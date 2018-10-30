 Эрдоган заявил о начале новой военной операции в Сирии

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая на заседании Партии справедливости и развития, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Hurriyet.

"Мы вскоре осуществим комплексную операцию на восток от Евфрата, в самый эпицентр террористических организаций. Мы можем прийти неожиданно однажды ночью", - сказал Эрдоган.

Он также заверил, что сирийская территория будет шаг за шагом освобождена от террористов, Турция не позволит восстановления ИГИЛ.

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