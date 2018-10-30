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 Из-за сообщения о минировании закрыта станция "Площадь Льва Толстого", - Киевский метрополитен

Станция киевского метро "Площадь Льва Толстого" закрыта из-за сообщения о минировании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу метрополитена в Фейсбук.

"Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан телефонный "минер" Амурского моста в Днепре, - Нацполиция

Из-за сообщения о минировании закрыта станция Площадь Льва Толстого, - Киевский метрополитен 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094229
 
 
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Зловмисника згодом упіймають, і це буде знову який-небудь ватяний дебіл.
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Гнилозубі поци з лугандонії наярюють, життя не мвс не дають, скоти
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а недавно Днепр задолбали минеры хреновые, объектов 20 заминировали за сутки, п*длы
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Минирование станции －это конечно же чей то бред.
Но еще больший бред с "жити по новому" в этой новости
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиИз-за сообщения о минировании закрыта станция "Площадь Льва Толстого", - Киевский метрополитен
 
 
 
 
 
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