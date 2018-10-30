 Судебное заседание в деле незаконного обогащения прокурора сил АТО Кулика не состоялось по причине загруженности судьи, - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Рассмотрение не состоялся из-за занятости судьи из состава суда при рассмотрении других уголовных производств.

Предыдущее заседание состоялось 24 июля 2018 года, которое длилось чуть больше часа, где были исследованы материалы банковских выписок подсудимого и близких ему лиц.

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До этого последнее судебное заседание, в котором исследовались материалы, состоялось еще в прошлом году - 26 октября 2017 года.

Напоминаем, что обвинительный акт в отношении прокурора сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины Кулика К. Г. направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу 2 года назад - 21 октября 2016 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины (получение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства в собственность активов в значительном размере , законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение).

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Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Дата следующего судебного заседания в настоящее время неизвестна и будет сообщена судом дополнительно".

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