 Пересмотр военной доктрины может остановить процесс вступления в НАТО, - Фриз об инициативе Тимошенко создать "военный кабинет"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, комментируя заявление лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Пересмотр стратегии, согласованной с нашими партнерами в рамках СОБ и РНП, является фактическим признанием планов свернуть процесс вступления в Альянс в случае победы на выборах. И это вызывает беспокойство. Итак, я надеюсь на быстрое разъяснение содержания этого провокационного заявления со стороны политических оппонентов евроатлантической интеграции Украины", - сказала Фриз.

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Она подчеркнула, что международные партнеры Украины отмечают необходимость скорейшего внедрения стандартов НАТО, в том числе технических STANAG, с целью перехода на новый уровень отношений с Организацией Североатлантического договора. "Поэтому поставить под сомнение необходимость перехода на "полную совместимость" означает четко заявить об отсутствии планов вступления нашего государства в НАТО", - заявила Фриз.

В этой связи она выразила обеспокоенность по поводу "вероятности повторения сценария 2008 года, когда тогдашнее правительство Украины фактически отреклось от евроатлантического курса государства".

Как сообщалось, Тимошенко 30 октября заявила, что создает свой военнй кабинет.