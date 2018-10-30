 Половина отравлений поддельным алкоголем в Украине приводит к летальному исходу

Такие статистические данные приводит Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио свобода".

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Как ранее отметили в проекте открытых данных Opendatabot, Госпродпотребслужба зафиксировала 150 случаев отравления фальсифицированным алкоголем в 2016 году, и 73 из них имели летальные последствия. В 2017 году в результате шести случаев отравлений погибли трое людей.

На запрос "Радио Свобода" в Госпродпотребслужбе подтвердили эти цифры и уточнили, что с начала 2018 года зафиксировали десять случаев отравления фальсифицированными алкогольными напитками, и девять из них закончились смертельно.

В целом за последние три года зарегистрировали 166 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, и 85 из них были смертельными.