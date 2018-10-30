 7 моряков, которые удерживались оккупантами в Крыму, вернулись в Украину, это не был обмен, - Денисова

Об этом на своей страниц в Фейсбук сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова,передает Цензор.НЕТ.
"7 граждан, которые незаконно удерживались в Крыму, вернулись в Украину! Сейчас они уже направляются домой", - написала Денисова.
Речь идет про 3 членов экипажа судна "ЯМК-0041" Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и про 4 членов экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадии Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко.
Омбудсмен подчернула, что был не обмен.
"Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал", - отметила Денисова.
30.10.2018 16:43:18 Внешний долг съел все нефтяные доходы России
Санкции и новое обострение отношений с Западом существенно осложнили рефинансирование долга российским компаниям и банкам.
За третий квартал выплаты по займам зарубежным кредиторам оказались почти вдвое выше изначальных оценок, следует из обновленного графика платежей, опубликованного ЦБ. По расчетам регулятора, в июле-сентябре корпорации должны были выплатить 27 млрд долларов, а банки - 8 млрд, хотя всего квартал назад ЦБ прогнозировал 14 и 5 млрд долларов соответственно.
По итогам года погашение и обслуживание внешних кредитов будут стоить российской экономике 128 млрд долларов, или рекордную с 2014 года сумму, подсчитали эксперты Центра развития ВШЭ на основе данных центробанка.
https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/vneshniy-dolg-sel-vse-neftyanye-dokhody-rossii-1027671900
совпадение? не думаю
Хотя червячок сомнения всё-таки гложет.
- Третья шалава а буквально копия двух предыдущих!
Как сказал В.Высоцкий "От этих скучных образин дуреешь Зин"!