EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  52  3
Материалы по теме:
Все про:Крым (20750) репрессии (1954) Совбез ООН (650) Климкин (1912)

 Вопрос преследования оккупантами активистов "Крымской солидарности" будет поднят на Совбезе ООН, - Климкин

Случаи преследование оккупантами в Крыму объединения "Крымская солидарность" будут рассматриваться на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге в Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Напоминаю крымским приспешникам российских оккупантов, что, посягая на Меджлис, вы не просто топчете мораль и действуете против совести, чем уже никого не удивляете. Вы нарушаете решение Международного суда ООН. То есть, совершаете преступление, за которое обязательно придется ответить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это очередная попытка запугивания и продолжение целенаправленной дискриминационной политики в отношении крымских татар, - МИД Украины об усилении репрессий в оккупированном Крыму

Преследование "Крымской солидарности" на украинском полуострове явно напоминает методы сталинских времен. На всех международных площадках мы будем говорить о каждом случае репрессий против активистов, которые сопротивляются оккупантам", - написал Климкин.

Министр также сообщил, что постоянное представительство Украины при ООН сегодня поднимет вопрос репрессий против активистов "Крымской солидарности" на открытом заседании Совбеза ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Преследование оккупантами крымскотатарских правозащитников связано с их выступлениями в ОБСЕ, – адвокат Гемеджи

Вопрос преследования оккупантами активистов Крымской солидарности будет поднят на Совбезе ООН, - Климкин 01

Вопрос преследования оккупантами активистов Крымской солидарности будет поднят на Совбезе ООН, - Климкин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3094200
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Напоминаю идиоту, что как то уж заседаний 20 было и ни что ?
 показать весь комментарий
 
Стояли бы тогда татары до утра,голыми бы руками смогли удушить тех десантниколв в ночь захвата.Так кто-то же договорился сдать крым.
 показать весь комментарий
 
Відомо хто це був. Прочитайте стенограму РНБО за той період.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос преследования оккупантами активистов "Крымской солидарности" будет поднят на Совбезе ООН, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх