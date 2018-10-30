Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому РБК сообщил источник в правительстве РФ.
Собеседник агентства рассказал, что под персональные санкции подпадут в том числе некоторые украинские лидеры, которые "придерживаются радикальных взглядов в том числе на отношения между двумя странами и народами".
Ранее Медведев указывал, что под новые санкции подпадут сотни человек, которые "причиняли вред" интересам России, в том числе представители бизнеса и другие "известные персоны". Им запретят вывод принадлежащих им средств. Помимо этого, будут заблокированы их активы, которые находятся на территории России.
Санкции РФ против Украины заденут 50 физлиц и 360 компаний, - российские СМИ
В документе об ответных экономических мерах на санкции Украины, который в ближайшее время будет передан на подпись Дмитрию Медведеву, указывается, что ограничения коснутся порядка 360 компаний. Что касается физических лиц, то под санкции могут подпасть более 50 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому РБК сообщил источник в правительстве РФ.
Об этом «Українським новинам» рассказала глава службы Ксения Ляпина.Она пояснила что закон об основах регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности не позволяет службе оспаривать принятые правительством решения. Таким образом служба не может как-либо повлиять на уже принятые решения.«По статье 29 этого закона мы имеем такие полномочия лишь в отношении решений служб, министерств, а в отношении решений Кабмина таких полномочий нет. Мы можем анализировать правительственные проекты лишь на стадии их подготовки. Если постановление принято и вступило в силу, полномочий оспаривать его у нас нет», - сказала Ляпина...
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/
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Уважно стежте за руками, я зараз поясню вам, як вас всіх в черговий раз збираються взути олігархи, яким ви всі чомусь покірливо платите, скільки вони скажуть.
Зараз в Україні в галузі енергетики діє певна подоба кастрованого ринку. Виробники електроенергії пропонують державному підприємству "Енергоринок" закупити у них електрику, а вона зобов'язана вибирати в першу чергу пропозиції з найменшою ціною. Іншими словами, яка ТЕС дала найменшу ціну вугілля, у тій і закуповується електрика.
Але минулого тижня міністр енергетики та вугільної промисловості Насалик вніс на затвердження Кабміну проект розпорядження, згідно з яким ДП "Енергоринок" зобов'язаний закуповувати в першу чергу не ту електроенергію, яка менше коштує, а ту, вугілля для якої здобуте на шахтах бізнес-партнерів Порошенка - Ахметова та Кононенка. Незалежно від ціни вугілля, яку ті пропонують. Тобто якщо Ахметов з Кононенком задеруть ціни на своє вугілля в 10 або навіть в 100 разів у порівнянні з іншими постачальниками, то ДП "Енергоринок" зобов'язане буде закупити електроенергію саме у них, а не у тих, хто пропонує її дешевше.
На папері це все викладено трохи більше завуальовано. Там говориться, що нібито для того, щоб не закуповувати імпортне вугілля, потрібно надати такі ось преференції ТЕС, що працюють на українському вугіллі марки Г, а інші ТЕС потрібно мотивувати переходити на це вугілля. Тільки ось 85% вугілля марки Г видобувається в Україні на шахтах Ахметова, ще 6% цього вугілля видобувається на шахтах підручного Кононенка на прізвище Карпачов, а ті 9% вугілля цієї марки, які лишились, видобуваються на державних шахтах, які працюють під наглядом смотрящіх того ж Кононенка.
Варто ще додати, що 85% ТЕС, що працюють на вугіллі марки Г, належать Ахметову, а решта ТЕС, щоб мати можливість продати електроенергію, будуть змушені купувати вугілля або у нього, або у Кононенка - і за тією ціною, яку вони заламують. Ось такий "вільний ринок". Не хочеш купувати вугілля в Ахметова? Тоді купуй у Кононенка. Не хочеш у Кононенка? Завжди є ще один постачальник - Ахметов. А якщо ти не згоден, то працюєш на Путіна і "розхитувати Україну".
Яке це має відношення до ваших гаманців? Та дуже просте! Вам просто піднімуть ціни на електроенергію, обґрунтовуючи це тим, що "собівартість електроенергії подорожчала і не покривається тими тарифами, які платить населення". Подорожчають всі товари, оскільки ціна електрики закладена в собівартість всіх товарів і всіх торгових націнок в магазинах. Сирітки-мільярдери Ніяк не нажеруться і ви все зобов'язані їм допомогти. А під чергове підвищення для вас тарифів можна буде навісити на країну ще кілька міжнародних кредитів, щоб вкрасти і їх. Все одно віддавати не їм, а вам і вашим дітям.
На жаль, відбувається саме те, про що я вже давно вам кажу. Кожен день, що ви терпите цей барижно-олігархічний режим, робить ваше майбутнє, майбутнє ваших дітей і всієї країни все безпросвітніше й безпросвітніше. Вони кожен день крадуть ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей, і продовжуватимуть це робити, поки у вас не увірветься терпець. Я не сумніваюся, що одного разу він увірветься, і цим злочинцям доведеться бігти з країни, щоб розлючений народ не втопив їх в чані лайна на Майдані. Але чим довше ви терпите цих бариг, тим менше шансів у вас буде вибратися з тієї прірви, куди вони зіштовхують Україну і всіх українців.
с 3:20 по 8:00
https://youtu.be/OGx5sTu68jc?t=200
надо же как то перед выборами эту шоблу тянуть вверх )))
В Украине уже европейская цена на топливо, усохни, ыкспэрд
Радио Порошенко уже покрыты шесть первых городов, ближайшее планы - всеукраинская сетьНа излете президентства Петр Порошенко решил обзавестись своим радио. Пока все спорят о Томосе и языке, Нацрада начала выдавать лицензии радиостанции «Прямой ФМ» - дочке телеканала «Прямой», который окружение Порошенко запустило, выкупив у сына Януковича телеканал «Тонис». Наверное, просто так подфартило - вместо того, чтобы конфисковать актив, ему нашли более ответственного владельца.Об этом сегодня поведал в ФБ народный депутат Сергей Лещенко.Итак, новым радио уже покрыты шесть первых городов, планы на ближайшее будущее - построить всеукраинскую сеть.Петра Алексеевича можно понять. Президентство - это штука уходящая, а вот радио своё нужно всегда.В конце-концов, его можно будет потом продать какому-нибудь новому Курченко, как случилось в прошлый раз.
Тогда Порошенко, будучи секретарем Совбеза, тоже вдруг прирос всеукраинским радио, которое обещал строить как затратное информационное, но потом превратил в менее затратное развлекательное, сдал его в УМХ, а потом все вместе это ушло семье бывшего президента, а Порошенко получил энную сумму на офшор.Звучит это все печально, но именно такую цену платит народ, избрав президента с инстинктами личного обогащения.Шанс исправить ошибку будет через пять месяцев.Подробнее - в моем видеоблоге на 24 Канале...
-Это дело,не на одну трубку!Дорогой друг Ватсон
Кран, упавший на российский авианосец «Адмирал Кузнецов», оставил в нём пробоину размером 4 на 5 метров, сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «При падении кран оставил дырку 4 на 5 метров», - цитирует Рахманова РИА Новости.
Война, говорите? Санкции? Нет, не слышали...
Хорошая страна Украина. А для российского бизнеса просто очень хорошая... Даже отличная...
Хорошая страна Украина.
А для российского бизнеса просто очень хорошая...
Даже отличная...
В связи с введением США санкций против кремлевских бизнесменов, в Украине напечатали списочек, показывающий уровни связей между теми, кого прессанул Вашингтон и Украиной.
Кто-то из 26 фигурантов списка с Украиной не связан вообще.
Кто-то по мелочевке.
А вот, скажем, такой себе уроженец города Дрогобыча, российский миллиардер Виктор Вексельберг владеет!!! "Днепрогазом", "Донецкгоргазом", "Криворожгазом", "Харьковгазом" и "Харьковгоргазом"...
Т.е. вы поняли?
Человек Путина из страны-агрессора контролирует газовое хозяйство в Днепре, Кривом Рогу и Харькове...
И ничего...
Все нормалек...
Но это далеко не все...
Например, такой персонаж, как российский сенатор Александр Бабаков, которого российские СМИ связывают с Лужниковской ОПГ под санкции США пока не попал.
А под санкции ЕС попал из-за Крыма в далеком 2014 году...
Поэтому в украинских СМИ о нем практически не вспоминают...
Хотя этот персонаж является мажоритарным акционером ряда украинских энергетических предприятий, в том числе «Киевоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Севастопольэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», а также киевской гостиницы «Премьер-палас», гостиницы «Русь» и ялтинской гостиницы «Ореанда».
Т.е. контролирует поставку электроэнергии в украинские города и на украинские предприятия...
Мало того, злые языки упорно твердят про какие-то добрые отношения Бабакова с генеральным прокуратором Юрием Луценко...
И тоже ничего...
И тоже все нормалек...
Война, говорите?
Санкции?
Нет, не слышали...
Капустин Андрей
http://ua24ua.net/voyna-govorite-sanktsii-net-ne-slishali/
http://ua24ua.net/voyna-govorite-sanktsii-net-ne-slishali/
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"Непосредственно подготовка к ведению боевых действий в оккупированных сейчас населенных пунктах Донбасса пока не проводится" -заявил Наев в интервью Би-би-си Украина.
Страховые компании не подали ни одной заявки на открытый запрос предложений на страхование рисков запуска космического аппарата «Глонасс-М» № 57, ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат», процедура закупки признана несостоявшейся, следует из материалов российского сайта госзакупок.
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/120311-strakhovschiki-otkazyvayutsya-strakhovat-ocherednoy-zapusk-rossiyskogo-soyuza#ixzz5VRE4G7WF
1. «Київ, столиця колишньої держави русів, при річці Бористені, є одним з найгарніших і найкультурніших міст Европи, хоч його пограбовано і спустошено до краю», - писав А. Кампензе в 1534 році: (A. Campense. «Lettera d'Alberto Campense»).
2. Посол імператора Рудольфа II до Запорозької Січі Еріх Лясота в 1594 році пише, що запорізькі старшини були люди високоосвічені, поводилися, як добре виховані європейські аристократи, знали всі тонкощі європейської дипломатичної етики, взагалі, були дуже культурними європейськими ЛИЦАРЯМИ. Про наші міста Київ, Кам'янець, Прилуки пише, що вони своїми будинками, чистотою, впорядкованістю, багатством, укріпленням можуть успішно конкурувати з найліпшими європейськими містами. Про селян пише, що вони, працюючи на полі, мають рушницю чи шаблю при собі, щоб кожної хвилини бути готовим відбити несподіваний напад татар (Е. Lassota. «Tagebuch»).
3. «Українці є розумні, щирі, щедрі і понад усе цінять свою свободу. Вони вважають смерть кращою за рабство і тому завзято борються з поляками за свою незалежність. Будовою тіла міцні, стрункі, гарні, а на війні зухвало хоробрі і витривалі», - писав французький інженер Боплан у 1650 році. (G. Beauplan. «Description de L' Ucraine»).
4. «У своїй Раді козаки обмірковують справи, завжди маючи на увазі загальне добро. Свої погляди висловлюють вільно, але коли бачать, що погляд опонента є ліпший, то без впертости відмовляються від свого. Тому я сказав би, що ця Республіка могла б рівнятися Спартанській, якби козаки шанували тверезість так, як спартанці», - посол від республіки Венеція до гетьмана Б. Хмельницького А. Віміна, який був в Україні в 1650 році, (A. Vimina. «Relazione dell origine del costumi dei Cosacchi»).
5. «Войовнича нація козаків зменшується з дня на день. Вона скоро зникне з лиця землі, як зникли інші нації, що попали під владу московського скіпетру, хіба що скоро прийде якась успішна революція, яка скине з них московське ярмо. Козаки не мають нічого спільного з москвинами, за винятком грецької релігії та зіпсованої москвинами слов'янської мови. їхні звичаї, їхній спосіб життя, хата, їжа - все цілком різне. Козаки є гарні, вродливі, високі, спритні, активні, щирі, чесні, хоробрі, не звикли до рабства. Коротко - повна протилежність москвинам. їх зовнішній вигляд не одноманітний, як москвинів; тавро рабства не зробило їх автоматами і не спідлило, як москвинів. Козаки є жорстокі, але лише в бою, а москвини мають вроджену холоднокровну жорстокість, безжалісну і садистичну", - француз Ч. Масон був на службі у московського уряду в 1762-1802 роках (С. F. Masson. «Memoires secret sur la Russie»).
6. «Україна неймовірно родюча і добре загосподарена. Я ще не бачив такої країни, яка би була так подібна до найкращої провінції Англії, як подібна Україна. Переїжджаючи через Україну, я почував себе так безпечно і вільно, як і в Англії, хоч тоді була війна з Туреччиною. Українці є дуже чесний, добре вихований, моральний народ», - писав англієць Д. Маршал, який був в Україні в 1770 році (J. Marshall. «Travels»).
7. «В Україні матері купають немовлят щоденно двічі аж до року, вважаючи, що це сприяє ростові дітей», - Ю. Вердум, що подорожував по Україні в 1670-1672 роках.
8. Україна стане колись новою Елладою (Грецією): прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музикальний хист, родюча земля - все це колись прокинеться і повстане велика культурна нація; її межі протягнуться до Чорного моря, а її впливи геть у далекий світ»? - писав німецький філософ і етнограф Й. Гердер у своєму «Деннику» у 1769 році: (J. G. Herder. «Tagebuch»).
9. «Поборюючи Московщину, треба обов'язково враховувати силу України. Колись незалежна, вона не забула ще, чим вона була. Незважаючи на деспотію Московщини, яка душить все українське, ця козацька нація є і далі вільнолюбна. Це був би смертельний удар по Московщині, якби вдалося підняти Україну на революцію. Тоді вона відіграла б головну роль у визволенні всіх народів, що тепер стогнуть в московському ярмі», - лист французької Амбасади до свого Міністра Закордонних Справ з 24.VII.1795. В архіві М.З.С. Франції, ч. 327.
10. "Конюшня української поштової стації на 20 коней своєю чистотою і порядком могла б успішно конкурувати з конюшнею шляхтича в Англії. Хата бідного сільського старости також чудова: кожна найменша річ там була чистенька, в порядку і на своїм місці, сміття ніде не видно. Після Московщини це для нас було надзвичайно приємною несподіванкою. Я радше обідав би на підлозі української хати, ніж за столом московського князя», - писав англійський професор Е. Кларк (за: E. D. Clarke. «Travels in Russia»).
11. "Вони купують і продають усякого роду крам, не платячи жодних податків, крім невеликого до гетьманської скарбниці. Вони мають необмежену волю займатися, яким самі хочуть, промислом… Населення України відоме поза її межами своєю ввічливістю і надзвичайною чистотою. Вони гарно одягнуті і свої хати тримають скрупульозно чисто. В місті Немирів найбідніша хатина о небо чистіша за найбагатший палац в Москві", - данський посол Ю. Юст, який їздив у 1711 році в Україну (за: J. Just. «Memoires»).
12. «На жаль, я мушу закінчити свій опис неприємною рисою; я мушу сказати про ненависть українців до москвинів. Тут часто почуєте, як вони кажуть: «Добра людина, але москаль». Але цього ще мало: вони передають це почуття навіть немовлятам, лякаючи їх «москалем». Перестрашена цим іменем, дитина перестає плакати», - писав А. Лєвшин, закінчуючи свій захоплений опис України («Пісьма із Маларосіі»).
И свято место пусто не бывает, найдем других партнеров. НО украинские деньги НЕ БУДУТ идти на оружие отправляющееся на Донбасс...
временно законсервирована, всеоьрудование в норме, круглосуточная охрана, минимальная рабочая смена для поддержания оборудования, запасы сырья на складах, налг на землю и пр исправно платится в казну московии
кстати,начальник охраны липецкой фабрики ездит с колорадкой в своем авто
Конфеты, которыми тебя кормят - просрочены и опасны для здоровья
Надеюсь, ее не коснется?
Уменьшение его хотя-бы в два раза по разному отразится на экономиках двух стран. Одна страна этого вообще не заметит,