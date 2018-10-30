 7 моряков, которые удерживались оккупантами в Крыму, вернулись в Украину, это не был обмен, - Денисова

Об этом на своей страниц в Фейсбук сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова,передает Цензор.НЕТ.

"7 граждан, которые незаконно удерживались в Крыму, вернулись в Украину! Сейчас они уже направляются домой", - написала Денисова.

Речь идет про 3 членов экипажа судна "ЯМК-0041" Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и про 4 членов экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадии Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко.

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Омбудсмен подчернула, что был не обмен.

"Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в ​​Крыму, никто не удерживал", - отметила Денисова.

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