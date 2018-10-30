 Эрдоган заявил о начале новой военной операции в Сирии

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая на заседании Партии справедливости и развития, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Hurriyet.
"Мы вскоре осуществим комплексную операцию на восток от Евфрата, в самый эпицентр террористических организаций. Мы можем прийти неожиданно однажды ночью", - сказал Эрдоган.
Он также заверил, что сирийская территория будет шаг за шагом освобождена от террористов, Турция не позволит восстановления ИГИЛ.
У нищих слуг нету: высунь свою немытую морду из юрты и посмотри какая у тебя в Монголии погода, придурок...
да и то - топит там доки...)))
Лапоть ты неграматный, не удивительно что тебя охранника уволили из Максимы
«Винница йудейский город»: митинг против повышения цен на газ превратился в антисемитскую акциюВ Виннице митинг против повышения цен на газ вылился в антисемитскую акцию. Видео с выступлениями на митинге, который проишел 29 октября, разместил на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.На записи участник митинга Юрий Кысиль заявил, что «нет уже Украины - есть один Хазарский каганат устроенный этими иудами».«Хотим спасти Украину-казацкую республику - надо сопротивляться этой иудо-банде. А подтверждение тому, что они захватили Винницу, как свою столицу этого Хазарского каганата, вот вам - вместо нашего святого Тараса - скрученная фига, а фига - это инжир, смоковница иудейская», - заявил выступающий.Ведущий митинга Сиранчук также добавил: «Назовите, пожалуйста, город, где на центральной площади стоит иудейский храм, то есть синагога? Так вот, в Виннице стоит! Что тут в православной стране стоит православный храм на центральной площади? Нет, где вы его найдете, только там в конце». Он заявил что активисты выступают против не-украинцев во власти. «Я себя считаю борцом с хамами, которые засели в украинской власти: Гройсманами, Вальцманами и иже с ними!» - заявил Сиранчук.https://antikor.com.ua/articles/266880-vinnitsa_judejskij_gorod_miting_protiv_povyshenija_tsen_na_gaz_prevratilsja_v_antisemitskuju_aktsiju
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Тоже происходит и сейчас, в роли атаманов - различные тыловые "патриоты"
Истинные патриоты - воюют с Россией в рядах ВСУ...они сейчас находятся в окопах.
зато теперішні "товаГГГищи-атамани" об"єдналися для остаточного грабунку і продажі української землі ...
Истинные патриоты - воюют с Россией в рядах ВСУ...они сейчас находятся в окопах....
..."Гройсмани" і іже сними ?