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Все про:суд (21462) САП (907) Кулик Константин (53)

 Судебное заседание в деле незаконного обогащения прокурора сил АТО Кулика не состоялось по причине загруженности судьи, - САП

29 октября 2018 в Голосеевском районном суде города Киева в очередной раз не состоялось судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего прокурора сил АТО Генеральной прокуратуры Украины Кулика К.Г. в незаконном обогащении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Рассмотрение не состоялся из-за занятости судьи из состава суда при рассмотрении других уголовных производств.

Предыдущее заседание состоялось 24 июля 2018 года, которое длилось чуть больше часа, где были исследованы материалы банковских выписок подсудимого и близких ему лиц.

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До этого последнее судебное заседание, в котором исследовались материалы, состоялось еще в прошлом году - 26 октября 2017 года.

Напоминаем, что обвинительный акт в отношении прокурора сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины Кулика К. Г. направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу 2 года назад - 21 октября 2016 г. по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины (получение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства в собственность активов в значительном размере , законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение).

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Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Дата следующего судебного заседания в настоящее время неизвестна и будет сообщена судом дополнительно".

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Источник: https://censor.net.ua/n3094217
 
 
 Топ комментарии
 
То загружены, то болеют, ну никак у них не получается судить таких "знатных" персон.
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"...не состоялось по причине загруженности судьи "
Загруженности чем ? Баблом, которое отстегнули ?
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То загружены, то болеют, ну никак у них не получается судить таких "знатных" персон.
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ні більше, ні меньше, нікчемна срань, яка кришується цим матійобом-покидьком!
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Когда на майдане будем елку украшать, про этого нужно не забыть.
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хочу видеть на елке всех вальцманов и дальше по списку и в каждом городе есть свои украшеия на елку
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"...не состоялось по причине загруженности судьи "
Загруженности чем ? Баблом, которое отстегнули ?
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А вы знали что Юрий Витальевич Луценко отсудил у нас через еспч 15 тыс евро?
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"Перезагрузка судебной системы из порта Черноморск в Тульчин завершится в этом году - Порошенко"
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Завтра будет другая отмазка:
"заседание не состоялось по причине загруженности ... Кулика"
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Судья срочно садил Васю Пупкина за украденный пирожок.
Не до прокуроров ему было
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Расстрелять паскуда, есть вопрос для размышления атошникам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСудебное заседание в деле незаконного обогащения прокурора сил АТО Кулика не состоялось по причине загруженности судьи, - САП
 
 
 
 
 
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