EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  483  6
Все про:Каськив (269) хищение (370) национальный проект (13) САП (907)

 Суд продлил на 60 суток арест фигурантам дела о хищении 127 млн грн. из нацпроекта "Воздушный экспресс", - САП

29 октября 2018 в Киево-Святошинском районном суде Киевской области с участием прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры состоялось судебное заседание в уголовном производстве по фактам завладения и растраты средств ГП "Нацпроект" Воздушный экспресс ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Во время судебного разбирательства по ходатайству прокурора судом на 60 дней продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении участника схемы завладения средствами государственного предприятия (обвиняемый содержится под стражей со 2 сентября 2016 года).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восьми гражданам вручили подозрения в деле "Госинвестпроекта", - САП

Напомним, что прокурорами САП обвинительный акт направлен в суд еще 11 апреля 2017.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство, исследуются доказательства стороны обвинения.

Бывшему руководителю государственного предприятия с участием адвоката и научного сотрудника НЮАУ, руководителя ряда субъектов хозяйствования инкриминируется растрата и завладение денежными средствами государственного предприятия в сумме более 127 млн. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ направила в суд дело экс-главы Госинвестпроекта Каськива, - Лысенко

Указанные денежные средства полученные государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая и должны быть использованы для осуществления строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом "Борисполь" и городом Киевом.

По выдвинутым обвинениям подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Следующее судебное заседание состоится 27 ноября 2018 года.

САП подчеркивает необходимость скорейшего начала работы Высшего Антикоррупционного суда, ведь назначение судебных слушаний с интервалом в месяц только затягивает длительные судебные разбирательства по этому и другим делам".

Также читайте: Колесников обвинил Каськива в профнепригодности: "Он даже собачьей будки в своей жизни не построил"

Источник: https://censor.net.ua/n3094194
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кононенко березенко и довгий????????????
 показать весь комментарий
 
а на счет некоего Ковалевского (прохиндей из нацагенства Евро-2012) вы ни найдете ни одной строчки, ни одного обвинения. Как и против негодяев, разворовших сотни милионов на "строительстве" НСК Олимпийский. Все откупились, дела развалены. Потешная продажная "власть" призывает всех платить налоги, а показательно наказать тех, кто его разворовал, не спешит.
 показать весь комментарий
 
если ты не платил налоги, то как их разворовали?
 показать весь комментарий
 
нет такого место, где не засунули воровское рыло!!!
 показать весь комментарий
 
 
А когда арестуют фигуранта проекта "Стена".

 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд продлил на 60 суток арест фигурантам дела о хищении 127 млн грн. из нацпроекта "Воздушный экспресс", - САП
 
 
 
 
 
 вверх