EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  293  2
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7339) ранение (1947) Донбасс (17268) Объединенные силы (142)

 С начала суток ранены два украинских воина, оккупанты девять раз нарушали режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

В течение суток российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. При этом четыре раза применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакино оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм. В двух случаях, неподалеку Авдеевки и Опытного, фиксировался прицельный огонь из вооружения вражеских БМП. Кроме того, наши позиции неподалеку Марьинки, Павлополя и Лебединского попали под огневое воздействие из стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - Наев об укомплектованности воинских частей

Отмечается, что были предприняты активные меры для прекращения огневой активности врага.

"В ходе боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - информируют в штабе.

С начала суток ранены два украинских воина, оккупанты девять раз нарушали режим прекращения огня, - пресс-центр ОС 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море. ФОТОрепортаж

Напомним, в течение прошедших суток, 29 октября, один украинский воин получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе. При этом уничтожен один террорист. Всего за сутки - 20 обстрелов.

Источник: https://censor.net.ua/n3094206
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
спасибо, что живые!
пораненим соколам - найскорішого одужання
тихої ночки вам, синочки
тримайтеся.
 показать весь комментарий
 
 
Так ге солодко нашім воїнам, рогата расіянська худоба біснується.... Маю надію що хлопці їм багатем роги поломають та на пазли розберуть!!! Слава Україні !!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ранены два украинских воина, оккупанты девять раз нарушали режим прекращения огня, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
 вверх