 Из-за сообщения о минировании закрыта станция "Площадь Льва Толстого", - Киевский метрополитен

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу метрополитена в Фейсбук.
"Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу метрополитена в Фейсбук.
"Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
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