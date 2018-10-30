 Климкин о смене названия "уполномоченного по Закарпатью": "Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Венгрия изменила название своего уполномоченного. Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать, и наши правительства вместе синхронизировано будут помогать украинской и венгерской громадам. Кстати, Петеру Сийярто (министр иностранных дел Венгрии. - Ред.) сегодня исполняется 40. Хорошо, когда праздничные дни приносят приятные новости для всех", - отметил глава МИД.

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Ранее сообщалось, что Венгрия переименовала скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, которое вызвало жесткое сопротивление Украины.

В начале августа Киев выразил протест в связи с созданием в правительстве Венгрии должности "уполномоченного министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна", которую занял Иштван Грежа. Украина восприняла это решение как вмешательство во внутренние дела, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины". В МИД также заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено. 31 августа Павел Климкин сообщил, что его коллега Петер Сийярто пообещал изменить конфликтное название. Впоследствии Венгрия подтвердила данную договоренность.