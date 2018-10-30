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 Два случая дифтерии зарегистрированы в Запорожской области

В Запорожской области диагностировали дифтерию у 2 женщин, одна из пациенток находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава,информирует Цензор.НЕТ.

"В октябре текущего года в Запорожской области осложнилась ситуация по дифтерии - зарегистрировано два случая (жительница Мелитопольская района 56 лет и жительница Запорожья 46 лет). В первом случае больная привита, но не получила очередной прививки в апреле текущего года, во втором случае больная непривита, в настоящее время находится в инфекционной больнице в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован 4 случай заболевания дифтерией, - Минздрав

За девять месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией, в 2017 не было ни одного.

Источник: https://censor.net.ua/n3094192
 
 
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Страшна хвороба з високою летальністю від якої можна захиститися щепленням.
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А які симтоми? Я кожні 10 років роблю щеплення від дифтерії, а що за хвороба досі не знаю.
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Вражає токсинами серцево-судинну систему ,ротоглотку та дихальні шляхи.Передається повітряно-крапельним механізмом.
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Що там скаже прогресивна реформаторша супрун? Вакцина є? Чи дізнаватись по єдиному номеру 112? Комаровський був правий.
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Є вакцини,безкоштовно.Я зробив індійською АДП-м,була невелика температура 37.2 через день норма.Приходьте на огляд до свого лікаря який направить до маніпуляційного кабінету.
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Дозвольте поцікавитись. В якому місті ви мешкаєте, скільки вам років, наскільки акуратно ви дотримуєтесь рекомендованих графіків щеплень. Про дифтерію тільки Комаровський попереджав. Розгону цієї теми ще не було.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеДва случая дифтерии зарегистрированы в Запорожской области
 
 
 
 
 
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