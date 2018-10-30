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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (742) Климкин (1912)

 Климкин о смене названия "уполномоченного по Закарпатью": "Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать"

Смена скандального названия должности в венгерском правительстве позволит Украине и Венгрии реально сотрудничать и вместе помогать своим громадам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Венгрия изменила название своего уполномоченного. Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать, и наши правительства вместе синхронизировано будут помогать украинской и венгерской громадам. Кстати, Петеру Сийярто (министр иностранных дел Венгрии. - Ред.) сегодня исполняется 40. Хорошо, когда праздничные дни приносят приятные новости для всех", - отметил глава МИД.

Климкин о смене названия уполномоченного по Закарпатью: Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать 01

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Ранее сообщалось, что Венгрия переименовала скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, которое вызвало жесткое сопротивление Украины.

В начале августа Киев выразил протест в связи с созданием в правительстве Венгрии должности "уполномоченного министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна", которую занял Иштван Грежа. Украина восприняла это решение как вмешательство во внутренние дела, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины". В МИД также заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено. 31 августа Павел Климкин сообщил, что его коллега Петер Сийярто пообещал изменить конфликтное название. Впоследствии Венгрия подтвердила данную договоренность.

Источник: https://censor.net.ua/n3094183
 
 
 Топ комментарии
 
Он, действительно, думает, шо все дело в названии???!!!
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На публичном доме заменили вывеску "ночные феи" на "ночные мотыльки"...
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Клімкін не перестає дивувати. Чи то наївністю, чи то деб... тьху, чимось іншим....
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А нельзя, как-нибудь по другому назвать верховную раду?
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Он, действительно, думает, шо все дело в названии???!!!
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Клоуны шоколадные, как вас не назови, кроме отборного мата ничего не вызываете.
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На публичном доме заменили вывеску "ночные феи" на "ночные мотыльки"...
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Клімкін не перестає дивувати. Чи то наївністю, чи то деб... тьху, чимось іншим....
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Идиот, истеричка. Посраться с демократическим соседом, а потом трындеть о названии их уполномоченного?
С западными соседями надо договариваться, дебилы! Потому что восточных соседей нет. Там враг.
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Войну
называют АТО, освобождение
- деоккупацией, развал
страны - децентрализацией, воровство
- зарабатыванием и т.д. Главное -
правильно назвать и "продемонструвать"...


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"Климкин о смене названия "уполномоченного по Закарпатью": "Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать"
Не зможете і це скоро проявиться - знову.. По двох причинах. Перша - не потрібно нікому і ніколи - "напирати" на мови. Кожна мова - повинна мати у людей - ПОВАГУ!. Друге - Коли рівень життя в Україні стане хочаб на 80% "венгенрским", тоді - мабуть можливо. А пока? Так в Twitter, а не на практиці і реальності. Обіцянка-цяцянка...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин о смене названия "уполномоченного по Закарпатью": "Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать"
 
 
 
 
 
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