 За 2017 год восемь чиновников не подали обязательные декларации о доходах, - НАПК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАПК.
"При осуществлении контроля своевременности представления деклараций было установлено, что восемь должностных лиц не подали декларации после увольнения по 2017, а один человек - ежегодную декларацию за этот же год", - заявили в НАПК.
В ведомстве отметили, что среди чиновников, которые не придерживались требований закона "О предотвращении коррупции" - бывшие аудитор одного из отделов Нацбанка, заведующий сектором Государственной казначейской службы, специалисты окружного административного суда, территориальных органов Минюста, Пенсионного фонда, командиры отделений ГСЧС.
Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК уличило 13 чиновников в умышленной неподаче деклараций
Кроме того, в НАПК заявили, что во время проверки деклараций следователя территориального управления Нацполиции в Черновицкой области установили признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (более 460 000 гривен).
В ведомстве отметили, что с начала года направили в правоохранительные органы 83 обоснованные выводы относительно непредоставления деклараций чиновниками и 69 - по недостоверных сведений в декларации на сумму более 250 прожиточных минимумов.
Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое фактически создано в 2016 году, среди прочего, осуществляет проверку деклараций, проводит мониторинг образа жизни чиновников, должностных лиц, госслужащих, судей, прокуроров.
Морду Вам не набили, и то ПЭРЕМОГА.
Cовокупное состояние первой сотни отечественных толстосумов составляет 37,5 млрд дол., что равно половине госдолга страны
На днях СМИ сообщили о совокупном состоянии 100 самых богатых украинцев. По оценкам журналистов отечественные олигархи богатеют в среднем в 12 раз быстрее, чем растет ВВП Украины, а совокупное состояние первой сотни отечественных толстосумов составляет 37,5 млрд дол., что равно половине госдолга страны
Об этом говорится в сегодняшней статье Татьяны Веремеевой для MarkerUA.
Одним из способов добиться столь поразительных успехов в деле наращивания собственного состояния многим олигархам помогают теневые схемы, одна из которых проста как мир, и так же эффективна - не платить по долгам.
http://ua24ua.net/ukraina-strana-kunstkamera-vo-vsem-mire-etih-poddonkov-prigovorili-bi-k-visshey-mere-nakazaniya/
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Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться! («строгий гражданин» "Золотой телёнок" И. Ильфа и Е. Петрова)
Чув учора у «Новинах»,
за останні дві доби,
прилетіли в Україну
«сизокрилі голуби».
ПтАшок виявив навколо,
й пригрозив їх знищить вщент,
головний наш орнітолог
Український президент.
В нас, мовляв, є заборона
на пташиний вид оцей!
Я, лишень, одним воронам
не клюватиму очей!
Ті дзьоби і опустили…
Й щоб не лізти на рожон,
сизокрилі порішили
записатись до ворон.
От тепер усе в ажурі!
І радіє президент,
що в воронячій, у шкурі
весь пташиний контингент!
Все б і добре!... Тільки точить
президента жаба, блін…
Нікому клювати очі!
Бо ж усі такі, як він!
😱🤑
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У меня для вас, уважаемые украинцы, снова плохие новости. Порошенко с Ахметовым и Гройсманом никак не могут нажраться - а значит, вам всем снова придется раскошелиться на материальную помощь для них. Нет, я не о повышении цены на газ. Поскольку вы его молча проглотили, эта троица, не откладывая дело в долгий ящик, придумала новую схему, как стать еще богаче за счет того, что все вы станете еще беднее.
Внимательно следите за руками, я сейчас объясню вам, как вас всех в очередной раз собираются поиметь олигархи, которым вы все почему-то безропотно платите, сколько они скажут.
Сейчас в Украине в области энергетики действует некоторое подобие кастрированного рынка. Производители электроэнергии предлагают державному предприятию "Энергорынок" закупить у них электричество, а оно обязано выбирать в первую очередь предложения с наименьшей ценой. Другими словами, какая ТЭС дала наименьшую цену угля, у той и закупается электричество.
Но на прошлой неделе министр энергетики и угольной промышленности Насалик внес на утверждение Кабмина проект распоряжения, согласно которому ДП "Энергорынок" обязан закупать в первую очередь не ту электроэнергию, которая меньше стоит, а ту, уголь для которой добыт на шахтах бизнес-партнеров Порошенко - Ахметова и Кононенко. Независимо от цены угля, которую те предлагают. То есть если Ахметов с Кононенко задерут цены на свой уголь в 10 или даже в 100 раз по сравнению с другими поставщиками, то ДП "Энергорынок" обязано будет закупить электроэнергию именно у них, а не у тех, кто предлагает ее дешевле.
На бумаге это все изложено чуть более завуалированно. Там говорится, что якобы для того, чтобы не закупать импортный уголь, нужно предоставить такие вот преференции ТЭС, работающим на украинском угле марки Г, а другие ТЭС нужно мотивировать переходить на этот уголь. Только вот 85% угля марки Г добывается в Украине на шахтах Ахметова, еще 6% этого угля добывается на шахтах подручного Кононенко по фамилии Кропачев, а оставшиеся 9% угля этой марки добывается на государственных шахтах, работающих под присмотром смотрящих от того же Кононенко.
Стоит еще добавить, что 85% ТЭС, работающих на угле марки Г, принадлежат Ахметову, а остальные ТЭС, чтобы иметь возможность продать электроэнергию, будут вынуждены покупать уголь либо у него, либо у Кононенко - и по той цене, которую они заломят. Вот такой "свободный рынок". Не хочешь покупать уголь у Ахметова? Тогда покупай у Кононенко. Не хочешь у Кононенко? Всегда есть еще один поставщик - Ахметов. А если ты не согласен, то работаешь на Путина и "расшатываешь Украину".
Какое это имеет отношение к вашим кошелькам? Да очень простое! Вам просто поднимут цены на электроэнергию, обосновывая это тем, что "себестоимость электроэнергии подорожала и не покрывается теми тарифами, которые платит население". Подорожают все товары, поскольку цена электричества заложена в себестоимость всех товаров и всех торговых наценок в магазинах. Сиротки-миллиардеры никак не нажрутся и вы все обязаны им помочь. А под очередное повышение для вас тарифов можно будет навесить на страну еще пару международных кредитов, чтобы украсть и их. Все равно отдавать не им, а вам и вашим детям.
К сожалению, происходит именно то, о чем я уже давно вам говорю. Каждый день, что вы терпите этот барыжно-олигархический режим, делает ваше будущее, будущее ваших детей и всей страны всё беспросветнее и беспросветнее. Они каждый день крадут ваше будущее и будущее ваших детей, и будут продолжать это делать, пока у вас не лопнет терпение. Я не сомневаюсь, что однажды оно лопнет, и этим преступникам придется бежать из страны, чтобы разъяренный народ не утопил их в чане дерьма на Майдане. Но чем дольше вы терпите этих барыг, тем меньше шансов у вас будет выкарабкаться из той пропасти, куда они сталкивают Украину и всех украинцев.
З приходом до влади олігархату, процвітаюча Грузія Саакашвілі перетворилась на Україну Порошенка. Олігархи - зло і хто переконує в зворотньому - очевидний і не прикритий ворог
Твою дивізію!.. Як розумом сприйняти,
що в найзлиденнішій, воюючій країні
від жиру бісяться «народні депутати?!
Як зрозуміти їхнє «депутатство»,
коли народ «субсидію» жебраче,
а в них - мільйони за іконостасом,
та у америках з іспаніями дачі?!
Питаю в себе, а чи не до сраки
Їм, можновладцям, люди ті убогі?!
В яких нема автомобільних парків,
ні, навіть, «фаберже» нема, з «ван-гогом»…
До сраки, певно… Хоч і рвуть на грудях
сорочки від «Версаче», та «Габбано»,
Мовляв - терпіть! Всі жити краще будем!
Лишень забудьте про свої «майдани»!..
Гортаю сторінки… Ляшко… Балога…
Згадав рядки БГ.. Борис! Так ось ці «діти»,
які вже сходять з розуму , від того,
що від життя їм нІчого хотіти!..
😱🤑