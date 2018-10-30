 Денисова: Капитан крымского судна "Норд" Горбенко находится в Украине, его судьба будет решаться после завершения процессуальных действий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала "112 Украина".
"Он на свободе. По нему идут процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, будет решена его дальнейшая судьба. Он сейчас в Украине, свободно передвигается, его никто не задерживал", - сказала она.
Ранее 30 октября российские СМИ сообщили об обмене моряками между Украиной и Россией. Немного позже украинский омбудсмен Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которых удерживали российские силовики в Крыму.
Сообщалось, что капитан "Норда" в Крым не возвращался из-за открытого украинскими правоохранителями уголовного дела против него.
Ранее Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.
25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода "Норда" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, 30 марта украинский суд арестовал судно.
6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.
вы хоть определитесь..одни говорят обменены...другие это не обмен...маразм какой то..