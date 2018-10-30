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 В России организация больных диабетом, признанная "иностранным агентом", объявила о ликвидации

Саратовская региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом (СРООИБСД), будет ликвидирована. Об этом сообщила президент организации Лариса Сайгина на заседании суда, который рассматривал вопрос о включении СРООИБСД в реестр "иностранных агентов"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российская  газета "Коммерсантъ".

Сайгина отметила, что большинство членов правления больше не хотят заниматься общественной деятельностью. "Мы все равно ни на что не можем повлиять. Сейчас я уже думаю, что в декабре 2017 года надо было нам зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Но я была уверена в своей правоте. Я и сейчас в ней уверена. Наверное, мы продолжали бы нормально работать. А сейчас нам назначено уже 300 тыс. руб. штрафа и деньги нам взять неоткуда", – рассказала она.

Организацию больных сахарным диабетом признали "иностранным агентом" в мае 2018 года после жалобы студента медицинского университета Никиты Смирнова, который "прочитал в интернете", что СРООИБСД существует на деньги иностранных компаний.

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После этого организацию и ее бывшего руководителя Екатерину Рогаткину оштрафовали. Проверка показала, что некоммерческая организация с 2009 года получала финансирование из Германии, Дании и Швейцарии на сумму, эквивалентную примерно $9,8 тыс.

Профессор Саратовской государственной юридической академии Иван Коновалов, проводивший экспертизу для суда, заявлял, что сообщество больных диабетом "формирует предпосылки к дискредитации органов власти" и передает иностранным партнерам информацию о "болевых точках региона".

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29 октября Октябрьский районный суд Саратова постановил, что организация должна встать на учет в реестр "иностранных агентов", несмотря на заявление о ликвидации, пишут "Свободные новости". Понятие "иностранный агент" регулируется принятыми в 2012 году поправками к ряду российских законов.

Таким агентом считается некоммерческая организация, которая получает денежные средства от иностранных государств, организаций и граждан, а также участвует в политической деятельности на территории РФ. Иностранные агенты должны регистрироваться в минюсте России и указывать свой статус во всех публикациях.

Их финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту, также они должны отчитываться перед властями о своей деятельности. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3094231
 
   
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В Украине организация " Народ Украины" правительством обьявлена нон грата и тем же правительством уничтожается полностью.
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когда будем тебя отпевать или ты, только по честноку, не один из Украинского народа.
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Рот закрой, стэцьок. Ок.
А на счет отпевать, ты поосторожней, возвраточка с небесной канцелярии прилетает внезаапно
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В России организация больных диабетом, признанная "иностранным агентом"

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...а организация больных белой горячкой и циррозом печени получила звание -скрепной.И пачетную грамату В России организация больных диабетом, признанная "иностранным агентом", объявила о ликвидации - Цензор.НЕТ 7319 В России организация больных диабетом, признанная "иностранным агентом", объявила о ликвидации - Цензор.НЕТ 9749
Скоріше би ті московити виздихали.... В России организация больных диабетом, признанная "иностранным агентом", объявила о ликвидации - Цензор.НЕТ 4900
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Смотря у кого и в каких направлениях, не согласен？
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ми говоримо про українців.... так я і питаю - при цьому донецькому уйо..ку людям жилося краще?
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За "що там у кацапів?" у нас дeщо вeсeлішe сховалось від громадськості: рeхвармірований суд виправдав спійманого на хабарі суддю Павла Гречковского .
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в принцыпе и все врачи в рашке есть по сути наши агенты, особенно ведущие, не зря изпользует наше западное медоборудование и игнорирует импортозамещение.
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Все правильно - діабет бояришником не лікується В России организация больных диабетом, признанная "иностранным агентом", объявила о ликвидации - Цензор.НЕТ 7583
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Скоро и всех с геморрроем признают вррррагами...
🤑
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В России организация больных диабетом, признанная "иностранным агентом", объявила о ликвидации

Та правильно признали. "Диабет" - это ж иностранное слово.
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так это норма по всему мордору.
там для неотложной помощи есть перечень лекарств в которые входят , боярошник, дубовая кора, зеленка и молитвы.
в больницах мордора вместо лекарств и оборудования начали открывать палаты для молитв.
и это не шутка.
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"Повышение пенсионного возраста продлит россиянам жизнь и здоровье".
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ.
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это точно. все диабетики мордовии агенты госдепа и не верят в карликовое хуйло. Сослать всех на сайберию.
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Слева диабетик, справа саратовский судья.
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закормил диабетик кацапов рошеном, вот и сделали их агентами.
Это первая санкция айфона против пэти, дальше будет
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А зачем в кацапии больным людям помогать? Гораздо легче признать иностранными агентами и ликвидировать, и голова не болит. В рашке можн только фонды поклонения хуйлу создавать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России организация больных диабетом, признанная "иностранным агентом", объявила о ликвидации
 
 
 
 
 
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