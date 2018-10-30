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 Политика Украины
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 Пересмотр военной доктрины может остановить процесс вступления в НАТО, - Фриз об инициативе Тимошенко создать "военный кабинет"

Пересмотр Военной доктрины может свернуть процесс вступления Украины в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала  глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, комментируя заявление лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Пересмотр стратегии, согласованной с нашими партнерами в рамках СОБ и РНП, является фактическим признанием планов свернуть процесс вступления в Альянс в случае победы на выборах. И это вызывает беспокойство. Итак, я надеюсь на быстрое разъяснение содержания этого провокационного заявления со стороны политических оппонентов евроатлантической интеграции Украины", - сказала Фриз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была стать членом НАТО

Она подчеркнула, что международные партнеры Украины отмечают необходимость скорейшего внедрения стандартов НАТО, в том числе технических STANAG, с целью перехода на новый уровень отношений с Организацией Североатлантического договора. "Поэтому поставить под сомнение необходимость перехода на "полную совместимость" означает четко заявить об отсутствии планов вступления нашего государства в НАТО", - заявила Фриз.

В этой связи она выразила обеспокоенность по поводу "вероятности повторения сценария 2008 года, когда тогдашнее правительство Украины фактически отреклось от евроатлантического курса государства".

Как сообщалось, Тимошенко 30 октября заявила, что создает свой военнй кабинет.

Источник: https://censor.net.ua/n3094221
 
   
 Топ комментарии
 
"Пересмотр военной доктрины может остановить процесс вступления в НАТО, - Фриз об инициативе Тимошенко создать "военный кабинет" - как будто не в этом бабыюли цель. Там кремлевские уши так торчат, что никакой косой не скроешь
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Да там на голове такой ко-ко-кошник, что прям аж кукарешник целый.
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Порохоботы, хотелось бы узнать ваше авторитетное мнение по поводу заявления Ревы. Хватит верещать Йулька вароффка
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Яку доктрину Фриз?!Два арсенала осталось Перегляд воєнної доктрини може зупинити процес вступу в НАТО, - Фріз про ініціативу Тимошенко створити "воєнний кабінет" - Цензор.НЕТ 3888
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...Павел Розенко получил более 40 тысяч помощи к отпускуПерегляд воєнної доктрини може зупинити процес вступу в НАТО, - Фріз про ініціативу Тимошенко створити "воєнний кабінет" - Цензор.НЕТ 3399
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Сумма удержанных налогов составила 18 549 гривен. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 76 574 гривны...
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вот он жрет в тему
а холопы нет - а ещё и работать на сою не хотят!!!
негодяииииииииииии Перегляд воєнної доктрини може зупинити процес вступу в НАТО, - Фріз про ініціативу Тимошенко створити "воєнний кабінет" - Цензор.НЕТ 5385
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...і комуніст - соціаліст Плющ із за спини визирає ...
прикольна була компанія Перегляд воєнної доктрини може зупинити процес вступу в НАТО, - Фріз про ініціативу Тимошенко створити "воєнний кабінет" - Цензор.НЕТ 9462
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"Пропутинская" Юля в тюрьме сидела, а Порошенко, в это время, был Министром экономики у "патриота Украины" Януковича.
Нескладушки, какие-то... Так ХУ служит Пу? Кто мне абяснит?
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Вот поэтому суд на Януковичем - это шапито, ибо если ему на полном серьеза припаяют измену Родине, то это зацапит и ближайшее окружение, в т.ч. и Петруччо
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Алле... Гараж!!! Не слышу! И за шо вам, дэбилам соевым, зарплату платят?
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А чому БППшники замовчують той факт, що членом НАТО може стати тільки та країна, яка не має територіальних претензій!? Ні разу від них не чув як вони хочуть поступити з Кримом на шляху до НАТО!
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им просто за Турцию с Грецией стыдно.
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А чому ПТУшники замовчують той факт, шо на размещение военных баз у нас, а значит обрести надежый суппорт против зазiхання каазламордии на наши территории, можно использовать и двухсторонние договоры, а хоть и с каждой страной НАТО...ХМЫ...
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"Продажная" в тюряге 3 года сидела, а "Непродажный" министром у Януковича работал.
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просьба подробней о 3-х ходарях... Блин , вокруг одно зэчье...
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Вот прошло 4 года, после майдана, подписана политическая и еще какая-то часть. А нас все не берут в ЕС и сроков не говорят. "Мы Вам перезвоним". Ага ... Мы Вас возьмем в НАТО, потом .... Мы гарантируем Вашу безопасноть, отдайте ЯО. Где этот ссаный меморандум?
"И обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад". Только тут не про любовь.
Теперь пусть АФФТАР сего высера, подумает, немного и ответит на один, единственный вопрос зачем всем этим странам, в данный момент брать Украину в НАТО? Им это тупо не выгодно во всех смыслах. Ведь тогда они должны "впрягаться". Про "змастурбованіть" "рішуче засудження", "занепокєння", "підтримку", "ми за Вас помолимось" и .т.д. ВСЕ много раз слышали, причем по много раз. Результат? НОЛЬ. Вообще как НЕВОЕННЫЙ человек она может делать выводы?
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Молчание соевых бобов, какое-то недецкое.

Дуплитесь быстрее, тролляры рошеновские, а то с работы попрут нахер.
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Я так понял, что любые кадровые изменения (в т.ч. президент) это "может остановить процесс вступления в НАТО" ? Перегляд воєнної доктрини може зупинити процес вступу в НАТО, - Фріз про ініціативу Тимошенко створити "воєнний кабінет" - Цензор.НЕТ 4649
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Интересно, а как же Путин разрешил Януковичу посадить Юлю в тюрьму, если она - его, Путина, человек?
На этот убийственный вопрос не может ответить ни одна порохоботская с...ка.
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Кац, то у твоего хути был, как ему казалось , беспроигрышный вариан посадить Юлю на княжение на волне популизма, бо у недопалка уже тогда созрел этот план, так как он был частью создания очагов "гражданского" неповиновения по каазламордоязычным регионам...чтобы в Украине была низвержена власть... Но шо-тиа у муйлуши не сложилось с логикой в планировании. недоумок упустил из виду человеческий фактор - Майдан выразил Юле общее презрение, вслух, мол, у су.а...
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А это еще шо за поток кремлевско-рошеновского сознания? Вы там шо, бухаете на смене, батоны рошеновские?
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Кац, уже тем, шо ты стал по-ленински, ортодоксально, к власти, ты себя выдал, шо ты не украинец.
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вообще-то янык хотел ее на охоте застрелить, но она на охоту не ездит. Пришлось посадить. А вашему хуйлу все равно, с каким говном иметь дело.
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Даже своих холопов надо разделять, чтобы успешнее властвовать.
Да и пох Путину на этих шакалов.
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То "человек Путина", то вдруг "пох"... Шо ж вы такие тупые и бесталанные, тролли шоколадные?
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Є в мене знайомий дядько. Колишній чиновник обласного рівня. Не так щоб велике цабе, але місце хлібне - жив і ні в чому собі не відмовляв.
В 2014, коли почалась війна, гроші на АТО давав, себе волонтером називав, но хабарці видно брав...
Звільнили по тихому, якийсь він там тест не склав, чи щось...
Волонтер відразу пропав. А це недавно випив тай каже
- Хай уже краще путін, ніж оці...
Оце й уся історія. Дядько любив Україну, доки міг гроші красти. І захищав він не Україну, а місце, де можна красти. Тому не потрібно дивуватись усім цим клоунам, клоунесам і іншим блазням. Вони живуть в іншому вимірі, там інші цінності. Думаєте вони не знають, що Тимошенко=Путін. Знають. І кажуть нам усім: хай краще путін, ніж оці...
Виговський
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Колись у сиву давнину дідусь казав онукам,що свої грабують найлютіше завжди,чим ті що набігами грабували...
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Первый почетный святой новой церкви?
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Показательно, как на подобные ветки срочно сбегается вся московская кодла из пригожинской тролльчатни с домашними заготовками рвать жопу за Тимошенко и против Порошенко. При этом ещё поддакивая друг другу как-то уж совсем не естественно. Тьфу.
Лего сделать вывод, who is who...
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Та канешна, батончик, прям вся Мацква прибяжала в рот тебе срать.
Тимоха одна на зоне парилась. Какая ж она "подружка" Путина? Тута некоторые министрами у Януковича служили. Не знаешь, кто?
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С - "Кац, то у твоего хути был, как ему казалось , беспроигрышный вариан посадить Юлю на княжение на волне популизма, бо у недопалка уже тогда созрел этот план, так как он был частью создания очагов "гражданского" неповиновения по каазламордоязычным регионам...чтобы в Украине была низвержена власть... Но шо-тиа у муйлуши не сложилось с логикой в планировании. недоумок упустил из виду человеческий фактор - Майдан выразил Юле общее презрение, вслух, мол, у су.а..."
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Ну так в цьому і фішка! Любим завуальованим способом зупинити рух в НАТО.
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та канешна - а ещё мы слишком много жрем Перегляд воєнної доктрини може зупинити процес вступу в НАТО, - Фріз про ініціативу Тимошенко створити "воєнний кабінет" - Цензор.НЕТ 4663
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Для тиможенко потрібно окрему камеру, щоб не лізла всяка ху..ня в голову
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Если Украину возьмут таки в нато, то только по договорняку с росией, что Украина уже не будет требовать возвращения крыма. В составе нато Украина уже не сможет вернуть крым военным путем. А другого пути не существует.
Поэтому войной крым должен быть возвращен в состав Украины,и только потом вступление в нато.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПересмотр военной доктрины может остановить процесс вступления в НАТО, - Фриз об инициативе Тимошенко создать "военный кабинет"
 
 
 
 
 
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