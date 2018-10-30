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 Мы никогда не забудем, вся Россия не забудет, - Путин про день оккупации Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ никогда не забудут день псевдореферендума в аннексированном Российской Федерацией украинском полуострове Крым.

Об этом он сказал на мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы РФ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  российское издание "РИА Новости".

Так, на мероприятии так называемый "председатель избирательной комиссии Балаклавского района Севастополя" Елена Вовк, заявила, что день псевдореферендума "о вхождении Крыма в состав России" стал особенным для региона, и крымчане его никогда не забудут.

"По поводу выступления коллеги из Севастополя. Она сказала, что день референдума они не забудут никогда, мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет", - заявил Путин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094181
 
 
 Топ комментарии
 
Там их местные перешмаляют еще до прибытия морпехов.
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Аляску суки в США заберите! Или бздошно?
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Там их местные перешмаляют еще до прибытия морпехов.
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опять на мгновение сбудется единственная мечта руске идиотов.
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На Аляске ношение оружия - без лицензии, для всех Граждан штата, достигших 18 лет. Мало того, на большей части территории штата категорически рекомендуется всегда иметь при себе серьезный ствол. Много там опасных зверушек - от волков до ведмедей. А самый опасный зверь - лось,а их там чуть больше, чем дофига.
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да кстати как незаметно приближается "ЮБИЛЕЙ" "пропало СССР" 8 декабря 1989 года прошло всего то 29 лет всего то.. а уже все забылось и барханами песка и пела занесло память о том времени..
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так они рождены с оружие, да и в своёи среде, где умеет незаметно подоити до медведья и одним выстрелом завалить - то рюске медведью шансов ноль.

вообше то лось в разы опасней - я сам драпал от них, конечно стрелял бы, но то агресивное создание остоновилось в 5 метров от меня, дурные те молодые самцы под конец гона, глупы и агресивны.
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Наши лоси на людей не нападают. Еды в лесу хватает.
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пару лет назад , якобы лечебные котлетки скидывали с ерапланов над лесами.
Только вот подохли и кабаны и косули и лосей мало осталось . У нас в деревнях волки во дворах собак на цепи которые , жрут . Охотников нет . МЧС и прочим ментам пох.. В могилевской обл, вроде собрали бригаду охотников . Я приезжал в деревню на пару дней,в 6 утра волк у соседей со двора собаку утянул , сожрал за фермой .
Но я не об этом , а о "лекарствах" которые над лесами раскидывали . Может у вас и сытно животным и животных дохерища , а у нас волки и людей не боятся ..
Вот волки голодные и озверели совсем.
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Ты просто скверно осведомлен. мозг лося - размером с грецкий орех, и ведет себя лось соответственно. А в период гона вообще атакует все, шо движется. Так шо не надо сказок за ваших скрэпных лосей.
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не. они только ножичком в спину, когда наш през тикав с награбленным у народа Украины.
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Теперь надо осторожно с этим презом а то обратно отхапают глухой ночью.
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аха, вот некоторое время назад, элитные части рюске дибилов сошлись в столкновение с американцами - многих и не нашли потом, жирик бормотал о 300 семей, которые потеряли сиску-кормильца.
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так не только крысы кукарендум 14 го не забудут, но и народ Украины, и воздастся каждуму зарусняченному скакуну за грехи ея. На крысме :1. Репрессии. В селе Жемчужина Кировского района Крыма провели очередной обыск в доме крымских татар. Оккупанты в 4 утра ворвались в дом к Диляверу Гафарову, которого после 7-часового шмона увезли в симферопольский изолятор. Тётя задержанного - Эльмира сообщила, что "Диляверу ничего не предъявляли, однако его могут подозревать в участии в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана". Гражданский защитник крымского татарина Мамбет Асан-уста сообщил: "Никаких бумаг не оставили, изъяли телефоны, ноутбуки и сказали, что нашли флаг (прим - крымскотатарский) с тамгой" https://ru.krymr.com/a/news-obysk-v-krymu-fsb-uvezla-v-simferopol-mestnogo-zhytelya/29572815.html

2. Командирами патрульных катеров типа Island, которые Украина получила от США 27 сентября 2018 года, назначены офицеры ВМС Украины Дамир Аулин и Богдан Небылица, которые в 2014 году были в числе курсантов, отказавшихся присягать российскому агрессору и певших гимн Украины на плацу севастопольской академии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10572458627352944643. Черноморский флот россии в оккупированном Севастополе провел очередные военно-террористические учения в Черном море. В ходе учений самолеты оккупантов отработали уничтожение отряда кораблей "условного противника" http://atr.ua/news/179556-okkupanty-proveli-ocerednye-ucenia-v-cernom-more4. Внешнеторговый оборот оккупированного Крыма в январе-июне 2018 года снизился еще на 11% (до $43,6 млн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В свободном от рашизма 2013 году годовой экспорт Крыма составлял $904 млн, импорт - $1,144 млрд. Прям напрашивается цитата Константинова, который в октябре 2016 года заявил: "Мы развалим бандеровскую Украину своими успехами. Мы уже это делаем. И люди уже это видят" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10572159667304366085. Мечталось кормить всю раисю. На деле довелось грести маацковское говно: "Зачем так себя не уважать, и вести беседы с !!! с московскими (просто синоним слова воры) троллем? Им все хорошо - приехали, насрали, уехали", "Вас московские кормят как бы. Имейте уважение. Да и сами вы, судя по дате, только понаехали" https://twitter.com/Kosstik8/status/10569972303374950416. Попробуйте найти в Симферополе хоть что-то не поддельное и не вредное из еды. Всё - сплошной корм для тупого скота. Беру только домашнее или крымское. И то, уже половина крымских производителей перешли на фальсификат, чтобы соответствовать "высоким" стандартам россии.7. В Крыму в 2019 году оккупанты выставят на липовые торги ряд заводов, а также другие объекты недвижимости в Евпатории, Судаке, Ялте и Симферопольском районе. Новых владельцев выберут в Кремле. Местных работяг потом уволят и наберут понаехавших http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-krymu-vystavyat-na-prodazhu-ryad-zavodov.html8. Жители Керчи после теракта снова безуспешно отбиваются от безграмотной саранчи, но даже на крымских пабликах саранчи уже больше, чем местных. Мне иногда кажется, что на улицах крымских городов картина уже аналогичная - одно аканье кругом и бородачи с Кавказа: "Хотим с семьей переехать к вам в Керчь, с Кемеровской области! Хочу спросить цены на жильё, интересуют свои дома не далеко от города!? Так же интересует вопрос работы реально устроиться на хорошее место медсестрой?". Ответы: "Дорого все, не едьте", "Медсестер много, специалистов мало. Квартиры дорогие, дома ещё дороже. Цены - атас, а на бензиновом шланге разве что только повеситься хочется", "Я тоже из Сибири. Переехала сюда прошлой зимой. Скажу так: жильё действительно очень дорогое, раз в 5 дороже, чем в Сибири. Но продукты раза в два дешевле. Здесь очень интересно и красиво, но всё-таки разница между материком и Крымом очень большая. России здесь мало чувствуется", "Лучше в Краснодар", "Главное, не в Симферополь, а лучше оставайтесь у себя", "У нас в Уфе тоже снег. В ноябре в Керчь любимый поедем с ребёнком из-за климата. Тоже квартиру ищу. Я сравнивала цены у нас и в Керчи, цены практически такие же и на продукты, и на жилье. Я вот тоже ради ребенка к морю поближе хочу, невозможно уже рядом с трубами от заводов жить", "Да задрали уже к нам ехать. Сил нет. Понаедут, и давай права качать", "А у нас на Алтае цены московские, а зарплаты мизерные. Так что, мои любимые крымчане, хорошо там, где нас нет (прим - это в точку, без вас было хорошо)", "Мы тут уже пятый год живём! Приехали из Кемерово! Жить тут лучше, чем в Кемерово, это 100%!!!", "Мы тоже переехали с Кемеровской области, с Новокузнецка. Так что я вам точно скажу, что тут гораздо лучше!!!", "(Понаехавшая из Питера) Здоровье детей всегда в приоритете! Тоже из-за этого переехали" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10569454711456276509. Понаехавшие москвичи и удмурты провели перекличку на феодосийском паблике. Знакомятся. Объединяются против нас https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057233872730157057 10. Понаехавшая русня на ялтинском паблике спрашивает: "что горит?". Ну да, саранча из мухосрансков не в курсе, что весной море нагревается, а осенью остывает. И в результате этих процессов прибрежные города Крыма накрывает густой туман https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105692085189808947211. Жители Яны-Капу (Красноперекопска) поговорили о пользе санкций: "Возможно ли проводить нам покупки с ебэй? Если да, то как это всё организовать, чтобы не забраковали, и как правильно адрес указать?". Ответы: "Невозможно", "Нельзя" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105723611763904102512. Программа "умереть в россии" в действии: "Я по этому номеру неделю не могу дозвониться. Две недели назад сказали, что записи к Никольской нет. Объясняю: я после операции в Ростове, шов кровит и обходной на инвалидность уже на руках. Ответ: она уходит в отпуск. Спрашиваю: а к кому тогда? Ни к кому. Ждите, когда выйдет из отпуска и пытайтесь записаться. В понедельник буду опять пытаться", - написал севастопольский ватник в теме "Дозвониться в онкодиспансер реально?" https://twitter.com/Kosstik8/status/105699848625478041613. Севастополь. Если вы желаете вспомнить СССР, достаточно просто попробовать решить какой-либо вопрос в "Севэнерго". Чтобы попасть в этот ад, нужно занимать очередь в 5 утра. Одно радует - большая вероятность туда вообще не попасть.P.S. Закончу выпуск сообщением нашего человека из Керчи: "На работе один на один ватники признаются, что дико разочарованы. Главные причины у всех одни - пенсионная реформа, налоги, цены, зарплаты. Дико ругают и Диму, и Вову, и Думу, и всех вокруг. Но в толпе снова становятся стадом. Или боятся, или просто это неизлечимо. С местной ватой есть ещё о чем говорить, они могут сравнивать между было/стало, и тихо злятся. А у понаехавшей ваты с головой совсем беда. Я с ними даже не разговариваю. Нервы дороже".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Молебен по случаю 100-летия комсомола
Ми ніколи не забудемо, вся Росія не забуде, - Путін про день окупації Криму - Цензор.НЕТ 382
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И Мы НИКОГДА не забудем вам Кацапы этого дня.... Мы никогда не забудем, вся Россия не забудет, - Путин про день оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8390
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онечно не забудут, пока будет жить не забудут - камней то в небесах много, главное чтоб не скулили, а стоико переносили все тяготы и лишение - Крым своё дело знает.
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Конечно не забудете, ибо вылезет он вам боком.
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Ну Афган и СССР как то не забыл. И до сих пор помнят. Вот только вопрос а где эта великая страна ?
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Ми теж не забудемо. Крим вам ще не одне століття відригуватись кров'ю буде. Хоча повернемо ми його набагато раніше.
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Мы, в свою очередь, сделаем все, шоб оно Роисе и роисянам аукалось до тех пор пока Роися не развалится на удельные княжества под протекторатом НАТО.
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- Владимир Владимирович, что случилось с плавдоком ПД-50?
- ....

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Будете рады забыть, русски курвы. Да вот ваши разорванные филейные части вам долго будут напоминать.
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Этот день, еще долго будет висеть над рф домокловвым мечем, если будет над чем висеть. Прямо похождение Каина, часть вторая!
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Скоро россия развалится ,тогда и поговорим .
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О Хуйло, ты просто не понимаешь, на сколько память у людей хорошая. Ми ніколи не забудемо, вся Росія не забуде, - Путін про день окупації Криму - Цензор.НЕТ 7203
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Особенно злая память. А доброго о кацапах чет теперь ничего и не вспоминается....
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А мы вам вспомним, наступит время...и не только Крым.
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Вся Россия не забудет тот день, с которого фактически началась тысячелетняя оккупация России Китаем
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Во какие преданные жители, может, пора им украинскую воду дать, как у нас некоторые горланят...
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А кто ж вам, гнидам, даст забыть? Икать будете до рыгачки, пока не унесёте свои рога и копыта с украинской земли...
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Та да, в истории так и напишут эту дату, как начало (предпосылки) развала Рашки!
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Кремлёвский Фюрер так и не понял что потеряла Московия до своего полного краха. Вот же бараны Ми ніколи не забудемо, вся Росія не забуде, - Путін про день окупації Криму - Цензор.НЕТ 4912
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Я уже запутался, сколько раз ватостополь героически сдавали, два или три? Помню только что ни разу не смогли защитить.
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Последний раз они предали защитников Севастополя и бросили их умирать. А кто не умер и попал в немецкий плен, Сталин сказал, что это предатели. После чего украинский город Севастополь назвали городом русской славы, хотя во всем мире это считается позором.
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Ви знаєте, я уперше вірю Путіну ! Вони справді НІКОЛИ цей день не забудуть, ми постараємся....
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таки не забудут, если кому-то останется не забывать
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Оккупация украинского Крыма это не просто захват территории Украины, это конец братских отношений между Украиной и Россией, это окончательно повернуло Украину в Евросоюз, в НАТО. Это начало раскола России на независимые государства. Это конец России как государства. Процесс запущен и его уже невозможно остановить
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Согласен - в этот день украинцы для себя антиордынский проект "Россия" закрыли. Козломордым самим его теперь не вытянуть.
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та і ми.... не забудемо !! Готуйтесь, кляті москалі.
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"По поводу выступления коллеги из Севастополя. Она сказала, что день референдума они не забудут никогда, мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет", - заявил Путин. Ми ніколи не забудемо, вся Росія не забуде, - Путін про день окупації Криму - Цензор.НЕТ 188
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Мир не в Путине, Порошенко, Трампе, Меркель, Макроне, Мей.... А в этом. (Хлебе, зрелищах...и сути - "возмущенных!")

Ми ніколи не забудемо, вся Росія не забуде, - Путін про день окупації Криму - Цензор.НЕТ 4735
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Этот день начало конца параши - козломордые с хуйлом должны помнить этот день до последнего конца.
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Хоча б Турчинова нагородили яким-небудь російським орденом на честь знаменної події. Людина зробила велику роботу.
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с пластером шлангом русня за просер крысма наличкой расчиталась. Мы это тоже помним.
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".... день референдума они не забудут никогда, мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет", - заявил Путин.Источник: https://censor.net.ua/n3094181

Не забудете... поскольку, это про вас крысчан и кацапов сказано:
Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи.
2-е Петра 2: 22
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а уж в Керчи как помнить будут , пусть земля будет пухом невинно убиенным
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Не баись вова,в Гааге этот день тоже помнят!!! Ми ніколи не забудемо, вся Росія не забуде, - Путін про день окупації Криму - Цензор.НЕТ 7585
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хто про що, а хуйло про своє місце в сучасній історії))))
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силуанов: Россия потеряла до $140 млрд из-за санкций только в 2014 году ПЛАТА ЗА ОККУПАЦИЮ УКРАИНСКОГО КРЫМА, ХОТЯ РОССИЯНЕ И ТАК МОГЛИ ЕЗДИТЬ В КРЫМ
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Посольство России в Танзании опубликовало правильную карту РФ, которая напоминает, что Крым - это Украина, - постоянное представительство при ООН. В сообщении российского посольства в Танзании идет речь о заявлении главы МИД Сергея Лаврова, пообещавшего "масштабные инвестиции" в страны Африки. К твиту добавлено графическое изображение с контурами России, наложенными на север Африканского континента. Эти контуры повторяют международно признанные границы Российской Федерации, то есть не включают оккупированный Крым

во шо животворящие санкции делают.
если бы еще к санкциям подключился и торговый партнер ***йла з Банковой, то уже давно бы шла речь о передачи назад Крыма и репарациях.
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И на хрена вы украли Кеым? Цeнa, кoтopyю зaплaтит Poccия, cлишкoм вeликa! Михаил Веллер
https://www.youtube.com/watch?v=4_vyXVAFZOU
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Гитлер попал в мьішеловку начав войну, а Путин - попал на Крьім, Донбасс и мост
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На этом снимке Хуйло рядом с Олегом Газмановым, 1951-го года рождения. Если так пойдёт и дальше, то лет через 30 очередной двойник Хуйла будет стоять рядом с седым и старым Родионом Газмановым (1981 г.р.).
Ми ніколи не забудемо, вся Росія не забуде, - Путін про день окупації Криму - Цензор.НЕТ 1987
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я знову ж, в 2341-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы никогда не забудем, вся Россия не забудет, - Путин про день оккупации Крыма
 
 
 
 
 
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