 В России организация больных диабетом, признанная "иностранным агентом", объявила о ликвидации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российская газета "Коммерсантъ".

Сайгина отметила, что большинство членов правления больше не хотят заниматься общественной деятельностью. "Мы все равно ни на что не можем повлиять. Сейчас я уже думаю, что в декабре 2017 года надо было нам зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Но я была уверена в своей правоте. Я и сейчас в ней уверена. Наверное, мы продолжали бы нормально работать. А сейчас нам назначено уже 300 тыс. руб. штрафа и деньги нам взять неоткуда", – рассказала она.

Организацию больных сахарным диабетом признали "иностранным агентом" в мае 2018 года после жалобы студента медицинского университета Никиты Смирнова, который "прочитал в интернете", что СРООИБСД существует на деньги иностранных компаний.

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После этого организацию и ее бывшего руководителя Екатерину Рогаткину оштрафовали. Проверка показала, что некоммерческая организация с 2009 года получала финансирование из Германии, Дании и Швейцарии на сумму, эквивалентную примерно $9,8 тыс.

Профессор Саратовской государственной юридической академии Иван Коновалов, проводивший экспертизу для суда, заявлял, что сообщество больных диабетом "формирует предпосылки к дискредитации органов власти" и передает иностранным партнерам информацию о "болевых точках региона".

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29 октября Октябрьский районный суд Саратова постановил, что организация должна встать на учет в реестр "иностранных агентов", несмотря на заявление о ликвидации, пишут "Свободные новости". Понятие "иностранный агент" регулируется принятыми в 2012 году поправками к ряду российских законов.

Таким агентом считается некоммерческая организация, которая получает денежные средства от иностранных государств, организаций и граждан, а также участвует в политической деятельности на территории РФ. Иностранные агенты должны регистрироваться в минюсте России и указывать свой статус во всех публикациях.

Их финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту, также они должны отчитываться перед властями о своей деятельности.

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