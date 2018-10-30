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 Общество
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Все про:алкоголь (1394) контрафакт (178) смерть (5449)

 Половина отравлений поддельным алкоголем в Украине приводит к летальному исходу

Половина зафиксированных случаев отравления фальсифицированным алкоголем за три последних года закончилась смертью.

Такие статистические данные приводит Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио свобода".

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Как ранее отметили в проекте открытых данных Opendatabot, Госпродпотребслужба зафиксировала 150 случаев отравления фальсифицированным алкоголем в 2016 году, и 73 из них имели летальные последствия. В 2017 году в результате шести случаев отравлений погибли трое людей.

На запрос "Радио Свобода" в Госпродпотребслужбе подтвердили эти цифры и уточнили, что с начала 2018 года зафиксировали десять случаев отравления фальсифицированными алкогольными напитками, и девять из них закончились смертельно.

В целом за последние три года зарегистрировали 166 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, и 85 из них были смертельными.

Источник: https://censor.net.ua/n3094189
 
 
 Топ комментарии
 
а вы сделайте водку еще дороже , будет 10 из 10, той контингент что привык жить ни дня без поллитра перевоспитать невозможно, будут пить все что горит ..... потому что в борьбе с зеленым змеем - побеждает змей!!!!
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Нужно еще поднять цену на алкоголь, шоб довести летальность до 100%.
Чем не рэформа？
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Этот контингент зовут в народе - ЗРАДОФИЛЫ
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а вы сделайте водку еще дороже , будет 10 из 10, той контингент что привык жить ни дня без поллитра перевоспитать невозможно, будут пить все что горит ..... потому что в борьбе с зеленым змеем - побеждает змей!!!!
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Этот контингент зовут в народе - ЗРАДОФИЛЫ
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да врешь ты все , алкашами их звали ,зовут и будут звать Половина отравлений поддельным алкоголем в Украине приводит к летальному исходу - Цензор.НЕТ 7041
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Алкаш, зрадофил, зрадочерт - кому как удобнее произносить
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не пейте (в рот никто не заливает)! а пьёте, несите ответственность за возможные последствия. Медицинские мероприятия по детоксикации алкогольного опьянения должны быть, платными. Больницы должны после выставлять счета, кто не оплатит (из сбережений или банковского кредита), требовать через суд распродажи имущества должника (в том числе квартиры)
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Это ты после телемедицины такой стал, готовишься к лечению, или с рождения паталогии такие？
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это к тому, что НИКТО не виноват в твоей жизни (чему-то плохому) больше, чем ты САМ! почему другие должны платить за твою безответственность и беспечность. Сам виноват, сам неси всё бремя ответственности и не перекладывай собственные проблемы на других!
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Я виноват в заоблачных ценах на алкоголь？ Я виноват в нищите в стране？
Не неси хрень！В странах с нормальным достатком бухают не меньше наших, но только они могут себе позволить качественное пойло, т.к. доходы нормальные
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Ты виноват, что пьёшь всякую дрянь и травишь себя, а спасать должны других (лучше бы сдох, лекарства и деньги пошли бы на более оправданные и благие цели)! Если тебя устраивало всё раньше и ты ничего не менял (в собственной стране), то конечно виноват, если не устраивало и не менял - тем более виноват, если не мог и не можешь ничего сделать, то значит НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ РАБ (как и остальное БОЛЬШИНСТВО) и однозначно виновен в собственной БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ И НИКЧЕМНОСТИ, нытье и бездействии!
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да не мели чушь , какие сбережения у алкаша, какое имущество? он давно все пропил включая квартиру, и живет в подвале, какой суд ? его мент не хочет в отделение брать а в суд тем более ...
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ну. значит привлекать к принудительным работам (в тюрьме) до тех пор пока не будет уплачен долг за минусом расходов на его содержание в кутузке!
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Нужно еще поднять цену на алкоголь, шоб довести летальность до 100%.
Чем не рэформа？
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лучше тебе залить того алкоголя чтоб не нес всякую чушь
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Лучше бы все 100% (не побегут за второй бутилкой)!
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какая тебе разница?? давай, на турничек, был один знакомый, пятьсот фоток себя любимого в трубке, по городу зимой в трусах, ну полный арахис головного мозга, не ты??
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бросаться из крайности в крайность - удел фанатиков или идиотов, никто не требует от тебя фантастических усилий, просто нужно хоть немного думать и не делать очевидных глупостей (пить "палёнку")!
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Цифры смертельных отравлений алкоголем занижены в десятки раз!
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По другому получается что бюджету на акцизах приходит полный кабздец Половина отравлений поддельным алкоголем в Украине приводит к летальному исходу - Цензор.НЕТ 3893
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПоловина отравлений поддельным алкоголем в Украине приводит к летальному исходу
 
 
 
 
 
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