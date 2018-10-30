 С начала суток ранены два украинских воина, оккупанты девять раз нарушали режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

"Опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакино оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм. В двух случаях, неподалеку Авдеевки и Опытного, фиксировался прицельный огонь из вооружения вражеских БМП. Кроме того, наши позиции неподалеку Марьинки, Павлополя и Лебединского попали под огневое воздействие из стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - Наев об укомплектованности воинских частей

Отмечается, что были предприняты активные меры для прекращения огневой активности врага.

"В ходе боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - информируют в штабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море. ФОТОрепортаж

Напомним, в течение прошедших суток, 29 октября, один украинский воин получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе. При этом уничтожен один террорист. Всего за сутки - 20 обстрелов.