 Суд продлил на 60 суток арест фигурантам дела о хищении 127 млн грн. из нацпроекта "Воздушный экспресс", - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Во время судебного разбирательства по ходатайству прокурора судом на 60 дней продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении участника схемы завладения средствами государственного предприятия (обвиняемый содержится под стражей со 2 сентября 2016 года).

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Напомним, что прокурорами САП обвинительный акт направлен в суд еще 11 апреля 2017.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство, исследуются доказательства стороны обвинения.

Бывшему руководителю государственного предприятия с участием адвоката и научного сотрудника НЮАУ, руководителя ряда субъектов хозяйствования инкриминируется растрата и завладение денежными средствами государственного предприятия в сумме более 127 млн. грн.

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Указанные денежные средства полученные государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая и должны быть использованы для осуществления строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом "Борисполь" и городом Киевом.

По выдвинутым обвинениям подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Следующее судебное заседание состоится 27 ноября 2018 года.

САП подчеркивает необходимость скорейшего начала работы Высшего Антикоррупционного суда, ведь назначение судебных слушаний с интервалом в месяц только затягивает длительные судебные разбирательства по этому и другим делам".

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