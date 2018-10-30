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 Политика Украины
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 Украине есть смысл разместить военные базы США на своей территории, - Винник

Украине есть смысл разместить на своей территории военные базы США, чтобы обезопаситься от агрессии Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, отвечая на вопрос о целесообразности появления таких баз в нашей стране.

"Очевидно да, потому что все страны НАТО, которые сегодня находятся в непосредственной близости к Российской Федерации или граничащие со странами, которые находятся под непосредственным ее влиянием, строят такие базы.

Речь идет, например, о Польше, которая выделяет 1 млрд евро из военного бюджета для того, чтобы построить полноценную базу НАТО на своей территории, где разместятся 2,5 тысячи военнослужащих и административный персонал.

Это будет постоянный пункт дислокации американской армии. То же делают в меньшем масштабе балтийские страны. РФ сама побудила эти страны развивать свою национальную безопасность и оборону с применением подобных мер ", - отметил депутат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094204
 
   
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Я теж за, а ті що писали проти УПЦ КП і є проти🤔
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Поэтому и надо размещать, чтобы ограничиться Крымом и Донбассом.
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маю два гетара землі відам під базу ! допоможу з буд матеріалами
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З такими заявами газ у Запорєбрику не закінчиться ще довго...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине есть смысл разместить военные базы США на своей территории, - Винник
 
 
 
 
 
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