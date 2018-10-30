EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1898  11
Материалы по теме:
Все про:Денисова (310) Крым (20750) моряки (235) рыбаки (130)

 7 моряков, которые удерживались оккупантами в Крыму, вернулись в Украину, это не был обмен, - Денисова

7 моряков, которые незаконно удерживались оккупантами в Крыму, вернулись в Украину.

Об этом на своей страниц в Фейсбук сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова,передает Цензор.НЕТ.

"7 граждан, которые незаконно удерживались в Крыму, вернулись в Украину! Сейчас они уже направляются домой", - написала Денисова.

Речь идет про 3 членов экипажа судна "ЯМК-0041" Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и про 4 членов экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадии Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты дали возможность задержанному в Крыму украинскому рыбаку Отычко попасть на похороны матери, - Денисова

Омбудсмен подчернула, что был не обмен.

"Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в ​​Крыму, никто не удерживал", - отметила Денисова.

Также читайте: Россия должна вернуть членам экипажа судна "ЯМК-0041" паспорта граждан Украины, - Денисова

7 моряков, которые удерживались оккупантами в Крыму, вернулись в Украину, это не был обмен, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094184
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мы же вас предупреждали

30.10.2018 16:43:18 Внешний долг съел все нефтяные доходы России
Санкции и новое обострение отношений с Западом существенно осложнили рефинансирование долга российским компаниям и банкам.
За третий квартал выплаты по займам зарубежным кредиторам оказались почти вдвое выше изначальных оценок, следует из обновленного графика платежей, опубликованного ЦБ. По расчетам регулятора, в июле-сентябре корпорации должны были выплатить 27 млрд долларов, а банки - 8 млрд, хотя всего квартал назад ЦБ прогнозировал 14 и 5 млрд долларов соответственно.
По итогам года погашение и обслуживание внешних кредитов будут стоить российской экономике 128 млрд долларов, или рекордную с 2014 года сумму, подсчитали эксперты Центра развития ВШЭ на основе данных центробанка.
https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/vneshniy-dolg-sel-vse-neftyanye-dokhody-rossii-1027671900
 показать весь комментарий
 
 
Да на выплату долгов идет профицит нефтяных доходов, на 1 января внешний долг был 520 ярдов а сейчас уже 460.
 показать весь комментарий
 
Даже удивительно, что при таком "сокращении" долгов, число россиян, которым запретили выезд за границу из за долгов, достигло 3 млн человек.
 показать весь комментарий
 
 
Самый настоящий обмен, просто раньше крымчан с Норда не выпускали без украинских паспортов а теперь пропустили в обмен на украинских моряков.
 показать весь комментарий
 
 
Так звёзды сошлись. Бывает. Надо верить людям. Уполномоченный врать не будет.
Хотя червячок сомнения всё-таки гложет.
 показать весь комментарий
 
 
Если не обмен, то как выпустили крымских морячков, по ветеринарным справкам?
 показать весь комментарий
 
крымские моряки на камеру плакались, как над ними "издевались", и что они рюзьге и флаг власовский в очко оно прятало.. а сами суки учувствовали сознательно в провокации против Украины.
 показать весь комментарий
 
Каким местом к международным отношениям прислоняется Денисова?! Что за бред! Её юрисдикция внутригосударственная деятельность. Что проблем с правами человека в Украине уже нет? Полиция и прокуроры с чиновниками в придачу законов совести и морали не нарушают?
- Третья шалава а буквально копия двух предыдущих!
Как сказал В.Высоцкий "От этих скучных образин дуреешь Зин"!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины7 моряков, которые удерживались оккупантами в Крыму, вернулись в Украину, это не был обмен, - Денисова
 
 
 
 
 
 вверх