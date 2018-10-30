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Все про:Сирия (2743) Турция (2016) Эрдоган (407)

 Эрдоган заявил о начале новой военной операции в Сирии

Вооруженные силы Турции в скором времени начнут новую масштабную военную операцию в Сирии, на восток от Евфрата.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая на заседании Партии справедливости и развития, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Hurriyet.

"Мы вскоре осуществим комплексную операцию на восток от Евфрата, в самый эпицентр террористических организаций. Мы можем прийти неожиданно однажды ночью", - сказал Эрдоган.

Он также заверил, что сирийская территория будет шаг за шагом освобождена от террористов, Турция не позволит восстановления ИГИЛ.

Также читайте: Есть доказательства, что Россия отправляет крымчан воевать в Сирию, - Крымская правозащитная группа

Источник: https://censor.net.ua/n3094186
 
 
 Топ комментарии
 
Оба-на! Кремлевский Игил напрягся. Ихтамнеты, гробами запасайтесь.
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да ну, неужели рюске опять не соблюдали договор, ну не когда такого не было и вот опять.
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К востоку от Евфрата. Впору напрягаться американцам.
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Если омериканцы напрягуцца, твоя разеюжка утонет в гавне, коцсаб... Эрдоган заявил о начале новой военной операции в Сирии - Цензор.НЕТ 5282
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А тебе её жалка, кацап? Ердоган заявив про початок нової військової операції в Сирії - Цензор.НЕТ 6177
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От кочевника и слышу, как там погода у вас в Улан-Удэ?
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Тю, коцсаб, ты внатуре тупорылый !!! Ердоган заявив про початок нової військової операції в Сирії - Цензор.НЕТ 6908
У нищих слуг нету: высунь свою немытую морду из юрты и посмотри какая у тебя в Монголии погода, придурок...
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Да знаю, что ты нищий, но извини, кацапью не подаю. Так что вылазь из юрты и за работу. Олени не доены, песцы не стрижены!
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Ты как такое сложное слово написал? Это наверное начало какой-то вашей бурятской песни?
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думаю, что для этого Американцам напрягаться не надо - тонуть в говне для них естественное состояние.
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Сейчас Вас заспамят. Здесь нельзя так про американцев.
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Ты не понял, хотя у ITLaB двусмысленно получилось.
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двусмысленно, если не читать пост, на который был ответ
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Давай его просто заспамим на всякий случай, для его же пользы, пока не забанили
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только вот "Кузи" вашего там нету Во-Во - а то помогли бы американцам...)))
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Подучи географию, кацапёнышь
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вашу кацапскую...?))) - вашему "Кузе" лучше в Мухосранске быть...!)))
да и то - топит там доки...)))
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Горемыка, ты наверно воспитывался в Совке, вот в тебя и вдолбили, что бывает советская география и советская физика
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ты ещё свиноцабака трактат по этому поводу напиши...!)))
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Трактат? Осилишь? Вряд ли ты читал что-то длиннее SMS-ки
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россиянин, вот ты как-то здесь рассказывал, что в 1969г. был уже взрослым. Так как там с воспитанием /не в совке/? Ердоган заявив про початок нової військової операції в Сирії - Цензор.НЕТ 9788
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Кто, Во- Во? Не может быть ему под 70, такие древние не ведутся на Фоменко.
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Фоменко у меня многому научился, совсем зелёным пацаном его знал
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Ну, я же не в курсе, говорит ли он когда-нибудь правду) А рассказывал он о какой-то встрече в 1969г., на которой присутствовал. Называл фамилию некоего американца, очевидно известного, судя по пафосу рассказчика /известного - не для меня, правда/)
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Бывает ведь так Лариса, что воспитание у всех одинаковое, а получается где скромный Миша Кравченко, а где глыба мудрости - ВЕЛИКАЯ ИСЛАНДИЯ! Нюансы всякие, гены и т.п.
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Кузя устраивает кацапам кузькину мать, топя все что еще летает и плавает у лаптеногих. Напоминая им про свою судьбу, что красть не хорошо! Ердоган заявив про початок нової військової операції в Сирії - Цензор.НЕТ 6460
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Во Во, че не хвастаешь "успехами" в ЦАР, мордву уже всю выгнали?
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Выгнали и выгнали, мордву отовсюду надо гнать, а то докатились в Мордовской АССР меньше миллиона народу уже. А кто футбол будет смотреть на 40-тысячном стадионе?
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Ого, меньше чем у меня в самой маленькой области Украины, ну то что там лажа с населением проговорился их ЦИК, всего 63 млн избирателей, из них 12 млн официальных инвалидов, куда дели задекларированное население?
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Оба-на! Кремлевский Игил напрягся. Ихтамнеты, гробами запасайтесь.
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да ладно тебе, офицерам целофановый мешок, остальных на корм стервятникам и мухам.
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на восток от Евфрата -курды,пердогаша -турецкий путен,когда во внутренней политике все просрал нужны внешние "перемоги".
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да ну, неужели рюске опять не соблюдали договор, ну не когда такого не было и вот опять.
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Договор с РФ по Идлибу, он находится на западе от Ефрата, Эрдоган объявил военную операцию на востоке от Ефрата, где находятся курды и войска США.
Лапоть ты неграматный, не удивительно что тебя охранника уволили из Максимы
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Два дня назад в тойже Турции встрчались Вова кацап, пьянь немецкая , лягушатник и что там заявляли про решение конфликта дипломатическим путем. Но парень турецкий решил, что морду набить намного быстрее и эфективнее, наверно смотря на Украину.
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......«Винница йудейский город»: митинг против повышения цен на газ превратился в антисемитскую акциюЭрдоган заявил о начале новой военной операции в Сирии - Цензор.НЕТ 5220
«Винница йудейский город»: митинг против повышения цен на газ превратился в антисемитскую акциюВ Виннице митинг против повышения цен на газ вылился в антисемитскую акцию. Видео с выступлениями на митинге, который проишел 29 октября, разместил на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.На записи участник митинга Юрий Кысиль заявил, что «нет уже Украины - есть один Хазарский каганат устроенный этими иудами».«Хотим спасти Украину-казацкую республику - надо сопротивляться этой иудо-банде. А подтверждение тому, что они захватили Винницу, как свою столицу этого Хазарского каганата, вот вам - вместо нашего святого Тараса - скрученная фига, а фига - это инжир, смоковница иудейская», - заявил выступающий.Ведущий митинга Сиранчук также добавил: «Назовите, пожалуйста, город, где на центральной площади стоит иудейский храм, то есть синагога? Так вот, в Виннице стоит! Что тут в православной стране стоит православный храм на центральной площади? Нет, где вы его найдете, только там в конце». Он заявил что активисты выступают против не-украинцев во власти. «Я себя считаю борцом с хамами, которые засели в украинской власти: Гройсманами, Вальцманами и иже с ними!» - заявил Сиранчук.https://antikor.com.ua/articles/266880-vinnitsa_judejskij_gorod_miting_protiv_povyshenija_tsen_na_gaz_prevratilsja_v_antisemitskuju_aktsiju
...
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Украину-козацкую, просрали кацапам 100 лет назад, различные атаманы, которые не смогли объединившись, выгнать раз и навсегда захватчика.
Тоже происходит и сейчас, в роли атаманов - различные тыловые "патриоты"
Истинные патриоты - воюют с Россией в рядах ВСУ...они сейчас находятся в окопах.
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...Украину-козацкую, просрали кацапам 100 лет назад, различные атаманы, которые не смогли объединившись, выгнать раз и навсегда захватчика...
зато теперішні "товаГГГищи-атамани" об"єдналися для остаточного грабунку і продажі української землі ...
Истинные патриоты - воюют с Россией в рядах ВСУ...они сейчас находятся в окопах....

..."Гройсмани" і іже сними ?
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Чи й не митинг, пару десятков совкопенсов наскребли по сусекам.
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тобі зі своєї синагоги "видніше" ...але де він сказав неправду ?
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Ненавиджу антисемітів і прочіх ксенофобів. Це огидно.
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Фу!!! Вам же от нормального дома откажут. Это некрасиво, неприлично.
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Подождите, Кузя еще не отремонтирован!
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Кузю заремонтирывали до немогу...чуть гордость не утопили.😁
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Пукин, мыль спину и держись за помидоры!
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Почему на фотке с Эрдоганом Долдон? Молдова тоже будет участвовать в операции?
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Долдон продвигает молдовских строителей, когда кто-нибудь победит и надо будет что-нибудь штукатурить.)
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Так путлер говорил,что игил уничтожено...три раза. Еще дублик?
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комическим силам винторогии, не дергайтесь, быстрей издохните
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Паходу, Эрдоган опять, таки, надругаецца над казламордыми своим кожаным "йатаганом"... Ердоган заявив про початок нової військової операції в Сирії - Цензор.НЕТ 9694
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нехай вырежут остатки вагнеров и прочих кацапеидов.
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На востоке от Ефрата находятся только курды с американскими инструктарами, будет интересно.
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на кацапию еще сильней пойдет поток 200х
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭрдоган заявил о начале новой военной операции в Сирии
 
 
 
 
 
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