли железной дороги убытков на 336 тыс. гривен.

Смотрите: Киевлянин, укравший более 60 лифтовых катушек, получил 3,5 года, - полиция Киева. ФОТО

По факту кражи группой лиц в крупном размере открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

27 октября в порядке ст. 208 УПК следователи задержали пятерых человек. В ходе обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли 2 гранаты РГД-5 и Ф-1, травматический пистолет "Форт", 2 охотничьих ружья, 10 сабель и 32 охотничьих ножа.

На Днепропетровщине задержана группа, укравшая 260 тонн угля из товарных поездов, - Нацполиция 02

Оружие направлено экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного хранения оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четырех мужчин, совершавших кражи из грузовых вагонов, задержали в Одесской области. ВИДЕО

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3094236
 
 
 Топ комментарии
 
Звідкіля потяги йшли? Ротердам +++ з дамбвабве?
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Так вот ты какой, товарняк Роттердам - Киев.
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А все на Петю с Ринатом гнали...
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Звідкіля потяги йшли? Ротердам +++ з дамбвабве?
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шатун..? не харашо..пэтя растроится, а пукин нападёт..
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1000%..не видит покращення прямо сьогодні по-новому..
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І будки немає... І щось розхитую... Як всігда.
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і навьєрно грузинів не хароших любить..
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Не дуже. Бо пару років з офшорником дишло в дишло йшли.
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Ви собі як знаєте. А я людина злопам"ятна. Одне факт - Майдан не допрацював.
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так і є..і не відомо коли ще така нагода буде..(
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Буде. "і по нашій дорозі проїде інкасатор" )))
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скоро бабки воровать уголь будут, шо б согреться!)))
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Не искушай соседей своим деревянным забором На Дніпропетровщині затримано групу, що вкрала 260 тонн вугілля з товарних потягів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 764
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Так вот ты какой, товарняк Роттердам - Киев.
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А сабли зачем На Днепропетровщине задержана группа, укравшая 260 тонн угля из товарных поездов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5777..?? Решили в Чапаева поиграть . ? На Днепропетровщине задержана группа, укравшая 260 тонн угля из товарных поездов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5860.
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А чтобы колеса в вагонах прокалывать. Пока железнодорожники их меняют, они уголь и воруют. Как-то так...
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А зараз цікаво, кому ж дадуть мідаль. Гудку чи Фірташу (заочно).
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Удивительно другое
Почему и откуда такие точные данные?
Отчёт получается у этих воров покруче наркоторговцев?!
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Це походу "Ротердам минус" подключился.
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Задержите контрабандистов, которые составы леса вывозят, или жим жим
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Ворованное воровать не грех. А почему умалчивают откуда уголек был?
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Когда придет новая власть и вскроет всю бухгалтерию все офигеют какие масштабы воровства проходили под контролем власти. Например поставки електроенергии в окупированный крым и дамбас. Официально Украина не поставляет на окупированные территории електроенергию и газ. Но фактически поставки идут. Значит ето контрабанда идет и все мимо кассы тоесть мимо бюджета. А то что идет мимо бюджета значит идет кому то в карман
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Смешно вам. А я сам наблюдал как в пригороде Киева едет грузовик со строймусором с торчащими из кузова кусками досок и поддонов и люди выбегают из дворов свистят водителю, мол давай выгружай мне. А водила машет руками говорит нах_я не дам, себе везу.
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Так что скоро жители близлежащих к ж/д сел будут делать набеги в стиле дикого запада на поезда с углем и дровами. Холод ведь похуже голода будет.
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До начала АТО подкидывали только патроны, теперь у каждого прохожего гранату находят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Днепропетровщине задержана группа, укравшая 260 тонн угля из товарных поездов, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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