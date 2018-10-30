 Санкции РФ против Украины заденут 50 физлиц и 360 компаний, - российские СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому РБК сообщил источник в правительстве РФ.



Собеседник агентства рассказал, что под персональные санкции подпадут в том числе некоторые украинские лидеры, которые "придерживаются радикальных взглядов в том числе на отношения между двумя странами и народами".



Ранее Медведев указывал, что под новые санкции подпадут сотни человек, которые "причиняли вред" интересам России, в том числе представители бизнеса и другие "известные персоны". Им запретят вывод принадлежащих им средств. Помимо этого, будут заблокированы их активы, которые находятся на территории России.





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