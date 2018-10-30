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Все про:беспилотник (592) Луганщина (3925) ОБСЕ (3361) обстрел (7339)

 Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле оккупированного Луганска

Наблюдательная миссия ОБСЕ сообщила об обстреле из стрелкового оружия своего безпилотника недалеко от оккупированного Луганска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчете СММ ОБСЕ.

"27 октября, управляя полетом мини‑БПЛА СММ около н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к северо‑западу от Луганска), наблюдатели слышали по крайней мере 30 выстрелов из стрелкового оружия в 1,2–1,4 км к северо‑северо‑западу, в районе, где пролетал БПЛА. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА. Наблюдатели приземлили БПЛА (на котором не было повреждений) и покинули данный район", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утеряна связь с беспилотником, наблюдавшим за колонной грузовиков у границы с РФ, - ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3094216
 
 
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Кто это сделал, если там их нет по словам Хуга.
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тут три варианта
либо те слепые
либо этих там не ьыло
либо наши придумали
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То все брехня. Ніякого обстрілу безпілотника ОБСЄ не було. Кацапські абізьяни просто передали привіт Хугу...😏😏😏
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Замала висота польоту. З неї інтервентів не видно. А вони в цей час безпілотника якраз підстрелити можуть.
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А че ОБСЕ еще беспилотники есть? Уже ж один обезьяны сбили
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле оккупированного Луганска
 
 
 
 
 
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