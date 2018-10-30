 Пересмотр военной доктрины может остановить процесс вступления в НАТО, - Фриз об инициативе Тимошенко создать "военный кабинет"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, комментируя заявление лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
"Пересмотр стратегии, согласованной с нашими партнерами в рамках СОБ и РНП, является фактическим признанием планов свернуть процесс вступления в Альянс в случае победы на выборах. И это вызывает беспокойство. Итак, я надеюсь на быстрое разъяснение содержания этого провокационного заявления со стороны политических оппонентов евроатлантической интеграции Украины", - сказала Фриз.
Она подчеркнула, что международные партнеры Украины отмечают необходимость скорейшего внедрения стандартов НАТО, в том числе технических STANAG, с целью перехода на новый уровень отношений с Организацией Североатлантического договора. "Поэтому поставить под сомнение необходимость перехода на "полную совместимость" означает четко заявить об отсутствии планов вступления нашего государства в НАТО", - заявила Фриз.
В этой связи она выразила обеспокоенность по поводу "вероятности повторения сценария 2008 года, когда тогдашнее правительство Украины фактически отреклось от евроатлантического курса государства".
Как сообщалось, Тимошенко 30 октября заявила, что создает свой военнй кабинет.
Павел Розенко получил более 40 тысяч помощи к отпускуЗаработная плата вице-премьер-министра Павла Розенко за сентябрь составила 95,1 тыс. гривен.Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.Согласно ему, Розенко было начислено за сентябрь 95 123 гривны, из них должностной оклад составил 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 447 гривен, премия - 3 400 гривен, зарплата за время отпуска - 7 457 гривен, денежная помощь к отпуску - 43 869 гривен.
Сумма удержанных налогов составила 18 549 гривен. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 76 574 гривны...
а холопы нет - а ещё и работать на сою не хотят!!!
негодяииииииииииии
прикольна була компанія
Нескладушки, какие-то... Так ХУ служит Пу? Кто мне абяснит?
"И обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад". Только тут не про любовь.
Теперь пусть АФФТАР сего высера, подумает, немного и ответит на один, единственный вопрос зачем всем этим странам, в данный момент брать Украину в НАТО? Им это тупо не выгодно во всех смыслах. Ведь тогда они должны "впрягаться". Про "змастурбованіть" "рішуче засудження", "занепокєння", "підтримку", "ми за Вас помолимось" и .т.д. ВСЕ много раз слышали, причем по много раз. Результат? НОЛЬ. Вообще как НЕВОЕННЫЙ человек она может делать выводы?
Дуплитесь быстрее, тролляры рошеновские, а то с работы попрут нахер.
На этот убийственный вопрос не может ответить ни одна порохоботская с...ка.
Да и пох Путину на этих шакалов.
В 2014, коли почалась війна, гроші на АТО давав, себе волонтером називав, но хабарці видно брав...
Звільнили по тихому, якийсь він там тест не склав, чи щось...
Волонтер відразу пропав. А це недавно випив тай каже
- Хай уже краще путін, ніж оці...
Оце й уся історія. Дядько любив Україну, доки міг гроші красти. І захищав він не Україну, а місце, де можна красти. Тому не потрібно дивуватись усім цим клоунам, клоунесам і іншим блазням. Вони живуть в іншому вимірі, там інші цінності. Думаєте вони не знають, що Тимошенко=Путін. Знають. І кажуть нам усім: хай краще путін, ніж оці...
Виговський
Лего сделать вывод, who is who...
Тимоха одна на зоне парилась. Какая ж она "подружка" Путина? Тута некоторые министрами у Януковича служили. Не знаешь, кто?
Поэтому войной крым должен быть возвращен в состав Украины,и только потом вступление в нато.