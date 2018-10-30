 На субсидии расходуется вдвое меньше, чем раньше шло на компенсацию потерь "Нафтогаза", - Рева

Чиновник обратил внимание на то, что любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из государственного бюджета, то есть за счет налогоплательщиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В 2014 году, до расширения программы жилищных субсидий и со снижением цены ниже рыночной, госбюджет компенсировал потери Нафтогаза в объеме 114 миллиардов гривен в год. Все получали бы дешевый газ, а потом все вместе платили его настоящую цену, но через бюджет. В этом году на субсидии тратится около 50 миллиардов гривен, что вдвое меньше, чем когда мы дотировали "Нафтогаз". Более того, сегодня эти средства через субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы, а дотирование цены на газ снижало цену для всего населения включая тех, кто имеет все возможности самостоятельно оплачивать", - заявил Андрей Рева.

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Он отметил, что в медиа появляются манипуляции о значительном количестве получателей субсидии, но этот аргумент не может свидетельствовать об эффективности или неэффективности программы жилищных субсидий по сравнению с административным регулированием тарифов, поскольку снижение цен до уровня ниже рыночного нуждается в дальнейшей компенсации для всех ста процентов населения включая владельцев элитной недвижимости.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривен за тысячу кубометров.

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Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть поднята до уровня импортного паритета.

Теперь Совет директоров Международного валютного фонда готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины – stand by arrangement (SBA), но только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.