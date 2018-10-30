 Вопрос преследования оккупантами активистов "Крымской солидарности" будет поднят на Совбезе ООН, - Климкин

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге в Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Напоминаю крымским приспешникам российских оккупантов, что, посягая на Меджлис, вы не просто топчете мораль и действуете против совести, чем уже никого не удивляете. Вы нарушаете решение Международного суда ООН. То есть, совершаете преступление, за которое обязательно придется ответить.

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Преследование "Крымской солидарности" на украинском полуострове явно напоминает методы сталинских времен. На всех международных площадках мы будем говорить о каждом случае репрессий против активистов, которые сопротивляются оккупантам", - написал Климкин.

Министр также сообщил, что постоянное представительство Украины при ООН сегодня поднимет вопрос репрессий против активистов "Крымской солидарности" на открытом заседании Совбеза ООН.

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