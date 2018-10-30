 На субсидии расходуется вдвое меньше, чем раньше шло на компенсацию потерь "Нафтогаза", - Рева

Чиновник обратил внимание на то, что любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из государственного бюджета, то есть за счет налогоплательщиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"В 2014 году, до расширения программы жилищных субсидий и со снижением цены ниже рыночной, госбюджет компенсировал потери Нафтогаза в объеме 114 миллиардов гривен в год. Все получали бы дешевый газ, а потом все вместе платили его настоящую цену, но через бюджет. В этом году на субсидии тратится около 50 миллиардов гривен, что вдвое меньше, чем когда мы дотировали "Нафтогаз". Более того, сегодня эти средства через субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы, а дотирование цены на газ снижало цену для всего населения включая тех, кто имеет все возможности самостоятельно оплачивать", - заявил Андрей Рева.
Он отметил, что в медиа появляются манипуляции о значительном количестве получателей субсидии, но этот аргумент не может свидетельствовать об эффективности или неэффективности программы жилищных субсидий по сравнению с административным регулированием тарифов, поскольку снижение цен до уровня ниже рыночного нуждается в дальнейшей компенсации для всех ста процентов населения включая владельцев элитной недвижимости.
Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.
На сегодня цена газа для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривен за тысячу кубометров.
Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть поднята до уровня импортного паритета.
Теперь Совет директоров Международного валютного фонда готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины – stand by arrangement (SBA), но только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.
- Та в район їздила , до чоловіка в лікарню.
-А що тапилось?
Та відрізали йому ... той як його.... піндіцит.
- А що це таке?
Ну відросток такий в низу живота.
- Ооой бідна ти, що ж ти тепер без нього будеш робити?....
........
- Дядя, а шо у тебя в животе?
- Бомба, - пытается отшутиться упырь
- А почему фитиль такой короткий?
Так брехнею блеванЕт.
Справедливо и нетленно
Дать им всем под зад коленом.
от і ротердамить , щоб не луснути з голоду.
Для акции "Метни яйцо".
Затем было создание Винницкой межбольничной кассы, разросшееся в создании системы платной медицины в отдельно взятом городе Украины. Была создана муниципальная страховая компания «Місто», городская власть узаконила «обязательные страховые взносы» и целый прейскурант платных услуг - от консультации специалиста до принятия родов и удаления аппендикса. Буйно разрослись диагностические кабинеты, в поликлиниках же, где еще оставался бесплатный прием, специально создавали невыносимые условия, дабы перенаправить поток пациентов в платные и частные кабинеты. Помимо незаконности подобной затеи, она представляла собою страховую медицину навыворот: не страховщики оплачивали лечение винницких пациентов, а сами пациенты платили за своё лечение, после чего эти деньги исчезали на счетах компании «Місто». Непосредственным оператором этой схемы был Андрей Рева.
Мысли рационализатора
а теперь...Фаберже ж..не знают как по разным корзинам рассовать, чтоб никому не досталось
политруку объяснять экономику... ситом воду носить!
если предприятие убыточное, его реформируют или закрывают
Рецепт від Юлі.
Второе. Почему на твоём стецьковом рисунке время остановилось в 2016? Сейчас какой? И какую сумму шекелей в будущем рассчитывают выклянчить с МВФ твои липецкие упыри?
На этой картинке надо еще дорисовать минимальною и среднюю зарплату, курс гривны, цену на бензин и продукты и т.п.
тем временем алчности Порошенко-Гройсмана нет предела. И, похоже, они напоследок хотят «хапнуть» не только пару миллиардов кредита МВФ, полученные в обмен на очередной тарифный геноцид украинцев. Причем, напомню, именно Порошенко предложил МВФ повысить тарифы.
Такое мнение озвучил сегодня в ФБ политолог Дмитрий Корнейчук.
Западные СМИ пишут о планируемом выпуске Украиной евробондов на 2 млрд долларов.
Иными словами, «винницкая орда» под президентские выборы, где потеряет власть, намерена унести еще минимум 4 млрд долларов.
И это то кредитное ярмо, которое ляжет на каждого украинца…
…
Порошенко опять лжет, рассказывая о том, что приходится брать новый кредит МВФ для погашения кредитов, которые набрали прошлые власти.
- Держи вора! Порошенко возложил вину за нынешнее подорожание газа на Тимошенко
Почему?
Кабмин Азарова в 2013-м окончательно погасил кредит МВФ 2008 года, который взяла Тимошенко, когда начался мировой кризис. И при этом не повысила тарифы для населения.
В 2019-м году Украина должна вернуть МВФ 6,8 млрд долларов из кредита, полученного Яценюком (и одобренного Порошенко) в 2014-2015 годах.
Тарифы были повышены с 70 коп. до 3,6 грн за куб.
А в 2016-м Гройсман и Порошенко подняли тарифы с 3,6 до почти 7 грн за куб.
И с ноября 2018-го цена на газ увеличена до 8,5 грн за куб.
…
Заметили, как резко похудел Гройсман? Понимает, что бежать придется быстро, и тренируется, чтобы, как Пшонка, не свалить животом «рамку» в аэропорту?
https://goo.gl/2YZ6wJ
🤑
Нет никакой победы. И денег нет. И никакой модернизации всей газотранспортной системы не будет. А заимствованный миллиард попросту украдут. Они мастаки схемы придумывать...
Наши гении из "Нефтегаза" решили позаимствовать 1 миллиард (!!!) долларов под выпуск еврооблигаций на... развитие компании. И это при многомиллиардной прибыли этой компании за год, и повышении цены на газ. Оказалось, этого мало. Не выходит ничего "развивать". Нужен ещё один миллиард. Причём, опять под гарантии государства. Отдавать-то будет точно не Коболев. Отдавать будут все граждане Украины.
И вообще, Какое нах@ен развитие. Никакого развития ржавеющей ГТС без транзита газа не может быть. А продление транзитного контракта с Газпромом после окончания строительства СП-2 под большим вопросом. Остаётся лишь реверс. Да и создание консорциума с Европой и Россией так же не на повестке дня. И еще вопрос. А зачем же им понадобился миллиард, если нас все уверяют в "блестящей много миллиардной победе в Стокгольме". Даже 15 миллионов (!!!) долларов премий ребята себе успели выписать. Ответ простой. Нет никакой победы. И денег нет. И никакой модернизации всей газотранспортной системы не будет. А заимствованный миллиард попросту украдут. Они мастаки схемы придумывать...
Вот мне интересно. Может наше грозное СНБО во главе с Турчиновым не телеканалами займётся, а руководством "Нефтегаза", "Укрзалізниці" и другими монстрами, которые уничтожают экономическую безопасность государства?
Про Генеральную прокуратуру, СБУ и НАБУ вообще молчу. Им видать не до этого. Другой работы хватает....
Дмитрий Спивак
http://ua24ua.net/v-neftegaze-sovsem-ohr-neli/
🤑
http://ua1.com.ua/politics/gpu-prograla-firmi-yuristiv-poroshenka-gazove-rodovishche-na-poltavshchini-47809.htm
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20.10.2018, 15:31 • 1475 • 2
Коли соціально незахищені верстви населення на тлі надприбутків олігархів, зокрема тих, які займаються видобутком газу, мають вибір: сплачувати за газ чи купляти ліки й їжу, то це - геноцид.
Про це в ексклюзивному коментарі для UAINFO розповідає політолог Юрій Ситник.
За його словами, підвищення ціни на 23,5% до 8550 грн (приблизно $300) за 1 тис. куб. м., начебто на вимогу МВФ - це злочин з метою корупційного збагачення.
"Звідки беруться такі ціни? Це ринкова вартість, яку вимагає МВФ? Ні. Нещодавно член колегії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Марія Яковлєва стверджувала: "У нас є компанія "Укргазвидобування", собівартість газу, який вона продає НАК "Нафтогаз України" складає 1700 грн за тис. м. куб. Все інше - це прибуток". Себто пересічний українець повинен платити у 5 (!) разів дорожче за свій газ ніж державне підприємство?! Власне за свій газ, оскільки об'єм видобутку українського газу повністю перекриває потреби населення та ЖКГ, а згідно ст.13 Конституції газ, як і всі надра та природні ресурси, є об'єктом права власності українського народу, від імені якого ці права і здійснюють органи державної влади!", - сказав він.
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За словами Юрія Ситника, держава п'ятикратно заробляє на своїх громадянах: "Вона посилається на вимоги МВФ? Не зовсім так. МВФ насправді вимагає не підвищення ціни для пересічного українця, а єдиної ринкової ціни. А про який можна говорити ринок, якщо у нас існує державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг?№
Політолог розповів, що у нас прослідковується чітка тенденція зменшення державної частки на ринку газовидобування. Натомість дозволи на видобуток газу передаються без проведення відкритих конкурсів маловідовим приватним компаніям, до прикладу як "Аркона Газ-Енергія", яку експерти пов'язують з юристами Петра Порошенка.
"Процвітає на ринку й компанія Burisma Holdings, що належить соратнику Януковича, Злочевському. Останній, як стверджує у своїй книзі "Петро П'ятий" Олександр Онищенко, отримав можливість продовжувати газовий бізнес за хабар у розмірі 10 млн дол і на умовах розподілу прибутку 50/50 безпосередньо з командою Президента", - сказав Юрій Ситник.
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Політолог також нагадав, що нещодавно Полтавська облрада видала спецдозволи на видобування вуглеводнів компаніям пана Фукса - російсько-українського бізнесмена, відомого скупкою "токсичних активів" в оточення Віктора Януковича.
"Закладено в ціні газу для населення й послуги облгазів, які практично всі належать Фірташу", - додав він.
Юрій Ситник наголосив, що український народ за свій газ платить російсько-українським олігархам і рідним чиновникам, латаючи дірки в бюджеті, який ті ж самі олігархи з чиновниками й розкрадають. "І вимоги МВФ щодо ринкової ціни газу тут зовсім ні до чого", - підсумував політолог.
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https://uainfo.org/blognews/1540036547-gazoviy-genotsid-derzhava-p-yatikratno-zaroblyae-na-svoyih.html
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Какие же эти «жити по-новому» циничные пизд@болы (ВИДЕО)
http://elise.com.ua/?p=209116
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