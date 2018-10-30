 Мы никогда не забудем, вся Россия не забудет, - Путин про день оккупации Крыма

Об этом он сказал на мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы РФ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российское издание "РИА Новости".
Так, на мероприятии так называемый "председатель избирательной комиссии Балаклавского района Севастополя" Елена Вовк, заявила, что день псевдореферендума "о вхождении Крыма в состав России" стал особенным для региона, и крымчане его никогда не забудут.
"По поводу выступления коллеги из Севастополя. Она сказала, что день референдума они не забудут никогда, мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет", - заявил Путин.
вообше то лось в разы опасней - я сам драпал от них, конечно стрелял бы, но то агресивное создание остоновилось в 5 метров от меня, дурные те молодые самцы под конец гона, глупы и агресивны.
Только вот подохли и кабаны и косули и лосей мало осталось . У нас в деревнях волки во дворах собак на цепи которые , жрут . Охотников нет . МЧС и прочим ментам пох.. В могилевской обл, вроде собрали бригаду охотников . Я приезжал в деревню на пару дней,в 6 утра волк у соседей со двора собаку утянул , сожрал за фермой .
Но я не об этом , а о "лекарствах" которые над лесами раскидывали . Может у вас и сытно животным и животных дохерища , а у нас волки и людей не боятся ..
Вот волки голодные и озверели совсем.
2. Командирами патрульных катеров типа Island, которые Украина получила от США 27 сентября 2018 года, назначены офицеры ВМС Украины Дамир Аулин и Богдан Небылица, которые в 2014 году были в числе курсантов, отказавшихся присягать российскому агрессору и певших гимн Украины на плацу севастопольской академии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10572458627352944643. Черноморский флот россии в оккупированном Севастополе провел очередные военно-террористические учения в Черном море. В ходе учений самолеты оккупантов отработали уничтожение отряда кораблей "условного противника" http://atr.ua/news/179556-okkupanty-proveli-ocerednye-ucenia-v-cernom-more4. Внешнеторговый оборот оккупированного Крыма в январе-июне 2018 года снизился еще на 11% (до $43,6 млн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В свободном от рашизма 2013 году годовой экспорт Крыма составлял $904 млн, импорт - $1,144 млрд. Прям напрашивается цитата Константинова, который в октябре 2016 года заявил: "Мы развалим бандеровскую Украину своими успехами. Мы уже это делаем. И люди уже это видят" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10572159667304366085. Мечталось кормить всю раисю. На деле довелось грести маацковское говно: "Зачем так себя не уважать, и вести беседы с !!! с московскими (просто синоним слова воры) троллем? Им все хорошо - приехали, насрали, уехали", "Вас московские кормят как бы. Имейте уважение. Да и сами вы, судя по дате, только понаехали" https://twitter.com/Kosstik8/status/10569972303374950416. Попробуйте найти в Симферополе хоть что-то не поддельное и не вредное из еды. Всё - сплошной корм для тупого скота. Беру только домашнее или крымское. И то, уже половина крымских производителей перешли на фальсификат, чтобы соответствовать "высоким" стандартам россии.7. В Крыму в 2019 году оккупанты выставят на липовые торги ряд заводов, а также другие объекты недвижимости в Евпатории, Судаке, Ялте и Симферопольском районе. Новых владельцев выберут в Кремле. Местных работяг потом уволят и наберут понаехавших http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-krymu-vystavyat-na-prodazhu-ryad-zavodov.html8. Жители Керчи после теракта снова безуспешно отбиваются от безграмотной саранчи, но даже на крымских пабликах саранчи уже больше, чем местных. Мне иногда кажется, что на улицах крымских городов картина уже аналогичная - одно аканье кругом и бородачи с Кавказа: "Хотим с семьей переехать к вам в Керчь, с Кемеровской области! Хочу спросить цены на жильё, интересуют свои дома не далеко от города!? Так же интересует вопрос работы реально устроиться на хорошее место медсестрой?". Ответы: "Дорого все, не едьте", "Медсестер много, специалистов мало. Квартиры дорогие, дома ещё дороже. Цены - атас, а на бензиновом шланге разве что только повеситься хочется", "Я тоже из Сибири. Переехала сюда прошлой зимой. Скажу так: жильё действительно очень дорогое, раз в 5 дороже, чем в Сибири. Но продукты раза в два дешевле. Здесь очень интересно и красиво, но всё-таки разница между материком и Крымом очень большая. России здесь мало чувствуется", "Лучше в Краснодар", "Главное, не в Симферополь, а лучше оставайтесь у себя", "У нас в Уфе тоже снег. В ноябре в Керчь любимый поедем с ребёнком из-за климата. Тоже квартиру ищу. Я сравнивала цены у нас и в Керчи, цены практически такие же и на продукты, и на жилье. Я вот тоже ради ребенка к морю поближе хочу, невозможно уже рядом с трубами от заводов жить", "Да задрали уже к нам ехать. Сил нет. Понаедут, и давай права качать", "А у нас на Алтае цены московские, а зарплаты мизерные. Так что, мои любимые крымчане, хорошо там, где нас нет (прим - это в точку, без вас было хорошо)", "Мы тут уже пятый год живём! Приехали из Кемерово! Жить тут лучше, чем в Кемерово, это 100%!!!", "Мы тоже переехали с Кемеровской области, с Новокузнецка. Так что я вам точно скажу, что тут гораздо лучше!!!", "(Понаехавшая из Питера) Здоровье детей всегда в приоритете! Тоже из-за этого переехали" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10569454711456276509. Понаехавшие москвичи и удмурты провели перекличку на феодосийском паблике. Знакомятся. Объединяются против нас https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057233872730157057 10. Понаехавшая русня на ялтинском паблике спрашивает: "что горит?". Ну да, саранча из мухосрансков не в курсе, что весной море нагревается, а осенью остывает. И в результате этих процессов прибрежные города Крыма накрывает густой туман https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105692085189808947211. Жители Яны-Капу (Красноперекопска) поговорили о пользе санкций: "Возможно ли проводить нам покупки с ебэй? Если да, то как это всё организовать, чтобы не забраковали, и как правильно адрес указать?". Ответы: "Невозможно", "Нельзя" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105723611763904102512. Программа "умереть в россии" в действии: "Я по этому номеру неделю не могу дозвониться. Две недели назад сказали, что записи к Никольской нет. Объясняю: я после операции в Ростове, шов кровит и обходной на инвалидность уже на руках. Ответ: она уходит в отпуск. Спрашиваю: а к кому тогда? Ни к кому. Ждите, когда выйдет из отпуска и пытайтесь записаться. В понедельник буду опять пытаться", - написал севастопольский ватник в теме "Дозвониться в онкодиспансер реально?" https://twitter.com/Kosstik8/status/105699848625478041613. Севастополь. Если вы желаете вспомнить СССР, достаточно просто попробовать решить какой-либо вопрос в "Севэнерго". Чтобы попасть в этот ад, нужно занимать очередь в 5 утра. Одно радует - большая вероятность туда вообще не попасть.P.S. Закончу выпуск сообщением нашего человека из Керчи: "На работе один на один ватники признаются, что дико разочарованы. Главные причины у всех одни - пенсионная реформа, налоги, цены, зарплаты. Дико ругают и Диму, и Вову, и Думу, и всех вокруг. Но в толпе снова становятся стадом. Или боятся, или просто это неизлечимо. С местной ватой есть ещё о чем говорить, они могут сравнивать между было/стало, и тихо злятся. А у понаехавшей ваты с головой совсем беда. Я с ними даже не разговариваю. Нервы дороже".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Не забудете... поскольку, это про вас крысчан и кацапов сказано:
Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи.
2-е Петра 2: 22
во шо животворящие санкции делают.
если бы еще к санкциям подключился и торговый партнер ***йла з Банковой, то уже давно бы шла речь о передачи назад Крыма и репарациях.
https://www.youtube.com/watch?v=4_vyXVAFZOU