 Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле оккупированного Луганска

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчете СММ ОБСЕ.

"27 октября, управляя полетом мини‑БПЛА СММ около н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к северо‑западу от Луганска), наблюдатели слышали по крайней мере 30 выстрелов из стрелкового оружия в 1,2–1,4 км к северо‑северо‑западу, в районе, где пролетал БПЛА. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА. Наблюдатели приземлили БПЛА (на котором не было повреждений) и покинули данный район", - говорится в сообщении.

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